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ВР (27373) Кабмин (13507) Шмыгаль Денис (2590)

Рада заслушает премьер-министра Шмыгаля 18 декабря

Рада заслушает премьер-министра Шмыгаля 18 декабря

Премьер-министр Денис Шмыгаль выступит в парламенте в ходе часа вопросов к правительству в пятницу, 18 декабря.

Об этом заявил спикер ВР Дмитрий Разумков в ходе заседания согласительного совета парламента, передает Цензор.НЕТ.

"Несколько предложений было по часу вопросов к правительству. Степанова предлагала "Слуга народа". Предлагали министра обороны или министра иностранных дел. Премьера еще предлагали... Премьер-министра приглашаем на час вопросов к правительству. Ставлю на голосование. Решение принято", - сказал Разумков.

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Шмыга - не премьер.
Шмыга - официант клоуна.
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14.12.2020 12:34 Ответить
День сказок.
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14.12.2020 12:37 Ответить
Рада заслушает премьер-министра Шмыгаля 18 декабря.

Пусть доложит об изыскании унутренних резервов... (с)
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14.12.2020 12:38 Ответить
воры, предатели и аферисты заслушают шестерку и афериста.
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14.12.2020 12:47 Ответить
а лучше было бы если бы заглавие было - Рада заслушает ДЕЛО премьер-министра Шмыгаля 18 декабря
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14.12.2020 12:52 Ответить
Надо Шмыгалю вопросов подкинуть побольше
1, почему премьеры Словакии и Австрии делают постоянно( не менее раз в неделю) БРИФФИНГИ для всех журналистов в открытом эфире, а Шмыгаль не делает ?
Вопросов боится?
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14.12.2020 12:58 Ответить
Рада заслушает Шмыгаля ушами и потом долго будет бить ногами.
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14.12.2020 13:08 Ответить
Як говорили нам у свій час,що слухати можно солов'я,а Шмигаля потрібно дримбати!
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14.12.2020 17:44 Ответить
 
 