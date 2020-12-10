"Укрзализныця" не будет останавливать поезда во время январского локдауна
В Украине не будут ограничивать железнодорожное сообщение во время усиленного карантина 8-24 января.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Укрзализныци".
"Во время январского локдауна поезда продолжат курсировать. "Укрзализныця" обеспечит все противоэпидемические меры безопасности пассажиров во время путешествий", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что "Укрзализныця" приветствует решение правительства не ограничивать транспортное сообщение во время очередного усиления карантина в стране.
"Укрзализныця" как часть критической инфраструктуры будет продолжать работать. Мы дадим возможность всем тем, кто все же должен будет передвигаться, сделать это наиболее безопасным способом, дадим возможность в нашем пригородном сообщении добраться до работы работникам критических предприятий, в том числе тысячам медиков, которые доезжают в больницы железной дорогой", - отметил член правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.
"Укрзализныця" призывает пассажиров соблюдать обязательно масочный режим во время путешествий и пользоваться антисептиком.
Как сообщалось, Кабинет Министров на внеочередном заседании 9 декабря принял постановление, согласно которому 8 - 24 января 2021 будут действовать жесткие карантинные ограничения.
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