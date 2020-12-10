"Укрзалізниця" не зупинятиме рух потягів під час січневого локдауну

В Україні не обмежуватимуть залізничне сполучення під час посиленого карантину 8-24 січня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт "Укрзалізниці".

"Під час січневого локдауну поїзди продовжать курсувати. "Укрзалізниця" забезпечить усі протиепідемічні заходи безпеки пасажирів під час подорожей", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З березня "Укрзалізниця" планує підвищувати тариф на перевезення пасажирів на 2% щомісяця, - фінплан компанії на 2021 рік

Зазначається також, що "Укрзалізниця" вітає рішення уряду не обмежувати транспортне сполучення під час чергового посилення карантину в країні.

""Укрзалізниця як частина критичної інфраструктури продовжуватиме працювати. Ми дамо можливість всім тим, хто все ж муситиме пересуватися, зробити це в найбільш безпечний спосіб, дамо змогу в нашому приміському сполученні дістатися до роботи працівникам критичних підприємств, у тому числі тисячам медиків, які доїжджають до лікарень залізницею", - зазначив член правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

"Укрзалізниця" закликає пасажирів дотримуватися обов'язково маскового режиму під час подорожей і користуватися антисептиком.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проведення свят і вечірок у закладах громадського харчування заборонено, - Ляшко

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні 9 грудня ухвалив постанову, згідно з якою 8-24 грудня 2021 року діятимуть жорсткі карантинні обмеження.