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Новости Коронавирус и карантин
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"Укрзализныця" не будет останавливать поезда во время январского локдауна

В Украине не будут ограничивать железнодорожное сообщение во время усиленного карантина 8-24 января.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Укрзализныци".

"Во время январского локдауна поезда продолжат курсировать. "Укрзализныця" обеспечит все противоэпидемические меры безопасности пассажиров во время путешествий", - говорится в сообщении.

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Отмечается также, что "Укрзализныця" приветствует решение правительства не ограничивать транспортное сообщение во время очередного усиления карантина в стране.

"Укрзализныця" как часть критической инфраструктуры будет продолжать работать. Мы дадим возможность всем тем, кто все же должен будет передвигаться, сделать это наиболее безопасным способом, дадим возможность в нашем пригородном сообщении добраться до работы работникам критических предприятий, в том числе тысячам медиков, которые доезжают в больницы железной дорогой", - отметил член правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.

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"Укрзализныця" призывает пассажиров соблюдать обязательно масочный режим во время путешествий и пользоваться антисептиком.

Как сообщалось, Кабинет Министров на внеочередном заседании 9 декабря принял постановление, согласно которому 8 - 24 января 2021 будут действовать жесткие карантинные ограничения.

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карантин (16729) поезд (1024) Укрзализныця (2745) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Не локдаун,а "аби считалось".
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10.12.2020 14:39 Ответить
Дело в том, что зараза распыляется не людьми, а людьми только передаётся от одного другому. Бельгия месяц сидит на локдауне, а количество заболевших не снижается. То есть механизм распространения заразы от человека человеку на самом деле не до конца изученный. Существуют другие, неафишируемые, методы и способы её распространения.
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Рано или поздно правда о COVID-19 вылезет наружу...
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10.12.2020 18:42 Ответить
Черговий жорстко необов'язковий лохдаун...
Як і унікальний™ україгський "продукт" - карантин вихідного дня, - що ним хвалиться наш прімьєр.
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10.12.2020 15:24 Ответить
*.....не будет останавливать поезда...*. По быстрому прочёл и сразу мелькнула мысль---со своим что ли якорем садится---как вдруг выходить где надо? Оно то не сильно страшно конечно. Но цепь тащить тяжко.
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10.12.2020 18:26 Ответить
 
 