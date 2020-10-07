УКР
Новини
МОЗ закупить 1,41 млн доз вакцин проти грипу, - головний санлікар Ляшко

Міністерству охорони здоров'я виділено кошти для придбання 1,41 млн доз вакцин проти грипу для щеплення осіб із групи ризику.

Про це повідомив у Facebook головний санлікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Карантин не скасовує необхідності планової вакцинації. І тим більше, необхідно вакцинуватися від сезонних штамів грипу. Нам потрібна масова вакцинація від грипу, щоб уникнути можливого поєднання грипу та COVID-19", - написав Ляшко.

Він нагадав, що всі наявні вакцини пройшли прекваліфікацію ВООЗ і підтвердили свою безпеку.

За його словами, МОЗ виділили кошти для придбання 1,41 млн доз вакцин проти грипу для вакцинації осіб, які перебувають у групі ризику.

Ляшко підкреслив, що за рахунок бюджетних коштів передбачено закупівлю вакцин для щеплень медичних працівників, педагогів, працівників поліції та прикордонної служби.

Читайте також: Вакцина від грипу з'явилася в українських аптеках

вакцина (4419) грип (309) МОЗ (5423) Ляшко Віктор (1523)
С чего это вдруг такая забота?
показати весь коментар
07.10.2020 16:31 Відповісти
Хтось з медичних чиновників стане доларовим мільйонером...
показати весь коментар
07.10.2020 16:34 Відповісти
Детям из группы риска вроде как медотвод от вакцинации делают, а тут...
показати весь коментар
07.10.2020 16:39 Відповісти
Их же упрекают, что из ковидного фонда бабло ушло не по назначению -- вот и придумывают всякую ерунду для оправдания. имхо.
показати весь коментар
07.10.2020 17:37 Відповісти
В сентябре, октябре уже люди должны вакцинироваться, но зебараны только планируют закупать вакцину
показати весь коментар
07.10.2020 16:36 Відповісти
Медведчук договорился.....))
показати весь коментар
07.10.2020 16:45 Відповісти
Как "своевременно".
показати весь коментар
07.10.2020 17:22 Відповісти
Ага. Самое время вакцинироваться. Вовремя спохватились.
показати весь коментар
07.10.2020 17:34 Відповісти
Минздрав закупит 1,41 млн доз вакцин против гриппа, - главный санврач Ляшко - где твоя СЭС? Главный санврач есть, а СЭС нет.
показати весь коментар
07.10.2020 17:44 Відповісти
 
 