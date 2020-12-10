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Новини Коронавірус і карантин
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"Укрзалізниця" не зупинятиме рух потягів під час січневого локдауну

В Україні не обмежуватимуть залізничне сполучення під час посиленого карантину 8-24 січня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт "Укрзалізниці".

"Під час січневого локдауну поїзди продовжать курсувати. "Укрзалізниця" забезпечить усі протиепідемічні заходи безпеки пасажирів під час подорожей", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається також, що "Укрзалізниця" вітає рішення уряду не обмежувати транспортне сполучення під час чергового посилення карантину в країні.

""Укрзалізниця як частина критичної інфраструктури продовжуватиме працювати. Ми дамо можливість всім тим, хто все ж муситиме пересуватися, зробити це в найбільш безпечний спосіб, дамо змогу в нашому приміському сполученні дістатися до роботи працівникам критичних підприємств, у тому числі тисячам медиків, які доїжджають до лікарень залізницею", - зазначив член правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

"Укрзалізниця" закликає пасажирів дотримуватися обов'язково маскового режиму під час подорожей і користуватися антисептиком.

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Як повідомлялося, Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні 9 грудня ухвалив постанову, згідно з якою 8-24 грудня 2021 року діятимуть жорсткі карантинні обмеження.

Автор: 

карантин (18172) потяг (1966) Укрзалізниця (6836) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Не локдаун,а "аби считалось".
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10.12.2020 14:39 Відповісти
Дело в том, что зараза распыляется не людьми, а людьми только передаётся от одного другому. Бельгия месяц сидит на локдауне, а количество заболевших не снижается. То есть механизм распространения заразы от человека человеку на самом деле не до конца изученный. Существуют другие, неафишируемые, методы и способы её распространения.
***
Рано или поздно правда о COVID-19 вылезет наружу...
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10.12.2020 18:42 Відповісти
Черговий жорстко необов'язковий лохдаун...
Як і унікальний™ україгський "продукт" - карантин вихідного дня, - що ним хвалиться наш прімьєр.
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10.12.2020 15:24 Відповісти
*.....не будет останавливать поезда...*. По быстрому прочёл и сразу мелькнула мысль---со своим что ли якорем садится---как вдруг выходить где надо? Оно то не сильно страшно конечно. Но цепь тащить тяжко.
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10.12.2020 18:26 Відповісти
 
 