"Укрзалізниця" не зупинятиме рух потягів під час січневого локдауну
В Україні не обмежуватимуть залізничне сполучення під час посиленого карантину 8-24 січня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт "Укрзалізниці".
"Під час січневого локдауну поїзди продовжать курсувати. "Укрзалізниця" забезпечить усі протиепідемічні заходи безпеки пасажирів під час подорожей", - йдеться в повідомленні.
Зазначається також, що "Укрзалізниця" вітає рішення уряду не обмежувати транспортне сполучення під час чергового посилення карантину в країні.
""Укрзалізниця як частина критичної інфраструктури продовжуватиме працювати. Ми дамо можливість всім тим, хто все ж муситиме пересуватися, зробити це в найбільш безпечний спосіб, дамо змогу в нашому приміському сполученні дістатися до роботи працівникам критичних підприємств, у тому числі тисячам медиків, які доїжджають до лікарень залізницею", - зазначив член правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.
"Укрзалізниця" закликає пасажирів дотримуватися обов'язково маскового режиму під час подорожей і користуватися антисептиком.
Як повідомлялося, Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні 9 грудня ухвалив постанову, згідно з якою 8-24 грудня 2021 року діятимуть жорсткі карантинні обмеження.
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Як і унікальний™ україгський "продукт" - карантин вихідного дня, - що ним хвалиться наш прімьєр.