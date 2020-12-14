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Министерство обороны известило о прибытии Вифлеемского огня мира

Министерство обороны известило о прибытии Вифлеемского огня мира

Министр обороны Украины Андрей Таран сообщил о распространении в Украине Вифлеемского огня мира.

Об этом говорится в сообщении на сайте Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"Дорогие пластуны!

Благодаря вам Вифлеемский огонь мира отправляется в светлое путешествие по Украине. Из рук в руки, от одной скаутской ячейки к другой, Вифлеемский огонь преодолевает границы и попадает к тем, кто всем сердцем стремится к согласию и миру. Он согревает и дарит ощущение приближения Рождества.

Выражаю вам, друзья, искреннюю благодарность, что с 2014 года Вифлеемский огонь мира вы передаете и украинским воинам - защитникам в зону боевых действий на Востоке Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Пластуны передали Вифлеемский огонь воинам в Краматорске и поздравили украинских защитников с Рождеством. ФОТОрепортаж

В зимнее время он согреет их своим сиянием и снова напомнит, что о них помнит вся Украина.

Ради мира, любви и добра и несут стражу солдаты и офицеры Вооруженных Сил Украины. Ваша пластунская поддержка придает им сил и уверенности.

Большая благодарность представителям молодежной общественной организации "Пласт" за работу во имя Украины.

Для Министерства обороны Украины особенно важны то, что ваша организация с детства прививает младшей смене смелость, самодисциплину, патриотизм.

Уверенно преодолевайте жизненные вызовы, развивайтесь и совершенствуйтесь. Уверен, с вами Украине будет светлое будущее.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Вифлеемский огонь мира прибыл в Украину, - Пласт. ФОТО

Пусть на этом пути нас поддержит Вифлеемский огонь!" - заявил Таран.

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Топ комментарии
+13
Это именно ТО сообщение от министра обороны Украины, которое так ждали все украинцы. Ну а че? Проваленный ГОЗ, Вагнер гейт, Сокращения штата, 50% укомплектованность частей на передовой и пр. и пр. Нет, это не интересно и не важно. А вот "вифлиемский огонь" - это да!
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14.12.2020 11:04
+11
Шото я не понял каким боком Министерство обороны к Вифлеемскому огню, что оно оповещает о его прибытии.

А про рождественские службы в церквях тоже Таран извещать будет?

