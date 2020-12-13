"Укрзализныця" отправила в первый рейс поезд Киев-Авдеевка
"Укрзализныця" запустила в первый рейс по новому маршруту Киев-Авдеевка поезд "Маяк" № 135/136.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу УЗ.
Торжественная церемония состоялась 13 декабря.
Поезд "Маяк" будет курсировать по указанному маршруту ежедневно, сообщили на железной дороге.
Отправка со станции Киев-Пассажирский в 19:19, прибытие на станцию Авдеевка в 09:10. Обратно - отправление со станции Авдеевка в 21:15 и прибытие на станцию Киев-Пассажирский в 11:04. Поезд будет останавливаться на станциях Мироновка, имени Тараса Шевченко, Знаменка, Александрия, Пятихатки, Днепр-Главный, Синельниково-2, Покровск, Очеретино, Авдеевка и других", - говорится в сообщении.
Министр инфраструктуры Владислав Криклий напомнил, что ранее этот поезд следовал только до станции Покровск.
Город Авдеевка Донецкой области расположен в 13 километрах от оккупированного пророссийскими боевиками Донецка. Фактически город расположен на самой линии фронта, проходящей по его окрестностям, так называемой Авдеевский промзоне.
Пожалуйста, подождите...
Проложите маршрут сквозь Авдеевку,
Сквозь развалины чьих то домов.
Где, во всем обвиняя Америку,
Кроют из запрещенных стволов…
Сквозь Водяное, Пески, Изварино,
Где пропитана кровью земля.
Где расстреляно все и изранено
По прямому указу Кремля.
Проложите маршрут через кладбище
Что бы каждый, кто едет в Москву,
Видел лица погибших товарищей,
Жизнь отдавших за нашу страну.
Через госпиталь путь проложите.
Пусть не самый центральный но пусть,
Вы из окон в глазах разгядите,
Душ, войной искалеченных, грусть…
Проложите маршрут сквозь траншеи
Сквозь окопы и сквозь блиндажи.
Где солдаты, себя не жалея,
Бьются с "Рашкою" не за гроши.
А потом отправляйтесь с комфортом.
К тем кто предал, унизил, солгал.
Согласившись на сдельщину с чертом,
От солдата не ждите похвал…
Автор: Виктор Залевский (2017)