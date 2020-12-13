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потяг (1947) Укрзалізниця (6678) Донбас (22348) Авдіївка (2339)

"Укрзалізниця" відправила в перший рейс поїзд Київ-Авдіївка

"Укрзалізниця" відправила в перший рейс за новим маршрутом Київ-Авдіївка поїзд "Маяк" №135/136.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу УЗ.

Урочиста церемонія відбулася 13 грудня.

Поїзд "Маяк" курсуватиме за вказаним маршрутом щодня, повідомили на залізниці.

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Відправлення зі станції Київ-Пасажирський о 19:19, прибуття на станцію Авдіївка о 9:10. Зворотно відправлення зі станції Авдіївка о 21:15 і прибуття на станцію Київ-Пасажирський об 11:04. Поїзд зупинятиметься на станціях Миронівка, імені Тараса Шевченка, Знам'янка, Олександрія, П'ятихатки, Дніпро-Головний, Синельникове-2, Покровськ, Очеретине, Авдіївка тощо", - йдеться в повідомленні.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій нагадав, що раніше цей поїзд курсував тільки до станції Покровськ.

Місто Авдіївка Донецької області розташоване за 13 кілометрів від окупованого проросійськими бойовиками Донецька. Фактично місто розташоване на самій лінії фронту, що пролягла його околицями, так званою Авдіївською промзоною.

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Топ коментарі
+23
***
Проложите маршрут сквозь Авдеевку,
Сквозь развалины чьих то домов.
Где, во всем обвиняя Америку,
Кроют из запрещенных стволов…

Сквозь Водяное, Пески, Изварино,
Где пропитана кровью земля.
Где расстреляно все и изранено
По прямому указу Кремля.

Проложите маршрут через кладбище
Что бы каждый, кто едет в Москву,
Видел лица погибших товарищей,
Жизнь отдавших за нашу страну.

Через госпиталь путь проложите.
Пусть не самый центральный но пусть,
Вы из окон в глазах разгядите,
Душ, войной искалеченных, грусть…

Проложите маршрут сквозь траншеи
Сквозь окопы и сквозь блиндажи.
Где солдаты, себя не жалея,
Бьются с "Рашкою" не за гроши.

А потом отправляйтесь с комфортом.
К тем кто предал, унизил, солгал.
Согласившись на сдельщину с чертом,
От солдата не ждите похвал…

Автор: Виктор Залевский (2017)
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13.12.2020 20:39
+14
Лучше бы МО первый рейс "Байрактара" Краматорск-Донецк)
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13.12.2020 20:38
+8
Зашибись.Щас обосремся от радости. Сепаров будут возить в Киев без пересадки
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13.12.2020 20:49
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Лучше бы МО первый рейс "Байрактара" Краматорск-Донецк)
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13.12.2020 20:38 Відповісти
или Ураган в Дебальцево...
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13.12.2020 20:59 Відповісти
Одно другому не мешает)
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13.12.2020 21:00 Відповісти
***
Проложите маршрут сквозь Авдеевку,
Сквозь развалины чьих то домов.
Где, во всем обвиняя Америку,
Кроют из запрещенных стволов…

Сквозь Водяное, Пески, Изварино,
Где пропитана кровью земля.
Где расстреляно все и изранено
По прямому указу Кремля.

Проложите маршрут через кладбище
Что бы каждый, кто едет в Москву,
Видел лица погибших товарищей,
Жизнь отдавших за нашу страну.

Через госпиталь путь проложите.
Пусть не самый центральный но пусть,
Вы из окон в глазах разгядите,
Душ, войной искалеченных, грусть…

Проложите маршрут сквозь траншеи
Сквозь окопы и сквозь блиндажи.
Где солдаты, себя не жалея,
Бьются с "Рашкою" не за гроши.

А потом отправляйтесь с комфортом.
К тем кто предал, унизил, солгал.
Согласившись на сдельщину с чертом,
От солдата не ждите похвал…

Автор: Виктор Залевский (2017)
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13.12.2020 20:39 Відповісти
Зашибись.Щас обосремся от радости. Сепаров будут возить в Киев без пересадки
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13.12.2020 20:49 Відповісти
Хотелось бы побыстрее дождаться поезда Киев-Донецк, Киев-Луганск, Киев-Симферополь.
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13.12.2020 20:49 Відповісти
Была бы машина времени, отправится в 2014 год, и не дать парашке захватить Крым и Донбасс.
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13.12.2020 20:52 Відповісти
Щоб шастати зручніше було? Чи за пенсіями іздити зручніше?
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13.12.2020 22:07 Відповісти
аминь
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13.12.2020 22:17 Відповісти
"Укрзалізниця" відправила в перший рейс поїзд Київ-Авдіївка - Цензор.НЕТ 3228
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14.12.2020 02:50 Відповісти
 
 