Походу этот дядька вместо обороны слишком соцсетями увлекся.
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14.12.2020 11:03
+8
А всего то, нужно спрятать в нужном месте зажигалку...
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14.12.2020 10:56
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Правила форума Совет форумчан
А всего то, нужно спрятать в нужном месте зажигалку...
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14.12.2020 10:56 Ответить
оп'ять хєріл з перепою посцяв на бензин...?
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14.12.2020 10:58 Ответить
Тарган хоче сповзти зі скандалу, замість щоб передати українським воїнам, премію і доплату до зарплати і новорічні подарунки, воно примазується до ПЛАСТУ, і розказує нам хуцпу з вогнем, колаборант.
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14.12.2020 11:04 Ответить
Последняя надежда зебилов
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14.12.2020 10:58 Ответить
В 1932-33-х надо было Сралину такую лампадку вставить в .... глотку - вот и мир был бы сто лет и все были бы сыты.
Толку из этих нелепых обрядов? Пусть те кто уповают на горящую свечку - выйдут с ней на "ноль" - но только завещание написать не забудут.
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14.12.2020 11:02 Ответить
Как говорил дон Хуан, самоиндульгирование...
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14.12.2020 11:05 Ответить
у падаючому літаку атеїстів не має.
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14.12.2020 11:26 Ответить
Все молятся на пилота.
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14.12.2020 11:33 Ответить
И на конструктора самолета
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14.12.2020 11:42 Ответить
Конструктора наверно матерят.
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14.12.2020 13:00 Ответить
сам процес молитви (не важливо кому) припиняє існування атеїста
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14.12.2020 11:54 Ответить
Вы тогда что понимаете под словом атеист? В классической трактовке это не верующий в бога или богов и тд. А в вашей?
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14.12.2020 15:15 Ответить
Как можно молится пилоту? Людина коли молиться вірить не в розум, досвід чи науку, а в щось більше. Можливо у вдачу, фарт, у щось вище ніж реальне...
"Атеизм часто понимается также как отрицание существования https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D1%8A%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5 сверхъестественного вообще - богов, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85_(%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F) духов , других нематериальных существ и сил, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8 загробной жизни и т. д." (с)
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14.12.2020 16:10 Ответить
Ладно признаю свою неточность, не молятся а надеются на пилота, от этого они перестают быть атеистами?
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14.12.2020 16:15 Ответить
Я думаю що вони сподіваються на пілота коли сідають в літак і відбувається політ, а от коли літак падає, вони саме молються
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14.12.2020 16:26 Ответить
Я так не думаю, надеются на пилота в любом случае. Это даже зафиксировано в пословицах надежда умирает последней, на бога надейся а сам не плошай и тд.
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14.12.2020 16:57 Ответить
брехня!
как и высер что в окопах нету атеистов.
и вообще, вы забыл сказать (пафосно) - Отеизм - это религия!!!11
(это типо "верить что в соседском доме не живет Годзилла?" - а с чего бы? пусть Вася, который это утверждает пойдет туда и выведет зверька, шоб отеист проверил)
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14.12.2020 19:44 Ответить
До чого тут пафос, ось визначення: - "Атеизм часто понимается также как отрицание существования https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D1%8A%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5 сверхъестественного вообще - богов, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85_(%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F) духов , других нематериальных существ и сил, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8 загробной жизни и т. д." (с)
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15.12.2020 10:52 Ответить
не совсем. если кто-то чет утверждает, но беспочвенно - конечно шо нормальный скажет - докажи.
Это отрицание? Отнюдь. Нету никаких божков по умолчанию, кто может доказать обратное - Вэлкам.
Это не отрицание, это здравый смысл.
И да - верующих погибло в 32-33-х - куча, и каждый имел в хате иконостас, но не имел еды. И что Бок, или что там, им "дал" то? "спасение" или это была ..... "проверкаверы"?
я понимаю по твоим коментам шо Москаль не зря высрал - У нас если не ползаешь на коленях на капище - "смотрят как на сумашедшего"
Но в принципе, лучше быть "сумашедшим" , но не заразиться среди "здравых", у которых если заразился = "проверкаверы", а если нет = "ыыы, отеисты, выкусите, кх-кх, ой(бегут в больницу)"
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15.12.2020 11:23 Ответить
Якесь дивне уявлення про віру... Що значить віруючих загинуло у 32-33? Віра це що еліксир безсмертя? Якісь ліки для тіла? (про ліки для души мова зараз не йде). Тобі не здається що віра (у любого Бога/Богів чи щось надлюдське) є настільки дикунським, наскільки є її носій?
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15.12.2020 15:13 Ответить
чет не особо понял.
но вот зачем закупать ыконочки, а не оружие(Мазепка, превед) - вот это дикарство
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15.12.2020 16:47 Ответить
Коли ікона замінювала меч? Я так розумію хрестоносці не зі зброєю, а з іконами Єрусалим штурмом брали? Не плутай матеріальне із духовним... а вояк з мечем та вірою, частенько більшого досягав, ніж такий самий, але виключно за бабки.
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15.12.2020 17:03 Ответить
Це твоє уявлення про віру і воно та, дикунське.
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15.12.2020 17:03 Ответить
Шото я не понял каким боком Министерство обороны к Вифлеемскому огню, что оно оповещает о его прибытии.

А про рождественские службы в церквях тоже Таран извещать будет?

Походу этот дядька вместо обороны слишком соцсетями увлекся.
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14.12.2020 11:03 Ответить
Если наш министр обороны глубоко верующий православный (в чём я несколько сомневаюсь) - то делиться радостью обрядов своей религии он должен не на сайте Министерства, а на личной страничке в фейсбуке.
Или тогда нужно размещать информацию и об обрядах для военнослужащих других вероисповеданий: мусульман, иудеев, буддистов, атеистов и сатанистов.
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14.12.2020 11:18 Ответить
я раньше тоже думал, что в Министерстве Обороны должны быть Воины а не пацифисты
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14.12.2020 15:59 Ответить
Это именно ТО сообщение от министра обороны Украины, которое так ждали все украинцы. Ну а че? Проваленный ГОЗ, Вагнер гейт, Сокращения штата, 50% укомплектованность частей на передовой и пр. и пр. Нет, это не интересно и не важно. А вот "вифлиемский огонь" - это да!
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14.12.2020 11:04 Ответить
"а може ти і м.яса не їси"?

