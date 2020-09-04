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В Украине с начала пандемии умерли 98 медиков с COVID-19, - Степанов
В Украине медицинские работники составляют 10% от всех больных COVID-19. Коронавирусом заболели 11 тысяч 754 медицинских работника.
Об этом сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время Часа вопросов к правительству в парламенте, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 2 сентября коронавирусной болезнью заболели 11 тыс. 754 медицинских работников. Это почти 10% от всех (больных COVID-19. - Ред.). Из них 98 случаев привели к летальному исходу", - отметил глава Минздрава.
По его словам, благодаря внедренным мероприятиям средненедельная доля медицинских работников в общей заболеваемости уменьшилась с 20% до 10%.
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Кого степашка хочет запугать этим?
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Кстати, короновирусный фонд уже весь закатали в асфальт, или мусорам немного оставили?!