Минздрав закупит 1,41 млн доз вакцин против гриппа, - главный санврач Ляшко

Министерству здравоохранения выделены средства для покупки 1,41 млн доз вакцин против гриппа для прививки лиц из группы риска.

Об этом сообщил в Facebook главный санврач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Карантин не отменяет необходимости плановой вакцинации. И тем более, необходимо вакцинироваться от сезонных штаммов гриппа. Нам необходима массовая вакцинация от гриппа, чтобы избежать возможного сочетания гриппа и COVID-19", - написал Ляшко.

Он напомнил, что все имеющиеся вакцины прошли преквалификацию ВОЗ и подтвердили свою безопасность.

По его словам, Минздраву выделили средства для покупки 1,41 млн доз вакцин против гриппа для вакцинации лиц, которые находятся в группе риска.

Ляшко подчеркнул, что за счет бюджетных средств предусмотрена закупка вакцин для прививок медицинских работников, педагогов, работников полиции и пограничной службы.

С чего это вдруг такая забота?
07.10.2020 16:31 Ответить
Хтось з медичних чиновників стане доларовим мільйонером...
07.10.2020 16:34 Ответить
Детям из группы риска вроде как медотвод от вакцинации делают, а тут...
07.10.2020 16:39 Ответить
Их же упрекают, что из ковидного фонда бабло ушло не по назначению -- вот и придумывают всякую ерунду для оправдания. имхо.
07.10.2020 17:37 Ответить
В сентябре, октябре уже люди должны вакцинироваться, но зебараны только планируют закупать вакцину
07.10.2020 16:36 Ответить
Медведчук договорился.....))
07.10.2020 16:45 Ответить
Как "своевременно".
07.10.2020 17:22 Ответить
Ага. Самое время вакцинироваться. Вовремя спохватились.
07.10.2020 17:34 Ответить
Минздрав закупит 1,41 млн доз вакцин против гриппа, - главный санврач Ляшко - где твоя СЭС? Главный санврач есть, а СЭС нет.
07.10.2020 17:44 Ответить
 
 