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Вакцина від грипу з'явилася в українських аптеках

Вакцина від грипу з'явилася в українських аптеках

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

"Перша партія (30 360 доз) тривалентної вакцини "Джіс Флю" (Південна Корея) пройшла лабораторний контроль і відтепер доступна у продажу", - сказано в повідомленні.

Також, за даними Центру громадського здоров'я, в Україну вже завезено 45 тисяч доз тривалентної вакцини "Інфлувак" (Нідерланди), яка надійде у продаж після лабораторного контролю.

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Ще одна вакцина - чотиривалентна "Ваксигрип Тетра" (Франція) буде в продажу орієнтовно через два тижні.

Тривалентна вакцина призначена для вироблення імунітету від трьох штамів грипу, які будуть циркулювати в Північній півкулі у цьому епідсезоні, чотиривалентна - від чотирьох.

Нагадаємо, минулого епідсезону від ускладнень грипу в Україні померла 71 особа, на грип і ГРВІ перехворіли 4,9 млн осіб (12,9% населення), 63% з яких - діти до 17 років.

У торішньому епідсезоні в Україну було поставлено 500 тис. доз вакцин від грипу, однак вакцинувалися лише 238 079 осіб (0,6% населення), частка дітей серед щеплених становила 10,5%.

Автор: 

вакцина (4419) грип (309) аптека (193) ЦГЗ (264)


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Топ коментарі
+3
Штаммы 2019 года в вакцине 2020 года.
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02.10.2020 17:42 Відповісти
+3
Из зеленой плесени!
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02.10.2020 17:43 Відповісти
+2
Такая же инфа и мне пришла вчера ..В аптеку привезли свежие кондомы
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02.10.2020 17:45 Відповісти
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Как они создали вакцину от штамма, которого ещё нет?
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02.10.2020 17:38 Відповісти
Штаммы 2019 года в вакцине 2020 года.
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02.10.2020 17:42 Відповісти
Из зеленой плесени!
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02.10.2020 17:43 Відповісти
Такая же инфа и мне пришла вчера ..В аптеку привезли свежие кондомы
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02.10.2020 17:45 Відповісти
Читай хотя бы название !!!!!
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02.10.2020 17:48 Відповісти
Вакцина от гриппа ахаха ..от какого уточните а то щас самоличением займутся
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02.10.2020 17:58 Відповісти
Трехвалентная вакцина предназначена для выработки иммунитета от трех штаммов гриппа, которые будут циркулировать в Северном полушарии в этом эпидсезоне, четырехвалентная - от четырех. Источник: https://censor.net/ru/n3222612
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02.10.2020 18:20 Відповісти
В настоящее время выявлено более 2000 вариантов вируса гриппа, различающихся между собой антигенным спектром - это вот буквально первая ссылка из Вики.

З.Ы.: И никто не обратил внимания... что УЖЕ известно какие штаммы будут циркулировать. Прям точно угадали 3 из 2000+...
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19.10.2020 12:39 Відповісти
ЦЕНА?
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03.10.2020 00:37 Відповісти
Так там в аптеках вакцина от гриппа и не переводилась. В чем необычность новости?
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03.10.2020 06:10 Відповісти
ТЕСТ НА COVID 19 ДОРОЖЕ ВАКЦИНЫ !) ИЛИ КОЛИТЕ СРАЗУ )))))))))
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03.10.2020 13:42 Відповісти
Многие к прививкам от гриппа относятся с недоверием и по факту они не всегда защищают от этого коварного инфекционного заболевания.... Так что приходится лечится и по симптоматике уже подбирать лекарства. Мы все прошлой осенью переболели. У детей кашель сильный был и обструкция, поэтому лечащий педиатр посоветовала https://009.xn--p1ai/moskva/kupit-foster Фостер купить . Ним и спасались.
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05.10.2022 17:25 Відповісти
 
 