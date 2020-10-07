Минздрав закупит 1,41 млн доз вакцин против гриппа, - главный санврач Ляшко

Министерству здравоохранения выделены средства для покупки 1,41 млн доз вакцин против гриппа для прививки лиц из группы риска.

Об этом сообщил в Facebook главный санврач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Карантин не отменяет необходимости плановой вакцинации. И тем более, необходимо вакцинироваться от сезонных штаммов гриппа. Нам необходима массовая вакцинация от гриппа, чтобы избежать возможного сочетания гриппа и COVID-19", - написал Ляшко.

Он напомнил, что все имеющиеся вакцины прошли преквалификацию ВОЗ и подтвердили свою безопасность.

По его словам, Минздраву выделили средства для покупки 1,41 млн доз вакцин против гриппа для вакцинации лиц, которые находятся в группе риска.

Ляшко подчеркнул, что за счет бюджетных средств предусмотрена закупка вакцин для прививок медицинских работников, педагогов, работников полиции и пограничной службы.

