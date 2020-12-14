Міністерство оборони повідомило про прибуття Вифлеємського вогню миру
Міністра оборони України Андрій Таран повідомив про поширення в Україні Вифлеємського вогню миру.
Про це йдеться в повідомленні на сайті Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
"Дорогі пластуни!
Завдяки вам Вифлеємський вогонь миру вирушає у світлу подорож Україною. Із рук в руки, від одного скаутського осередку до іншого, Вифлеємський вогонь долає кордони і потрапляє до тих, хто всім серцем прагне злагоди і миру. Він зігріває і дарує відчуття наближення Різдва.
Висловлюю вам, друзі, щиру подяку, що з 2014-го року Вифлеємський Вогонь миру ви передаєте і українським воїнам — захисникам в зону бойових дій на Сході України.
У зимову пору він зігріє їх своїм сяйвом та знову нагадає, що про них пам’ятає вся Україна.
Заради миру, любові і добра й несуть варту солдати й офіцери Збройних Сил України. Ваша пластунська підтримка додає їм наснаги і впевненості.
Велика вдячність представникам молодіжної громадської організації "Пласт" за роботу в ім’я України.
Для Міністерства оборони України особливо важливими є те, що ваша організація з дитинства прививає молодшій зміні сміливість, самодисципліну, патріотизм.
Впевнено долайте життєві виклики, розвивайтесь і вдосконалюйтеся. Впевнений, з вами Україна матиме світле майбутнє.
Хай на цьому шляху нас підтримає Вифлеємський вогонь!"- заявив Таран.
Будь ласка, зачекайте...
Толку из этих нелепых обрядов? Пусть те кто уповают на горящую свечку - выйдут с ней на "ноль" - но только завещание написать не забудут.
"Атеизм часто понимается также как отрицание существования https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D1%8A%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5 сверхъестественного вообще - богов, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85_(%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F) духов , других нематериальных существ и сил, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8 загробной жизни и т. д." (с)
как и высер что в окопах нету атеистов.
и вообще, вы забыл сказать (пафосно) - Отеизм - это религия!!!11
(это типо "верить что в соседском доме не живет Годзилла?" - а с чего бы? пусть Вася, который это утверждает пойдет туда и выведет зверька, шоб отеист проверил)
Это отрицание? Отнюдь. Нету никаких божков по умолчанию, кто может доказать обратное - Вэлкам.
Это не отрицание, это здравый смысл.
И да - верующих погибло в 32-33-х - куча, и каждый имел в хате иконостас, но не имел еды. И что Бок, или что там, им "дал" то? "спасение" или это была ..... "проверкаверы"?
я понимаю по твоим коментам шо Москаль не зря высрал - У нас если не ползаешь на коленях на капище - "смотрят как на сумашедшего"
Но в принципе, лучше быть "сумашедшим" , но не заразиться среди "здравых", у которых если заразился = "проверкаверы", а если нет = "ыыы, отеисты, выкусите, кх-кх, ой(бегут в больницу)"
но вот зачем закупать ыконочки, а не оружие(Мазепка, превед) - вот это дикарство
А про рождественские службы в церквях тоже Таран извещать будет?
Походу этот дядька вместо обороны слишком соцсетями увлекся.
Или тогда нужно размещать информацию и об обрядах для военнослужащих других вероисповеданий: мусульман, иудеев, буддистов, атеистов и сатанистов.
"а може ти і м.яса не їси"?
А мож*д вы и в Боба не веруешь? За 6700 лет от сотворения мира мы проделали путь от голого Адама до ракет и самолет. Кто не верит - Боб того в аду горел))
Вот те мир, лубофф, честность
раба видно сдалека - радостно рабу когда кому-то плохо, а когда плохо ему - обгаживается и обижается
Банда апостолов, это круто сказал. Хотя мой тезка, апостол Андрей бы видимо возразил, рыбак он. (Ты видимо храбрец, безумству которых поем мы пестню).
не думаю шо римлянам было неинтересно, после недавней войны - что там такое делают такие же два легиона, по численности? вооружаются? тренируются? - ах оставьте, может мацу готовят или манну Кожью собирают.
- В полнолуние надо показать денежку луне и сказать «Месяц, дружочек, наполни кошелечек!»
- Министр финансов у вас есть еще другие предложения?
Министерство обороны сообщает о прибытии вифлеемского огня...
Это не просто Украина, это Украина при клоунах во власти.