Восени може бути накладення коронавірусу на сезонний грип, - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що восени може бути накладення грипу на коронавірусну інфекцію, у зв'язку з чим потрібно закликати всіх вакцинуватися від грипу, щоб уникнути складних наслідків.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це прем'єр заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" у п'ятницю ввечері.

"Восени може бути накладення грипу на Covid-19, і тут потрібно закликати всіх вакцинуватися від грипу, щоб виключити накладення цих двох хвороб, які можуть привести до досить складних наслідків", - сказав Шмигаль

Прем'єр зазначив, що важливо розуміти, що навіть якщо збільшити кількість ліжок у лікарнях для хворих на коронавірус, то при великих напливах хворих може просто не вистачати лікарів, оскільки потужності медичної системи обмежені.

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