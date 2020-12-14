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Два-три міністри мають шанси залишити свої посади, - Разумков

Два-три міністри мають шанси залишити свої посади, - Разумков

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що два-три міністри мають шанси залишити посади в уряді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Разумков наголосив, що наразі жодних проєктів постанов з цього питання не зареєстровано. "Буде постанова – будемо розглядати", - сказав він.

За його словами, на сьогодні "є два-три міністри, які мають шанси" залишити посади.

"Але які – подивимось. І шанси можуть бути як реалізовані, так і ні", - додав Разумков.

Також читайте: Рада заслухає прем'єр-міністра Шмигаля 18 грудня

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Топ коментарі
+2
дед морозов из них не вышло, придется переквалифицироваться в подследственные
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14.12.2020 13:45
+2
Он как "истинный дипломат" ничего конкретного не сказал: кто, когда и почему....
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14.12.2020 13:47
+1
Разумков, где твоя работа? Возврат е-декларации без уголовного наказания. Ты этим гордишься?
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14.12.2020 14:12
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Ситуація в медицині вийшла на рівень катастрофи. Вже немає куди дівати нових тяжких хворих і потрібно викидати лекгих хворих на вулицю - відправляти додому, де вони можуть в будь який момент неконтрольовано перейти в тяжкий стан. МОЗ, Кабмін, ВРУ та Президент несуть солідарну відповідальність за катастрофічну ситуацію в медицині і будуть відповідати перед трибуналом!
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14.12.2020 13:44 Відповісти
дед морозов из них не вышло, придется переквалифицироваться в подследственные
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14.12.2020 13:45 Відповісти
по кусочку будут хвост отрезать... Зебилы-с
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14.12.2020 13:47 Відповісти
Он как "истинный дипломат" ничего конкретного не сказал: кто, когда и почему....
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14.12.2020 13:47 Відповісти
Разумков, где твоя работа? Возврат е-декларации без уголовного наказания. Ты этим гордишься?
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14.12.2020 14:12 Відповісти
- Почему, когда в город собирается приехать президент, сразу начинают ремонтировать дороги?
- Ну, не дураков же лечить…(с)
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14.12.2020 14:13 Відповісти
"Какие посмотрим" - неважно кого, просто так для статистики решили кого ни будь уволить? Криклий наверное останется и неважно что железная дорога на грани развала, зато он наконец добрался до приватизации морских портов, то что не успели сделать ни Овощ, ни Петя.
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14.12.2020 14:16 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/26013962.html Чу. До. Во.

Давайте ще раз, по пунктах.
Два-три міністри мають шанси залишити свої посади, - Разумков - Цензор.НЕТ 2070
1. У квітні Володимир Зеленський пробиває через Раду мерзенно популістський закон про обмеження зарплат топ-менеджменту державних організацій. Тепер будь-який чиновник, навіть той, хто вирішує питання мільярдів доларів, не має права отримувати більше 47 тисяч гривень, тобто менше 2 тис. доларів на місяць. Це набагато менше ринкової зарплати. Інакше кажучи, цей закон популістський, лівацький і корупційний - самі уявіть, як би вам лікували зуби, якби закон обмежив зарплатню «зажравшихся стоматологів» до 2000 гривень.

2. Народний депутат Володимир Ар'єв отримує інформацію, що у державному Укргазбанку, яким на той час керував Кирило Шевченко, що зараз призначений Зеленським головою Нацбанку, на цей закон Зеленського поклали болт і платили ті ж зарплати, що і до цього. Тобто ще раз: Кирило Шевченко просто забив болт на рішення президента, а президент його підвищив.

3. Володимир Ар'єв надіслав два депутатських звернення до Укргазбанку, аби перевірити свій інсайд. І здається перевірив. Бо двічі Укргазбанк хамськи і з порушеннями відмовився відповідати, посилаючись на бог зна шо.

Ітогі падведьом.
Зеленський вчергове приймає популістський закон. Друзі Зеленського розуміють, що вони його друзі, і закон можна не виконувати, бо їм нічого не буде. І вони праві, бо їх не тільки не наказують, а ще й підвищують. Так було з «Велюром» Колі Тищенко, який працював, коли інші ресторани були закриті, так було і з Кирилом Шевченко і його Укргазбанком, який отримував свої мільйони, поки інші отримували тисячі.

Таке відчуття, що Зеленський читав Лі Кван Ю у гоблінському перекладі. Реально, все навпаки. Кожне слово. Мо. Ло. Дець.

Дякую Володимиру Ар'єву. Чудова робота! Оригінальний пост https://facebook.com/100001585953356/posts/3920606138002213/ тут .
https://www.facebook.com/100001143837087/posts/3557167874331305/ Юрій Гудименко
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14.12.2020 14:26 Відповісти
А можливо вже настав час змінити всіх?
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14.12.2020 17:48 Відповісти
Двічі-тричі повторимо: а-ффак-офф!
...І найпотужніший у світі міністр далі триматиметься дупою за крісло.
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14.12.2020 20:52 Відповісти
 
 