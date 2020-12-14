Два-три міністри мають шанси залишити свої посади, - Разумков
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що два-три міністри мають шанси залишити посади в уряді.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Разумков наголосив, що наразі жодних проєктів постанов з цього питання не зареєстровано. "Буде постанова – будемо розглядати", - сказав він.
За його словами, на сьогодні "є два-три міністри, які мають шанси" залишити посади.
"Але які – подивимось. І шанси можуть бути як реалізовані, так і ні", - додав Разумков.
Топ коментарі
+2 Borya Bahus
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+2 Алекс S. Pоман
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+1 Игокович
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- Ну, не дураков же лечить…(с)
Давайте ще раз, по пунктах.
1. У квітні Володимир Зеленський пробиває через Раду мерзенно популістський закон про обмеження зарплат топ-менеджменту державних організацій. Тепер будь-який чиновник, навіть той, хто вирішує питання мільярдів доларів, не має права отримувати більше 47 тисяч гривень, тобто менше 2 тис. доларів на місяць. Це набагато менше ринкової зарплати. Інакше кажучи, цей закон популістський, лівацький і корупційний - самі уявіть, як би вам лікували зуби, якби закон обмежив зарплатню «зажравшихся стоматологів» до 2000 гривень.
2. Народний депутат Володимир Ар'єв отримує інформацію, що у державному Укргазбанку, яким на той час керував Кирило Шевченко, що зараз призначений Зеленським головою Нацбанку, на цей закон Зеленського поклали болт і платили ті ж зарплати, що і до цього. Тобто ще раз: Кирило Шевченко просто забив болт на рішення президента, а президент його підвищив.
3. Володимир Ар'єв надіслав два депутатських звернення до Укргазбанку, аби перевірити свій інсайд. І здається перевірив. Бо двічі Укргазбанк хамськи і з порушеннями відмовився відповідати, посилаючись на бог зна шо.
Ітогі падведьом.
Зеленський вчергове приймає популістський закон. Друзі Зеленського розуміють, що вони його друзі, і закон можна не виконувати, бо їм нічого не буде. І вони праві, бо їх не тільки не наказують, а ще й підвищують. Так було з «Велюром» Колі Тищенко, який працював, коли інші ресторани були закриті, так було і з Кирилом Шевченко і його Укргазбанком, який отримував свої мільйони, поки інші отримували тисячі.
Таке відчуття, що Зеленський читав Лі Кван Ю у гоблінському перекладі. Реально, все навпаки. Кожне слово. Мо. Ло. Дець.
Дякую Володимиру Ар'єву. Чудова робота! Оригінальний пост https://facebook.com/100001585953356/posts/3920606138002213/ тут .
https://www.facebook.com/100001143837087/posts/3557167874331305/ Юрій Гудименко
...І найпотужніший у світі міністр далі триматиметься дупою за крісло.