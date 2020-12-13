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поезд (1022) Укрзализныця (2686) Донбасс (26950) Авдеевка (2441)

"Укрзализныця" отправила в первый рейс поезд Киев-Авдеевка

"Укрзализныця" запустила в первый рейс по новому маршруту Киев-Авдеевка поезд "Маяк" № 135/136.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Торжественная церемония состоялась 13 декабря.

Поезд "Маяк" будет курсировать по указанному маршруту ежедневно, сообщили на железной дороге.

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Отправка со станции Киев-Пассажирский в 19:19, прибытие на станцию ​​Авдеевка в 09:10. Обратно - отправление со станции Авдеевка в 21:15 и прибытие на станцию ​​Киев-Пассажирский в 11:04. Поезд будет останавливаться на станциях Мироновка, имени Тараса Шевченко, Знаменка, Александрия, Пятихатки, Днепр-Главный, Синельниково-2, Покровск, Очеретино, Авдеевка и других", - говорится в сообщении.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий напомнил, что ранее этот поезд следовал только до станции Покровск.

Город Авдеевка Донецкой области расположен в 13 километрах от оккупированного пророссийскими боевиками Донецка. Фактически город расположен на самой линии фронта, проходящей по его окрестностям, так называемой Авдеевский промзоне.

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Топ комментарии
+23
***
Проложите маршрут сквозь Авдеевку,
Сквозь развалины чьих то домов.
Где, во всем обвиняя Америку,
Кроют из запрещенных стволов…

Сквозь Водяное, Пески, Изварино,
Где пропитана кровью земля.
Где расстреляно все и изранено
По прямому указу Кремля.

Проложите маршрут через кладбище
Что бы каждый, кто едет в Москву,
Видел лица погибших товарищей,
Жизнь отдавших за нашу страну.

Через госпиталь путь проложите.
Пусть не самый центральный но пусть,
Вы из окон в глазах разгядите,
Душ, войной искалеченных, грусть…

Проложите маршрут сквозь траншеи
Сквозь окопы и сквозь блиндажи.
Где солдаты, себя не жалея,
Бьются с "Рашкою" не за гроши.

А потом отправляйтесь с комфортом.
К тем кто предал, унизил, солгал.
Согласившись на сдельщину с чертом,
От солдата не ждите похвал…

Автор: Виктор Залевский (2017)
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13.12.2020 20:39
+14
Лучше бы МО первый рейс "Байрактара" Краматорск-Донецк)
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13.12.2020 20:38
+8
Зашибись.Щас обосремся от радости. Сепаров будут возить в Киев без пересадки
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13.12.2020 20:49
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Правила форума Совет форумчан
Лучше бы МО первый рейс "Байрактара" Краматорск-Донецк)
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13.12.2020 20:38 Ответить
или Ураган в Дебальцево...
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13.12.2020 20:59 Ответить
Одно другому не мешает)
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13.12.2020 21:00 Ответить
***
Проложите маршрут сквозь Авдеевку,
Сквозь развалины чьих то домов.
Где, во всем обвиняя Америку,
Кроют из запрещенных стволов…

Сквозь Водяное, Пески, Изварино,
Где пропитана кровью земля.
Где расстреляно все и изранено
По прямому указу Кремля.

Проложите маршрут через кладбище
Что бы каждый, кто едет в Москву,
Видел лица погибших товарищей,
Жизнь отдавших за нашу страну.

Через госпиталь путь проложите.
Пусть не самый центральный но пусть,
Вы из окон в глазах разгядите,
Душ, войной искалеченных, грусть…

Проложите маршрут сквозь траншеи
Сквозь окопы и сквозь блиндажи.
Где солдаты, себя не жалея,
Бьются с "Рашкою" не за гроши.

А потом отправляйтесь с комфортом.
К тем кто предал, унизил, солгал.
Согласившись на сдельщину с чертом,
От солдата не ждите похвал…

Автор: Виктор Залевский (2017)
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13.12.2020 20:39 Ответить
Зашибись.Щас обосремся от радости. Сепаров будут возить в Киев без пересадки
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13.12.2020 20:49 Ответить
Хотелось бы побыстрее дождаться поезда Киев-Донецк, Киев-Луганск, Киев-Симферополь.
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13.12.2020 20:49 Ответить
Была бы машина времени, отправится в 2014 год, и не дать парашке захватить Крым и Донбасс.
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13.12.2020 20:52 Ответить
Щоб шастати зручніше було? Чи за пенсіями іздити зручніше?
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13.12.2020 22:07 Ответить
аминь
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13.12.2020 22:17 Ответить
"Укрзалізниця" відправила в перший рейс поїзд Київ-Авдіївка - Цензор.НЕТ 3228
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14.12.2020 02:50 Ответить
 
 