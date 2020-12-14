Министерство обороны известило о прибытии Вифлеемского огня мира
Министр обороны Украины Андрей Таран сообщил о распространении в Украине Вифлеемского огня мира.
Об этом говорится в сообщении на сайте Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
"Дорогие пластуны!
Благодаря вам Вифлеемский огонь мира отправляется в светлое путешествие по Украине. Из рук в руки, от одной скаутской ячейки к другой, Вифлеемский огонь преодолевает границы и попадает к тем, кто всем сердцем стремится к согласию и миру. Он согревает и дарит ощущение приближения Рождества.
Выражаю вам, друзья, искреннюю благодарность, что с 2014 года Вифлеемский огонь мира вы передаете и украинским воинам - защитникам в зону боевых действий на Востоке Украины.
В зимнее время он согреет их своим сиянием и снова напомнит, что о них помнит вся Украина.
Ради мира, любви и добра и несут стражу солдаты и офицеры Вооруженных Сил Украины. Ваша пластунская поддержка придает им сил и уверенности.
Большая благодарность представителям молодежной общественной организации "Пласт" за работу во имя Украины.
Для Министерства обороны Украины особенно важны то, что ваша организация с детства прививает младшей смене смелость, самодисциплину, патриотизм.
Уверенно преодолевайте жизненные вызовы, развивайтесь и совершенствуйтесь. Уверен, с вами Украине будет светлое будущее.
Пусть на этом пути нас поддержит Вифлеемский огонь!" - заявил Таран.
Пожалуйста, подождите...
Толку из этих нелепых обрядов? Пусть те кто уповают на горящую свечку - выйдут с ней на "ноль" - но только завещание написать не забудут.
"Атеизм часто понимается также как отрицание существования https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D1%8A%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5 сверхъестественного вообще - богов, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85_(%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F) духов , других нематериальных существ и сил, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8 загробной жизни и т. д." (с)
как и высер что в окопах нету атеистов.
и вообще, вы забыл сказать (пафосно) - Отеизм - это религия!!!11
(это типо "верить что в соседском доме не живет Годзилла?" - а с чего бы? пусть Вася, который это утверждает пойдет туда и выведет зверька, шоб отеист проверил)
Это отрицание? Отнюдь. Нету никаких божков по умолчанию, кто может доказать обратное - Вэлкам.
Это не отрицание, это здравый смысл.
И да - верующих погибло в 32-33-х - куча, и каждый имел в хате иконостас, но не имел еды. И что Бок, или что там, им "дал" то? "спасение" или это была ..... "проверкаверы"?
я понимаю по твоим коментам шо Москаль не зря высрал - У нас если не ползаешь на коленях на капище - "смотрят как на сумашедшего"
Но в принципе, лучше быть "сумашедшим" , но не заразиться среди "здравых", у которых если заразился = "проверкаверы", а если нет = "ыыы, отеисты, выкусите, кх-кх, ой(бегут в больницу)"
но вот зачем закупать ыконочки, а не оружие(Мазепка, превед) - вот это дикарство
А про рождественские службы в церквях тоже Таран извещать будет?
Походу этот дядька вместо обороны слишком соцсетями увлекся.
Или тогда нужно размещать информацию и об обрядах для военнослужащих других вероисповеданий: мусульман, иудеев, буддистов, атеистов и сатанистов.
"а може ти і м.яса не їси"?
А мож*д вы и в Боба не веруешь? За 6700 лет от сотворения мира мы проделали путь от голого Адама до ракет и самолет. Кто не верит - Боб того в аду горел))
Вот те мир, лубофф, честность
раба видно сдалека - радостно рабу когда кому-то плохо, а когда плохо ему - обгаживается и обижается
Банда апостолов, это круто сказал. Хотя мой тезка, апостол Андрей бы видимо возразил, рыбак он. (Ты видимо храбрец, безумству которых поем мы пестню).
не думаю шо римлянам было неинтересно, после недавней войны - что там такое делают такие же два легиона, по численности? вооружаются? тренируются? - ах оставьте, может мацу готовят или манну Кожью собирают.
- В полнолуние надо показать денежку луне и сказать «Месяц, дружочек, наполни кошелечек!»
- Министр финансов у вас есть еще другие предложения?
Министерство обороны сообщает о прибытии вифлеемского огня...
Это не просто Украина, это Украина при клоунах во власти.