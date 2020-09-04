РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5383 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 035 24

В Украине с начала пандемии умерли 98 медиков с COVID-19, - Степанов

В Украине с начала пандемии умерли 98 медиков с COVID-19, - Степанов

В Украине медицинские работники составляют 10% от всех больных COVID-19. Коронавирусом заболели 11 тысяч 754 медицинских работника.

Об этом сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время Часа вопросов к правительству в парламенте, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 2 сентября коронавирусной болезнью заболели 11 тыс. 754 медицинских работников. Это почти 10% от всех (больных COVID-19. - Ред.). Из них 98 случаев привели к летальному исходу", - отметил глава Минздрава.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Киеве растет число заболевших COVID-19 медиков, с начала пандемии уже 948 случаев, - Кличко

По его словам, благодаря внедренным мероприятиям средненедельная доля медицинских работников в общей заболеваемости уменьшилась с 20% до 10%.

Автор: 

карантин (16729) врачи (1515) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+4
Это на совести ОП МОЗ КАБМИНА И РАДУЦКОГО
Делала себе тест - медсестра была в одной маске
В Словакии на тестах медики одеты полностью в защитную одежду, в шапочках и в защитных прозрачных шлемах на лице
показать весь комментарий
04.09.2020 16:44
+3
В прошлом году за этот период умерло больше медиков и без всякого короновируса...
Кого степашка хочет запугать этим?
показать весь комментарий
04.09.2020 16:33
+3
Ну канєчьна, ти теж прізвища тих що торік померли знаєш, як попередні два клоуни з Лахти?
показать весь комментарий
04.09.2020 16:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Фамилии медиков в студию...
показать весь комментарий
04.09.2020 16:30 Ответить
Знайомих шукати будеш? Чи так, аби що булькнуть?
показать весь комментарий
04.09.2020 16:36 Ответить
Степанов же кладезь правды. Ты не его шавка часом?
показать весь комментарий
04.09.2020 18:06 Ответить
В пукіна вже вилизав? Ну то не відволікайся, казламордий лаптєног!
показать весь комментарий
07.09.2020 09:57 Ответить
Можна прізвища?
показать весь комментарий
04.09.2020 16:33 Ответить
В прошлом году за этот период умерло больше медиков и без всякого короновируса...
Кого степашка хочет запугать этим?
показать весь комментарий
04.09.2020 16:33 Ответить
Ну канєчьна, ти теж прізвища тих що торік померли знаєш, як попередні два клоуни з Лахти?
показать весь комментарий
04.09.2020 16:37 Ответить
Показательно, что тебя зебилоботы лайкают.
показать весь комментарий
04.09.2020 18:09 Ответить
До сраки,
показать весь комментарий
07.09.2020 09:56 Ответить
Это на совести ОП МОЗ КАБМИНА И РАДУЦКОГО
Делала себе тест - медсестра была в одной маске
В Словакии на тестах медики одеты полностью в защитную одежду, в шапочках и в защитных прозрачных шлемах на лице
показать весь комментарий
04.09.2020 16:44 Ответить
Если вы благоразумный человек, всерьез воспринимающий сложившуюся ситуацию, то вам остается только одно - постараться минимизировать риски для себя и дорогих вам людей... в Украине в ближайшее время будет сценарий мрачный.... такое количество клинических идиотов, к сожалению, не жизнеспособно....
показать весь комментарий
04.09.2020 16:52 Ответить
Більше того- та медсестра весь день була в одній масці.
показать весь комментарий
04.09.2020 17:11 Ответить
через 3 дня будет 3к зараженных в сутки.
показать весь комментарий
04.09.2020 17:42 Ответить
У медиков ослаблен иммунитет от длительного ношения масок, издержки профессии
показать весь комментарий
04.09.2020 16:48 Ответить
Тогда хирурги все должны были к 40 годам поголовно загнуться с симптоиами СПИД.
показать весь комментарий
04.09.2020 16:54 Ответить
гЭнка, да ты лахтинский говнометчик специалист и по медицине тоже?
показать весь комментарий
04.09.2020 17:28 Ответить
Повторяй за мной каЦАП, Крым - это Україна, а Україна понад усе, смерть ворогам- москалям.
показать весь комментарий
04.09.2020 17:41 Ответить
Гаврик,где же ты потерялся, "боярышником" развлекаешся перед сном?
показать весь комментарий
04.09.2020 22:18 Ответить
Карантин и коронавирус очень надоел. Хотя есть и плюсы на карантине решил заняться блоггингом и сделал свой сайт https://biz-pravda.com
показать весь комментарий
04.09.2020 16:57 Ответить
И кто пойдет работать теперь на зарплату 3800 грн медсестрой ,точно рискуя жизнью ?Пусть менты и пожарники лечат у них зарплата за 10 000 грн
показать весь комментарий
04.09.2020 17:09 Ответить
Замы авакова - долларовые миллионеры, если что. Да и аваков не бедствует по меркам соседей его итальянской виллы.
показать весь комментарий
04.09.2020 17:14 Ответить
Когда страной правят квартальные идиоты, то нечему удивляться, что в Украине самая высокая смертность среди медиков.
Кстати, короновирусный фонд уже весь закатали в асфальт, или мусорам немного оставили?!
показать весь комментарий
04.09.2020 17:12 Ответить
а рейтинг Зели не меняется - чудеса!
показать весь комментарий
04.09.2020 23:29 Ответить
 
 