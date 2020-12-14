Министерство обороны известило о прибытии Вифлеемского огня мира

Министр обороны Украины Андрей Таран сообщил о распространении в Украине Вифлеемского огня мира.

Об этом говорится в сообщении на сайте Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"Дорогие пластуны!

Благодаря вам Вифлеемский огонь мира отправляется в светлое путешествие по Украине. Из рук в руки, от одной скаутской ячейки к другой, Вифлеемский огонь преодолевает границы и попадает к тем, кто всем сердцем стремится к согласию и миру. Он согревает и дарит ощущение приближения Рождества.

Выражаю вам, друзья, искреннюю благодарность, что с 2014 года Вифлеемский огонь мира вы передаете и украинским воинам - защитникам в зону боевых действий на Востоке Украины.

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В зимнее время он согреет их своим сиянием и снова напомнит, что о них помнит вся Украина.

Ради мира, любви и добра и несут стражу солдаты и офицеры Вооруженных Сил Украины. Ваша пластунская поддержка придает им сил и уверенности.

Большая благодарность представителям молодежной общественной организации "Пласт" за работу во имя Украины.

Для Министерства обороны Украины особенно важны то, что ваша организация с детства прививает младшей смене смелость, самодисциплину, патриотизм.

Уверенно преодолевайте жизненные вызовы, развивайтесь и совершенствуйтесь. Уверен, с вами Украине будет светлое будущее.

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Пусть на этом пути нас поддержит Вифлеемский огонь!" - заявил Таран.