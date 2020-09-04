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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні від початку пандемії померло 98 медиків із COVID-19, - Степанов

В Україні від початку пандемії померло 98 медиків із COVID-19, - Степанов

В Україні медичні працівники становлять 10% від усіх хворих на COVID-19. На коронавірус захворіли 11 тисяч 754 медичні працівники.

Про це сказав міністр охорони здоров'я України Максим Степанов під час Години запитань до уряду в парламенті, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 2 вересня коронавірусною хворобою захворіли 11 тис. 754 медичні працівники. Це майже 10% від усіх (хворих COVID-19. - Ред.). З них 98 випадків призвели до летального результату", - зазначив глава МОЗ.

За його словами, завдяки впровадженим заходам середньотижнева частка медичних працівників у загальній захворюваності зменшилася з 20% до 10%.

Читайте також: У Києві зростає кількість хворих на COVID-19 медиків, з початку пандемії вже 948 випадків, - Кличко

Автор: 

карантин (18172) лікарі (1287) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Это на совести ОП МОЗ КАБМИНА И РАДУЦКОГО
Делала себе тест - медсестра была в одной маске
В Словакии на тестах медики одеты полностью в защитную одежду, в шапочках и в защитных прозрачных шлемах на лице
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04.09.2020 16:44
+3
В прошлом году за этот период умерло больше медиков и без всякого короновируса...
Кого степашка хочет запугать этим?
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04.09.2020 16:33
+3
Ну канєчьна, ти теж прізвища тих що торік померли знаєш, як попередні два клоуни з Лахти?
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04.09.2020 16:37
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Фамилии медиков в студию...
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04.09.2020 16:30 Відповісти
Знайомих шукати будеш? Чи так, аби що булькнуть?
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04.09.2020 16:36 Відповісти
Степанов же кладезь правды. Ты не его шавка часом?
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04.09.2020 18:06 Відповісти
В пукіна вже вилизав? Ну то не відволікайся, казламордий лаптєног!
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07.09.2020 09:57 Відповісти
Можна прізвища?
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04.09.2020 16:33 Відповісти
В прошлом году за этот период умерло больше медиков и без всякого короновируса...
Кого степашка хочет запугать этим?
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04.09.2020 16:33 Відповісти
Ну канєчьна, ти теж прізвища тих що торік померли знаєш, як попередні два клоуни з Лахти?
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04.09.2020 16:37 Відповісти
Показательно, что тебя зебилоботы лайкают.
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04.09.2020 18:09 Відповісти
До сраки,
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07.09.2020 09:56 Відповісти
Это на совести ОП МОЗ КАБМИНА И РАДУЦКОГО
Делала себе тест - медсестра была в одной маске
В Словакии на тестах медики одеты полностью в защитную одежду, в шапочках и в защитных прозрачных шлемах на лице
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04.09.2020 16:44 Відповісти
Если вы благоразумный человек, всерьез воспринимающий сложившуюся ситуацию, то вам остается только одно - постараться минимизировать риски для себя и дорогих вам людей... в Украине в ближайшее время будет сценарий мрачный.... такое количество клинических идиотов, к сожалению, не жизнеспособно....
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04.09.2020 16:52 Відповісти
Більше того- та медсестра весь день була в одній масці.
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04.09.2020 17:11 Відповісти
через 3 дня будет 3к зараженных в сутки.
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04.09.2020 17:42 Відповісти
У медиков ослаблен иммунитет от длительного ношения масок, издержки профессии
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04.09.2020 16:48 Відповісти
Тогда хирурги все должны были к 40 годам поголовно загнуться с симптоиами СПИД.
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04.09.2020 16:54 Відповісти
гЭнка, да ты лахтинский говнометчик специалист и по медицине тоже?
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04.09.2020 17:28 Відповісти
Повторяй за мной каЦАП, Крым - это Україна, а Україна понад усе, смерть ворогам- москалям.
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04.09.2020 17:41 Відповісти
Гаврик,где же ты потерялся, "боярышником" развлекаешся перед сном?
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04.09.2020 22:18 Відповісти
Карантин и коронавирус очень надоел. Хотя есть и плюсы на карантине решил заняться блоггингом и сделал свой сайт https://biz-pravda.com
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04.09.2020 16:57 Відповісти
И кто пойдет работать теперь на зарплату 3800 грн медсестрой ,точно рискуя жизнью ?Пусть менты и пожарники лечат у них зарплата за 10 000 грн
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04.09.2020 17:09 Відповісти
Замы авакова - долларовые миллионеры, если что. Да и аваков не бедствует по меркам соседей его итальянской виллы.
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04.09.2020 17:14 Відповісти
Когда страной правят квартальные идиоты, то нечему удивляться, что в Украине самая высокая смертность среди медиков.
Кстати, короновирусный фонд уже весь закатали в асфальт, или мусорам немного оставили?!
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04.09.2020 17:12 Відповісти
а рейтинг Зели не меняется - чудеса!
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04.09.2020 23:29 Відповісти
 
 