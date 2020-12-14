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ВР (14814) Кабмін (13943) Денис Шмигаль (4397)

Рада заслухає прем'єр-міністра Шмигаля 18 грудня

Рада заслухає прем'єр-міністра Шмигаля 18 грудня

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль виступить у парламенті під час години запитань до уряду в п'ятницю, 18 грудня.

Про це заявив спікер ВР Дмитро Разумков у ході засідання погоджувальної ради парламенту, передає Цензор.НЕТ.

"Кілька пропозицій було щодо години запитань до уряду. Степанова пропонувала "Слуга народу". Пропонували міністра оборони чи міністра закордонних справ. Прем'єра ще пропонували ... Прем'єр-міністра запрошуємо на годину запитань до уряду. Ставлю на голосування. Рішення прийнято", - сказав Разумков.

Також читайте: Україна очікує місію МВФ і другий транш у рамках програми stand-by, - Шмигаль

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Шмыга - не премьер.
Шмыга - официант клоуна.
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14.12.2020 12:34 Відповісти
День сказок.
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14.12.2020 12:37 Відповісти
Рада заслушает премьер-министра Шмыгаля 18 декабря.

Пусть доложит об изыскании унутренних резервов... (с)
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14.12.2020 12:38 Відповісти
воры, предатели и аферисты заслушают шестерку и афериста.
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14.12.2020 12:47 Відповісти
а лучше было бы если бы заглавие было - Рада заслушает ДЕЛО премьер-министра Шмыгаля 18 декабря
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14.12.2020 12:52 Відповісти
Надо Шмыгалю вопросов подкинуть побольше
1, почему премьеры Словакии и Австрии делают постоянно( не менее раз в неделю) БРИФФИНГИ для всех журналистов в открытом эфире, а Шмыгаль не делает ?
Вопросов боится?
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14.12.2020 12:58 Відповісти
Рада заслушает Шмыгаля ушами и потом долго будет бить ногами.
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14.12.2020 13:08 Відповісти
Як говорили нам у свій час,що слухати можно солов'я,а Шмигаля потрібно дримбати!
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14.12.2020 17:44 Відповісти
 
 