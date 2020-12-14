Негода в Україні: у графіку руху поїздів стався збій
"Укрзалізниця" повідомляє про збої в графіку руху поїздів через негоду.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці" в Telegram.
"Погодні умови таки вносять корективи у графіки руху поїздів. Через негоду і обмерзання контактної мережі виникли незначні збої в графіку руху поїздів", - йдеться в повідомленні.
Так, поїзд №712 / 711 Київ - Костянтинівка затримується в дорозі на 1 годину 35 хвилин. Поїзд № 722/721 Київ - Харків затримується на 1 годину 20 хвилин.
"Шановні пасажири, просимо бути обережними на об'єктах залізничної інфраструктури і уважно слухати оголошення на вокзалах, оскільки в разі значного погіршення погодних умов можливі затримки поїздів", - сказано в повідомленні.
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смотрю (люблю) видео о поездах Япония Германия, Нидерланды, Бельгия Франция, Норвегия Швеция, Словакия, Чехия, Польша.. и везде да бывают там наметы переметы но поезда едут причем снега полметра метр а поез0д по расписанию едет и все чистит оперативно выезжают снегоочистительные поезда, выходят рабочие, идет расчистка стрелок.. вообще в Европе на колее 1000 и 1435 мм стрелки это одна из лучших разработок в железной дороге... далее Япония Капская колея или 1067 мм то же самое про Испанию и Португалию с их 1068 Иберийской колей вне конкуренции да и снега там практически не бывает.. у нас 152-00 мм сравните 1000 мм и 1435 мм в Европе и 10067 мм в Японии у нас на пол метра шире а поезда не могут проехать из за кучки снега проблем с обледенениями и причем бардак этот был всегда и во времена СССР и в годы независимости.. почему мешок снега и лед из морозилки по объему замораживает сразу всю железку в Украине????