Восени може бути накладення коронавірусу на сезонний грип, - Шмигаль
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що восени може бути накладення грипу на коронавірусну інфекцію, у зв'язку з чим потрібно закликати всіх вакцинуватися від грипу, щоб уникнути складних наслідків.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це прем'єр заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" у п'ятницю ввечері.
"Восени може бути накладення грипу на Covid-19, і тут потрібно закликати всіх вакцинуватися від грипу, щоб виключити накладення цих двох хвороб, які можуть привести до досить складних наслідків", - сказав Шмигаль
Прем'єр зазначив, що важливо розуміти, що навіть якщо збільшити кількість ліжок у лікарнях для хворих на коронавірус, то при великих напливах хворих може просто не вистачати лікарів, оскільки потужності медичної системи обмежені.
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Знатный вирусолог!
А мы и не знали!
очень глубокая мысль посетила одну извилину дибила Шмыгаля
😁
А як таке? Український Народ, почне примусова
стерилізувати "еліту", щоб такі нетрадіонаціонали не множились. Так ви г.ндон, почнете мов амеби - діленням. Егеж?
Фактично одних пацієнтів викинули на вулицю, щоб покласти інших, - говорить Поліненко. - Настільки ганебну ситуацію я бачила вперше. Тільки в нашому відділенні було близько 80 осіб, в тому числі у тяжкому стані.
Оформити документи лікарі не встигали, тож пацієнтів виписали без будь-яких документів про їх перебування в лікарні. "Це не виглядало як виписка, це виглядало як евакуація, - говорить Поліненко. - Я завтра поїду зустрічатися з лікарем і отримувати свою виписку. Добре, що в мене є така можливість і стан здоров'я дозволяє. Уявіть собі, як післяопераційним хворим".
Персонал відділення, каже Вікторія, був шокований не менше за пацієнтів.
Вони були так само заскочені, як і ми. Лікарі відділення будуть працювати з ковідними пацієнтами, хоча ніхто з них не є інфекціоністами. У них немає вибору. Зі зборів персоналу вибігали дуже емоційні медсестри, які кричали, що вони будуть звільнятися. Ця лікарня зовсім не пристосована до інфекційних потреб - довгі коридори, палати по 6 людей. - https://lb.ua/society/2020/09/03/465177_kovidniy_bezlad_shcho_vidbuvaietsya.html
- срубить бабла на вакцинации - пофиг от чего и чем - лишь бы платно !
- знача,что тесты брешут на всё подряд - даже на срачку и зуд правого большого ноги... Он знает, что при увеличении обычных простуд - статистика ТИПА ковида из-за фальшивых тестов зашкалит - и это нужно будет как то обьяснять...
И дети разнесут заразу по всей Украине.