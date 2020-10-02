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Новости
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Вакцина от гриппа появилась в украинских аптеках

Вакцина от гриппа появилась в украинских аптеках

Об этом сообщает Центр общественного здоровья, информирует Цензор.НЕТ.

"Первая партия (30 360 доз) трехвалентной вакцины "Джиси Флю" (Южная Корея) прошла лабораторный контроль и отныне доступна в продаже", - говорится в сообщении.

Также, по данным Центра общественного здоровья, в Украину уже завезено 45 тысяч доз трехвалентной вакцины "Инфлювак" (Нидерланды), которая поступит в продажу после лабораторного контроля.

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Еще одна вакцина - Четырехвалентная "Ваксигрип Тетра" (Франция) будет в продаже ориентировочно через две недели.

Трехвалентная вакцина предназначена для выработки иммунитета от трех штаммов гриппа, которые будут циркулировать в Северном полушарии в этом эпидсезоне, четырехвалентная - от четырех.

Напомним, в прошлом эпидсезоне от осложнений гриппа в Украине умерли 71 человек, гриппом и ОРВИ переболели 4,9 млн человек (12,9% населения), 63% из которых - дети до 17 лет.

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В прошлогоднем эпидсезоне в Украину было поставлено 500 тыс. доз вакцин от гриппа, однако вакцинировались только 238 079 человек (0,6% населения), доля детей среди привитых составила 10,5%.

Автор: 

вакцина (3815) грипп (573) аптека (132) ЦОЗ (269)


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Топ комментарии
+3
Штаммы 2019 года в вакцине 2020 года.
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02.10.2020 17:42 Ответить
+3
Из зеленой плесени!
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02.10.2020 17:43 Ответить
+2
Такая же инфа и мне пришла вчера ..В аптеку привезли свежие кондомы
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02.10.2020 17:45 Ответить
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Как они создали вакцину от штамма, которого ещё нет?
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02.10.2020 17:38 Ответить
Штаммы 2019 года в вакцине 2020 года.
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02.10.2020 17:42 Ответить
Из зеленой плесени!
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02.10.2020 17:43 Ответить
Такая же инфа и мне пришла вчера ..В аптеку привезли свежие кондомы
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02.10.2020 17:45 Ответить
Читай хотя бы название !!!!!
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02.10.2020 17:48 Ответить
Вакцина от гриппа ахаха ..от какого уточните а то щас самоличением займутся
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02.10.2020 17:58 Ответить
Трехвалентная вакцина предназначена для выработки иммунитета от трех штаммов гриппа, которые будут циркулировать в Северном полушарии в этом эпидсезоне, четырехвалентная - от четырех. Источник: https://censor.net/ru/n3222612
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02.10.2020 18:20 Ответить
В настоящее время выявлено более 2000 вариантов вируса гриппа, различающихся между собой антигенным спектром - это вот буквально первая ссылка из Вики.

З.Ы.: И никто не обратил внимания... что УЖЕ известно какие штаммы будут циркулировать. Прям точно угадали 3 из 2000+...
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19.10.2020 12:39 Ответить
ЦЕНА?
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03.10.2020 00:37 Ответить
Так там в аптеках вакцина от гриппа и не переводилась. В чем необычность новости?
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03.10.2020 06:10 Ответить
ТЕСТ НА COVID 19 ДОРОЖЕ ВАКЦИНЫ !) ИЛИ КОЛИТЕ СРАЗУ )))))))))
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03.10.2020 13:42 Ответить
Многие к прививкам от гриппа относятся с недоверием и по факту они не всегда защищают от этого коварного инфекционного заболевания.... Так что приходится лечится и по симптоматике уже подбирать лекарства. Мы все прошлой осенью переболели. У детей кашель сильный был и обструкция, поэтому лечащий педиатр посоветовала https://009.xn--p1ai/moskva/kupit-foster Фостер купить . Ним и спасались.
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05.10.2022 17:25 Ответить
 
 