МОЗ закупить 1,41 млн доз вакцин проти грипу, - головний санлікар Ляшко
Міністерству охорони здоров'я виділено кошти для придбання 1,41 млн доз вакцин проти грипу для щеплення осіб із групи ризику.
Про це повідомив у Facebook головний санлікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.
"Карантин не скасовує необхідності планової вакцинації. І тим більше, необхідно вакцинуватися від сезонних штамів грипу. Нам потрібна масова вакцинація від грипу, щоб уникнути можливого поєднання грипу та COVID-19", - написав Ляшко.
Він нагадав, що всі наявні вакцини пройшли прекваліфікацію ВООЗ і підтвердили свою безпеку.
За його словами, МОЗ виділили кошти для придбання 1,41 млн доз вакцин проти грипу для вакцинації осіб, які перебувають у групі ризику.
Ляшко підкреслив, що за рахунок бюджетних коштів передбачено закупівлю вакцин для щеплень медичних працівників, педагогів, працівників поліції та прикордонної служби.
