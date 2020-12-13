"Укрзалізниця" відправила в перший рейс поїзд Київ-Авдіївка
"Укрзалізниця" відправила в перший рейс за новим маршрутом Київ-Авдіївка поїзд "Маяк" №135/136.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу УЗ.
Урочиста церемонія відбулася 13 грудня.
Поїзд "Маяк" курсуватиме за вказаним маршрутом щодня, повідомили на залізниці.
Відправлення зі станції Київ-Пасажирський о 19:19, прибуття на станцію Авдіївка о 9:10. Зворотно відправлення зі станції Авдіївка о 21:15 і прибуття на станцію Київ-Пасажирський об 11:04. Поїзд зупинятиметься на станціях Миронівка, імені Тараса Шевченка, Знам'янка, Олександрія, П'ятихатки, Дніпро-Головний, Синельникове-2, Покровськ, Очеретине, Авдіївка тощо", - йдеться в повідомленні.
Міністр інфраструктури Владислав Криклій нагадав, що раніше цей поїзд курсував тільки до станції Покровськ.
Місто Авдіївка Донецької області розташоване за 13 кілометрів від окупованого проросійськими бойовиками Донецька. Фактично місто розташоване на самій лінії фронту, що пролягла його околицями, так званою Авдіївською промзоною.
Будь ласка, зачекайте...
Проложите маршрут сквозь Авдеевку,
Сквозь развалины чьих то домов.
Где, во всем обвиняя Америку,
Кроют из запрещенных стволов…
Сквозь Водяное, Пески, Изварино,
Где пропитана кровью земля.
Где расстреляно все и изранено
По прямому указу Кремля.
Проложите маршрут через кладбище
Что бы каждый, кто едет в Москву,
Видел лица погибших товарищей,
Жизнь отдавших за нашу страну.
Через госпиталь путь проложите.
Пусть не самый центральный но пусть,
Вы из окон в глазах разгядите,
Душ, войной искалеченных, грусть…
Проложите маршрут сквозь траншеи
Сквозь окопы и сквозь блиндажи.
Где солдаты, себя не жалея,
Бьются с "Рашкою" не за гроши.
А потом отправляйтесь с комфортом.
К тем кто предал, унизил, солгал.
Согласившись на сдельщину с чертом,
От солдата не ждите похвал…
Автор: Виктор Залевский (2017)