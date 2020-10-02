Вакцина от гриппа появилась в украинских аптеках

Об этом сообщает Центр общественного здоровья, информирует Цензор.НЕТ.

"Первая партия (30 360 доз) трехвалентной вакцины "Джиси Флю" (Южная Корея) прошла лабораторный контроль и отныне доступна в продаже", - говорится в сообщении.

Также, по данным Центра общественного здоровья, в Украину уже завезено 45 тысяч доз трехвалентной вакцины "Инфлювак" (Нидерланды), которая поступит в продажу после лабораторного контроля.

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Еще одна вакцина - Четырехвалентная "Ваксигрип Тетра" (Франция) будет в продаже ориентировочно через две недели.

Трехвалентная вакцина предназначена для выработки иммунитета от трех штаммов гриппа, которые будут циркулировать в Северном полушарии в этом эпидсезоне, четырехвалентная - от четырех.

Напомним, в прошлом эпидсезоне от осложнений гриппа в Украине умерли 71 человек, гриппом и ОРВИ переболели 4,9 млн человек (12,9% населения), 63% из которых - дети до 17 лет.

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В прошлогоднем эпидсезоне в Украину было поставлено 500 тыс. доз вакцин от гриппа, однако вакцинировались только 238 079 человек (0,6% населения), доля детей среди привитых составила 10,5%.