А мож*д вы и в Боба не веруешь? За 6700 лет от сотворения мира мы проделали путь от голого Адама до ракет и самолет. Кто не верит - Боб того в аду горел))
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14.12.2020 11:07 Ответить
Какая связь между министром обороны, не соответствующим занимаемой должности, и моей верой в бога?
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14.12.2020 11:32 Ответить
В которого из?))
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14.12.2020 11:43 Ответить
в Зевса вестимо, он же самый крепкий.
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14.12.2020 19:42 Ответить
Кстати, а "вифлеемец" Иса заплатил за того осла шо его гопники украли у какого-то нищеброда? А шо если из-за этого вся семья подохла?
Вот те мир, лубофф, честность
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14.12.2020 11:04 Ответить
Не подохла, раз наследники нищеброда за осла спрашивают.
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14.12.2020 11:09 Ответить
ну я понял - если банда воров украдет у тя единственную Ауди, допустим, ибо их поехавший вожак должен заехать на свадьбу, то ты конечно же, обрадуешься?
раба видно сдалека - радостно рабу когда кому-то плохо, а когда плохо ему - обгаживается и обижается
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14.12.2020 19:48 Ответить
Осла взяли с разрешения. Я-то как-раз специально перечитал первоисточник. Христос мог бы взять белого коня, или Ауди, что там было круто в это время, но все было, как было.

Банда апостолов, это круто сказал. Хотя мой тезка, апостол Андрей бы видимо возразил, рыбак он. (Ты видимо храбрец, безумству которых поем мы пестню).
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14.12.2020 19:59 Ответить
Ну понятно, а в первоисточнике не пишет случайно как в мятежной провинции, где 2 легиона стояло, по пустыне носится 10 тыс. здоровых быков(восстание? - ах оставьте) и это НИГДЕ не отображено кроме как в книжке сказок?
не думаю шо римлянам было неинтересно, после недавней войны - что там такое делают такие же два легиона, по численности? вооружаются? тренируются? - ах оставьте, может мацу готовят или манну Кожью собирают.
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15.12.2020 10:40 Ответить
Каждый занят своим делом - министр внутренних дел покупает тепловозы, министр обороны занимается религиозными обрядами, президент играет членом на рояле. Чего тогда удивляться, что в стране бардак?
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14.12.2020 11:10 Ответить
Министр обороны Украины Андрей Таран сообщил о распространении в Украине Вифлеемского огня мира. / Уже есть чем отчитаться Тарану на посту министра обороны.Не стыдно перед своей благодетельницей, выдвинувшей Тарана на хлебную должность. Перед бухгалтером "Квартала 95" Еленой Корж.
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14.12.2020 11:12 Ответить
так держать!!
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14.12.2020 11:13 Ответить
это все что волнует министра обороны?

- В полнолуние надо показать денежку луне и сказать «Месяц, дружочек, наполни кошелечек!»
- Министр финансов у вас есть еще другие предложения?
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14.12.2020 11:39 Ответить
(смеется)
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14.12.2020 11:44 Ответить
Ну от тепере з миром все буде гаразд, Мініситр вогню миру.... чи то оборони, херні не скаже
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14.12.2020 11:46 Ответить
Полный пердомонокль...
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14.12.2020 11:47 Ответить
Коим боком это касается Министра обороны?Хотя,о чем я,если у нас Министр Аваков выступает с прогнозами распространения ковида...
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14.12.2020 11:55 Ответить
Ну так вызывайте пожарников.
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14.12.2020 12:09 Ответить
УРОВЕНЬ! выше быть не может... Министерство обороны известило о прибытии Вифлеемского огня мира... там что, вообще уже всей головой бахнулись об Землю!
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14.12.2020 12:21 Ответить
что они там курят в министерстве обороны?
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14.12.2020 12:57 Ответить
Трубку мира..
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14.12.2020 13:59 Ответить
Може 'воно' повідомлятимеме й про походи патріарха в Туалет
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14.12.2020 14:01 Ответить
У меня реально нет слов...
Министерство обороны сообщает о прибытии вифлеемского огня...
Это не просто Украина, это Украина при клоунах во власти.
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14.12.2020 16:51 Ответить
 
 