Рада заслухає прем'єр-міністра Шмигаля 18 грудня

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль виступить у парламенті під час години запитань до уряду в п'ятницю, 18 грудня.

Про це заявив спікер ВР Дмитро Разумков у ході засідання погоджувальної ради парламенту, передає Цензор.НЕТ.

"Кілька пропозицій було щодо години запитань до уряду. Степанова пропонувала "Слуга народу". Пропонували міністра оборони чи міністра закордонних справ. Прем'єра ще пропонували ... Прем'єр-міністра запрошуємо на годину запитань до уряду. Ставлю на голосування. Рішення прийнято", - сказав Разумков.

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