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Новости Коронавирус и карантин
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Осенью может быть наложение коронавируса на сезонный грипп, - Шмыгаль

Осенью может быть наложение коронавируса на сезонный грипп, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что осенью может быть наложение гриппа на коронавирусную инфекцию, в связи с чем нужно призвать всех вакцинироваться от гриппа, чтобы избежать сложных последствий.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом премьер заявил в  эфире телеканала "Украина 24" в пятницу вечером.

"Осенью может быть наложение г

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риппа на Covid-19, и тут нужно призвать всех вакцинироваться от гриппа, чтобы исключить наложение этих двух болезней, которые могут привести к достаточно сложным последствиям", - сказал Шмыгаль 

Премьер отметил, что важно понимать, что даже если увеличить количество кроватей в больницах для больных коронавирусом, то при больших наплывах больных может просто не хватать докторов, так как мощности медицинской системы ограничены.

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Автор: 

грипп (573) карантин (16729) Шмыгаль Денис (2680) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+12
Осенью может быть наложение коронавируса на сезонный грипп, - Шмыгаль

очень глубокая мысль посетила одну извилину дибила Шмыгаля
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04.09.2020 20:26
+7


Знатный вирусолог!
А мы и не знали!
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04.09.2020 20:26
+5
Уважаемый премьер министр. А вы можете сделать эксперимент, хотя бы на месяц отменить полностью карантин в Украине. И посмотрим, увеличится статистика заболеваний или нет. Мне кажется останется на прежнем уровне. И этот ваш карантин будет до одного места
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04.09.2020 20:38
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Осенью может быть наложение коронавируса на сезонный грипп, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 122
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04.09.2020 20:25 Ответить


Знатный вирусолог!
А мы и не знали!
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04.09.2020 20:26 Ответить
Осенью может быть наложение коронавируса на сезонный грипп, - Шмыгаль

