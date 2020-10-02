Вакцина від грипу з'явилася в українських аптеках

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

"Перша партія (30 360 доз) тривалентної вакцини "Джіс Флю" (Південна Корея) пройшла лабораторний контроль і відтепер доступна у продажу", - сказано в повідомленні.

Також, за даними Центру громадського здоров'я, в Україну вже завезено 45 тисяч доз тривалентної вакцини "Інфлувак" (Нідерланди), яка надійде у продаж після лабораторного контролю.

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Ще одна вакцина - чотиривалентна "Ваксигрип Тетра" (Франція) буде в продажу орієнтовно через два тижні.

Тривалентна вакцина призначена для вироблення імунітету від трьох штамів грипу, які будуть циркулювати в Північній півкулі у цьому епідсезоні, чотиривалентна - від чотирьох.

Нагадаємо, минулого епідсезону від ускладнень грипу в Україні померла 71 особа, на грип і ГРВІ перехворіли 4,9 млн осіб (12,9% населення), 63% з яких - діти до 17 років.

У торішньому епідсезоні в Україну було поставлено 500 тис. доз вакцин від грипу, однак вакцинувалися лише 238 079 осіб (0,6% населення), частка дітей серед щеплених становила 10,5%.