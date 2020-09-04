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В Україні від початку пандемії померло 98 медиків із COVID-19, - Степанов
В Україні медичні працівники становлять 10% від усіх хворих на COVID-19. На коронавірус захворіли 11 тисяч 754 медичні працівники.
Про це сказав міністр охорони здоров'я України Максим Степанов під час Години запитань до уряду в парламенті, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на 2 вересня коронавірусною хворобою захворіли 11 тис. 754 медичні працівники. Це майже 10% від усіх (хворих COVID-19. - Ред.). З них 98 випадків призвели до летального результату", - зазначив глава МОЗ.
За його словами, завдяки впровадженим заходам середньотижнева частка медичних працівників у загальній захворюваності зменшилася з 20% до 10%.
Топ коментарі
+4 Sophia-Maria Duglass
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+3 Николай Влад
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Кого степашка хочет запугать этим?
Делала себе тест - медсестра была в одной маске
В Словакии на тестах медики одеты полностью в защитную одежду, в шапочках и в защитных прозрачных шлемах на лице
Кстати, короновирусный фонд уже весь закатали в асфальт, или мусорам немного оставили?!