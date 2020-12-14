УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11050 відвідувачів онлайн
Новини
1 095 12
енергетика (2483) Разумков Дмитро (1526)

Разумков закликав Кабмін та Бюджетний комітет визначитися щодо фінансування зеленої енергетики

Разумков закликав Кабмін та Бюджетний комітет визначитися щодо фінансування зеленої енергетики

Голова Верховної ради України Дмитро Разумков закликав Кабінет міністрів України та парламентський Комітет з питань бюджету визначитись щодо необхідності часткового фінансування виробленої в країні зеленої електроенергії з державного бюджету на 2021 рік, як того вимагає законодавство.

Про це він заявив в ефірі каналу "Україна", відповідаючи на питання щодо норми про бюджетну компенсацію 20% виробленої зеленої електроенергії в країні в 2021 році.

"Дуже важливо відповідати за те, що ти робиш, що ти говориш, і за ті зобов’язання, які ти на себе береш, у тому числі і в співпраці зі своїми партнерами, з бізнесом", - сказав Разумков.

За його словами, для інвестицій мають створюватися ті умови, які б дозволяли бізнесу орієнтуватися в довгостроковій перспективі, як працювати з тією чи іншою державою.

"Я впевнений, що і Верховна Рада, і Кабінет міністрів будуть виходити з того, будуть виставляти пріоритети, що дійсно сьогодні потребує підтримки держави", - підкреслив голова ВР.

Як повідомлялося, у червні найбільші асоціації зеленої енергетики і Кабінет Міністрів підписали меморандум про взаєморозуміння, який став основою ухваленого у липні Верховною Радою закону №810-IX (набув чинності 1 серпня).

Документ передбачає зменшення "зеленого" тарифу для СЕС на 15%, а для ВЕС – на 7,5% із серпня 2020 року. Уряд обіцяв 100% виплату тарифу і погасити до кінця 2021 року суму накопиченого боргу (22,4 млрд грн). 40% від цього держава зобов'язана погасити до кінця грудня 2020-го року.

Закон передбачає, що 20% виробництва зеленої електроенергії в Україні має бути оплачено з бюджету, а також борги можуть бути погашені через кредитування НЕК "Укренерго" після надання держгарантій компанії. 17 листопада Верховна Рада підтримала законопроєкт №4119 "Про внесення змін до Державного бюджету на 2020 рік", в якому, зокрема, йдеться про надання державних гарантій компанії "Укренерго" для можливості залучення кредитів на поліпшення фінансового стану компанії.

26 листопада законопроєкт підписав президент Володимир Зеленський. Станом на початок грудня зрушень в оплаті накопиченого до 1 серпня боргу (22,4 млрд грн) не спостерігається.

Окрім того, в проєкті державного бюджету на 2021 рік уряд не заклав 20% на часткову оплату зеленої електроенергії, як того вимагає законодавство.

Провідні асоціації ВДЕ неодноразово зверталися до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з заявами, що уряд порушує меморандум про взаєморозуміння з виробниками "зеленої" електроенергії, не виконує зобов'язання щодо погашення боргів перед ними.

За даними з судових реєстрів, уже понад 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 1 млрд грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати.

Представники посольств Канади, Норвегії та Литви повідомили, що відмовлятимуть інвесторів від вкладень в Україну через створену владою фінансову кризу в "зеленій" енергетиці, а також тиск на інвесторів. Інвестори з цих країн вже готуються до міжнародних арбітражів.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4
забавно шо льготные тарифы для Игорь Валерича, загнавшие енергетику в долги, разумкова и бюджетный комитет не волнуют.
показати весь коментар
14.12.2020 11:46
+3
То есть построить АЭС, судя по стоимости электричества, в шесть раз проще, чем на поле натыкать солнечных батарей?
показати весь коментар
14.12.2020 12:00
+2
правильно, атомные станции останавливаются дабы платить ахметке дань в 4-5 раз дороже, а потом повесить убытки на коммуналку украинцам + инфляция и крах экономики с огромными дырами в бюджете и всё ради ахметки, а игорь валерыч тоже не обижен, ему скидочка. Такая вот у нас просто не борьба, а ВОЙНА и не на жизнь, а на смерть с олигархами!!!! Которую развязал рыцарь ордена зеленых хриплых крыс....
показати весь коментар
14.12.2020 11:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Прально, - а то уходят деньги на зеленку - Игорь Валеричу и прибарахлится негде.
показати весь коментар
14.12.2020 11:49 Відповісти
забавно шо льготные тарифы для Игорь Валерича, загнавшие енергетику в долги, разумкова и бюджетный комитет не волнуют.
показати весь коментар
14.12.2020 11:46 Відповісти
правильно, атомные станции останавливаются дабы платить ахметке дань в 4-5 раз дороже, а потом повесить убытки на коммуналку украинцам + инфляция и крах экономики с огромными дырами в бюджете и всё ради ахметки, а игорь валерыч тоже не обижен, ему скидочка. Такая вот у нас просто не борьба, а ВОЙНА и не на жизнь, а на смерть с олигархами!!!! Которую развязал рыцарь ордена зеленых хриплых крыс....
показати весь коментар
14.12.2020 11:50 Відповісти
А що там визначатись?!
Ціни на електроенергію мають бути одинакові - що на "зелену", що на атомну!
показати весь коментар
14.12.2020 11:51 Відповісти
https://twitter.com/TedTeddycat

https://twitter.com/TedTeddycat Кіт Вчений

Хай буде аж ТРИ дні без алкоголю, починаючи з 29-го лютого. А до того часу треба підтримати вітчизняного виробника.

https://twitter.com/SmetanatBorschu

https://twitter.com/SmetanatBorschu Сметанат борщу

Долучайтесь до флешмоба "2 дні без алкоголя", який пройде 30 та 31 лютого по всьому укр-тві.

Разумков закликав Кабмін та Бюджетний комітет визначитися щодо фінансування зеленої енергетики - Цензор.НЕТ 6016
показати весь коментар
14.12.2020 11:55 Відповісти
Разумков хитрожопый, как яркий пример молодого карьериста...по примеру совкового комсорга...Феее
показати весь коментар
14.12.2020 11:55 Відповісти
То есть построить АЭС, судя по стоимости электричества, в шесть раз проще, чем на поле натыкать солнечных батарей?
показати весь коментар
14.12.2020 12:00 Відповісти
АЕС, витрачає кошти лише на ядерне паливо, а СНС і ВЕС на такі дороговартісні аксесуари як яхти, хатинки, лімузини...
показати весь коментар
14.12.2020 12:22 Відповісти
Хто б там що не заявляв про "зелену" енергетику, бидло, готуйся платити! Це твій священний обов"язок, - утримувати хатинки і яхти буржуїв на теренах "доброжелателей" із Канади, Литви, Норвегії...
показати весь коментар
14.12.2020 12:19 Відповісти
Не понятно, почему для населения повышают тарифы на 200%, а ахметову ещё должны из бюджета т.е. деньги Народа вытлатить компенсацию? Закон предусматривает, что 20% производства зеленой электроэнергии в Украине должно быть оплачено из бюджета, а также долги могут быть погашены через кредитование НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании.Источник: https://censor.net/ru/n3236762
показати весь коментар
14.12.2020 12:58 Відповісти
Подвесить вопрос финансирования в воздухе, и пусть они все убьютсапстену.
показати весь коментар
14.12.2020 13:34 Відповісти
 
 