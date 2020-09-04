Осенью может быть наложение коронавируса на сезонный грипп, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что осенью может быть наложение гриппа на коронавирусную инфекцию, в связи с чем нужно призвать всех вакцинироваться от гриппа, чтобы избежать сложных последствий.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом премьер заявил в эфире телеканала "Украина 24" в пятницу вечером.
"Осенью может быть наложение г
риппа на Covid-19, и тут нужно призвать всех вакцинироваться от гриппа, чтобы исключить наложение этих двух болезней, которые могут привести к достаточно сложным последствиям", - сказал Шмыгаль
Премьер отметил, что важно понимать, что даже если увеличить количество кроватей в больницах для больных коронавирусом, то при больших наплывах больных может просто не хватать докторов, так как мощности медицинской системы ограничены.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Знатный вирусолог!
А мы и не знали!
очень глубокая мысль посетила одну извилину дибила Шмыгаля
😁
А як таке? Український Народ, почне примусова
стерилізувати "еліту", щоб такі нетрадіонаціонали не множились. Так ви г.ндон, почнете мов амеби - діленням. Егеж?
Фактично одних пацієнтів викинули на вулицю, щоб покласти інших, - говорить Поліненко. - Настільки ганебну ситуацію я бачила вперше. Тільки в нашому відділенні було близько 80 осіб, в тому числі у тяжкому стані.
Оформити документи лікарі не встигали, тож пацієнтів виписали без будь-яких документів про їх перебування в лікарні. "Це не виглядало як виписка, це виглядало як евакуація, - говорить Поліненко. - Я завтра поїду зустрічатися з лікарем і отримувати свою виписку. Добре, що в мене є така можливість і стан здоров'я дозволяє. Уявіть собі, як післяопераційним хворим".
Персонал відділення, каже Вікторія, був шокований не менше за пацієнтів.
Вони були так само заскочені, як і ми. Лікарі відділення будуть працювати з ковідними пацієнтами, хоча ніхто з них не є інфекціоністами. У них немає вибору. Зі зборів персоналу вибігали дуже емоційні медсестри, які кричали, що вони будуть звільнятися. Ця лікарня зовсім не пристосована до інфекційних потреб - довгі коридори, палати по 6 людей. - https://lb.ua/society/2020/09/03/465177_kovidniy_bezlad_shcho_vidbuvaietsya.html
- срубить бабла на вакцинации - пофиг от чего и чем - лишь бы платно !
- знача,что тесты брешут на всё подряд - даже на срачку и зуд правого большого ноги... Он знает, что при увеличении обычных простуд - статистика ТИПА ковида из-за фальшивых тестов зашкалит - и это нужно будет как то обьяснять...
И дети разнесут заразу по всей Украине.