очень глубокая мысль посетила одну извилину дибила Шмыгаля
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04.09.2020 20:26 Ответить
Он не дебил. Он ахметовская креатура.
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04.09.2020 20:29 Ответить
Ту , которая делает ягодицы пополам..
😁
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04.09.2020 20:29 Ответить
Осенью может быть наложение коронавируса на сезонный грипп, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2900Осенью может быть наложение коронавируса на сезонный грипп, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8039
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04.09.2020 20:28 Ответить
Какой интеллектуал и экстрасекс! Страна никакак не врубалась - что же будет осенью после летнего беспредела медицины!
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04.09.2020 20:29 Ответить
Браво! Шмигалко! Свою некомпетентність прикривати короновірусом. Молодець!
А як таке? Український Народ, почне примусова
стерилізувати "еліту", щоб такі нетрадіонаціонали не множились. Так ви г.ндон, почнете мов амеби - діленням. Егеж?
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04.09.2020 20:30 Ответить
Тупий шоле, звісно буде.
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04.09.2020 20:32 Ответить
Когда уже появится такой вирус, который косит конченых дураков и жадных уродов?!
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04.09.2020 20:32 Ответить
В Швеции и Белоруссии адекватные руководители и лечат и все вокруг не калечат. У нас истерички и воры. Устроили коронопсихоз и ежедневные истерики и запугивания. Власть придурков
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04.09.2020 20:33 Ответить
Беларусь! Не будьте ватником.
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04.09.2020 20:38 Ответить
А может быть наложение на сезонную пневмонию. Или на сезонную чахотку. Или на сезонную корь. А может быть ворона, как что-то запоёт?
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04.09.2020 20:34 Ответить
Осенью у зебилов может быть наложение паранои на сезонную шизофрению, - Шмыгаль
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04.09.2020 20:36 Ответить
Трава зеленая, а небо голубое. Ваш Шмыгаль, обращайтесь.
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04.09.2020 20:37 Ответить
Уважаемый премьер министр. А вы можете сделать эксперимент, хотя бы на месяц отменить полностью карантин в Украине. И посмотрим, увеличится статистика заболеваний или нет. Мне кажется останется на прежнем уровне. И этот ваш карантин будет до одного места
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04.09.2020 20:38 Ответить
А на что потом сваливать всё?
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04.09.2020 20:40 Ответить
Хочу просто докопаться до правды, не верю, что этот карантин на что то влияет.
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04.09.2020 20:42 Ответить
Хотеть зебилушка не вредно...но на воих хотелках денег не наваришь..и в офшор не выведешь...эту простую истину зеленое стадо...осел...и лысая выхухоль знают точно...
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04.09.2020 21:10 Ответить
Капитан Очевидность, мля!
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04.09.2020 20:41 Ответить
Осенью может быть наложение большой и лиловой на весь ваш зеленый шимпанзятник, шмыга...
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04.09.2020 20:44 Ответить
чичас ,для разбазаривания монет, идет наложени на онкологию ,диабет ,астму, сердечно - сосудистые ,ангины,ОРВИ,диарею , и т,д
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04.09.2020 20:50 Ответить
Восени може бути накладення коронавірусу на сезонний грип, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6861
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04.09.2020 20:52 Ответить
А что эти новые барыги которые наживаются на болезни уже перестали наживаться на войне?😃
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04.09.2020 21:15 Ответить
Ежели грипп ляжет на корону ,то какая фамилия будет у дитя? Арлекин Вовкович ........... ??
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04.09.2020 20:53 Ответить
Журналістка Вікторія Поліненко мала провести в кардіологічному відділенні 8-ї лікарні Києва ще принаймні тиждень, коли ввечері в п'ятницю, 28 серпня, її раптово виписали додому. Лікарі та медсестри повідомили всіх пацієнтів, що вони мають протягом години залишити лікарню, оскільки внизу вже чекають швидкі з хворими на ковід. Одразу кілька відділень лікарні перепрофілювали під лікування коронавірусної хвороби.
Фактично одних пацієнтів викинули на вулицю, щоб покласти інших, - говорить Поліненко. - Настільки ганебну ситуацію я бачила вперше. Тільки в нашому відділенні було близько 80 осіб, в тому числі у тяжкому стані.
Оформити документи лікарі не встигали, тож пацієнтів виписали без будь-яких документів про їх перебування в лікарні. "Це не виглядало як виписка, це виглядало як евакуація, - говорить Поліненко. - Я завтра поїду зустрічатися з лікарем і отримувати свою виписку. Добре, що в мене є така можливість і стан здоров'я дозволяє. Уявіть собі, як післяопераційним хворим".
Персонал відділення, каже Вікторія, був шокований не менше за пацієнтів.
Вони були так само заскочені, як і ми. Лікарі відділення будуть працювати з ковідними пацієнтами, хоча ніхто з них не є інфекціоністами. У них немає вибору. Зі зборів персоналу вибігали дуже емоційні медсестри, які кричали, що вони будуть звільнятися. Ця лікарня зовсім не пристосована до інфекційних потреб - довгі коридори, палати по 6 людей. - https://lb.ua/society/2020/09/03/465177_kovidniy_bezlad_shcho_vidbuvaietsya.html
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04.09.2020 20:58 Ответить
Факт з життя . маленький районний центр Н-ської області України. В райцентрі лікарня .яку перепрофілювали під ковідну. Звозять хворих зі всієї області.а потім кричать матом "всєкойкезаполнєни" .Хоча є хворі з населених пунктів .які від Н-ської лікарні живуть за 200-300 км...і яв яких є лікарні в радіусі 10-20 км... от така ху-ня малята .так робиться статистика та маніпуляцію думкою баранів... ой вибачаюся .думкою "суспільства"....
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04.09.2020 21:49 Ответить
А тут двойная фишка в его словах..:
- срубить бабла на вакцинации - пофиг от чего и чем - лишь бы платно !
- знача,что тесты брешут на всё подряд - даже на срачку и зуд правого большого ноги... Он знает, что при увеличении обычных простуд - статистика ТИПА ковида из-за фальшивых тестов зашкалит - и это нужно будет как то обьяснять...
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04.09.2020 21:10 Ответить
Угу. А також на сезонне навчання та місцеві вибори...
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04.09.2020 21:45 Ответить
Больные избиратели придут в школы!
И дети разнесут заразу по всей Украине.
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05.09.2020 11:12 Ответить
 
 