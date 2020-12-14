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Непогода в Украине: в графике движения поездов произошел сбой

Непогода в Украине: в графике движения поездов произошел сбой

"Укрзализныця" сообщает о сбое в графике движения поездов из-за непогоды.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в Telegram.

"Погодные условия все же вносят коррективы в графики движения поездов. Из-за непогоды и обледенения контактной сети возникли незначительные сбои в графике движения поездов", - говорится в сообщении.

Так, поезд №712 / 711 Киев - Константиновка задерживается в пути на 1 час 35 минут. Поезд № 722/721 Киев - Харьков задерживается на 1 час 20 минут.

"Уважаемые пассажиры, просим быть осторожными на объектах железнодорожной инфраструктуры и внимательно слушать объявления на вокзалах, поскольку в случае значительного ухудшения погодных условиях возможны задержки поездов", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця" отправила в первый рейс поезд Киев-Авдеевка
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капец.. зато тарифы поднимают уроды... вот народ поясните мне украинский парадокс или это тупость национальная или совок или все вместе...
смотрю (люблю) видео о поездах Япония Германия, Нидерланды, Бельгия Франция, Норвегия Швеция, Словакия, Чехия, Польша.. и везде да бывают там наметы переметы но поезда едут причем снега полметра метр а поез0д по расписанию едет и все чистит оперативно выезжают снегоочистительные поезда, выходят рабочие, идет расчистка стрелок.. вообще в Европе на колее 1000 и 1435 мм стрелки это одна из лучших разработок в железной дороге... далее Япония Капская колея или 1067 мм то же самое про Испанию и Португалию с их 1068 Иберийской колей вне конкуренции да и снега там практически не бывает.. у нас 152-00 мм сравните 1000 мм и 1435 мм в Европе и 10067 мм в Японии у нас на пол метра шире а поезда не могут проехать из за кучки снега проблем с обледенениями и причем бардак этот был всегда и во времена СССР и в годы независимости.. почему мешок снега и лед из морозилки по объему замораживает сразу всю железку в Украине????
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14.12.2020 12:00 Ответить
описка... Иберийская колея....Испания/ Португалия 1668 мм...
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14.12.2020 12:02 Ответить
 
 