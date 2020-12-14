Bellingcat встановила імена групи вбивць із ФСБ, які отруїли Навального. ВIДЕО

Російський опозиціонер Олексій Навальний опублікував відео, в якому спільно з Bellingcat розповідає про розслідування його отруєння, а також називає імена співробітників ФСБ, які брали участь в операції з його отруєння.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Навальний розповів у своєму відео.

За словами опозиціонера, основну роботу зробила розслідувальна група Bellingcat спільно з виданням Инсайдер, а конкретно з їхнім головним розслідувачем Крісто Грозєвим із Болгарії. (Розповідь подаємо мовою оригіналу)

"Некоторое время назад со мной связался Кристо Грозев и сказал: "Знаешь, похоже, мы нашли тех людей, которые пытались тебя убить". И я бы подумал, что он сумасшедший, но дело в том, что именно люди из Bellingcat, собственно, раскрыли знаменитое убийство в Солсбери. Это, помните, когда по телевизору показывали двух смешных чуваков, рассказывающих про солсберецкие шпили. Поэтому я отнесся серьезно, и месяц назад мы уже нашим отделом расследований сначала внимательно изучили и перепроверили всю работу Bellingcat, а потом и сами подключились к ней. Одновременно с этим видео выйдет ещё и материалы журнала Шпигель, издания Инсайдер и репортаж телекомпании CNN. Эти СМИ тоже внимательно следили за ходом расследования и всё перепроверяли. Поэтому не только ФБК, но и три уважаемых независимых СМИ ручаются за то, что все факты, изложенные в этом расследовании, достоверны", - розповідає Навальний.

"Итак. Мы с вами сыщики. Хотим разобраться в загадочном покушении на убийство. Но мы не можем выехать на место преступления. Не можем никого допросить. Не имеем доступа к уликам. Всё, что у нас есть: голова, ноутбук, интернет и, что важно, коррумпированные путинские полицейские, торгующие данными граждан.

А также два неоспоримых пока факта:

1. Человек потерял сознание в самолёте, когда вылетал из Томска в Москву.

2. Лаборатории трех стран и Международная организация по запрещению химического оружия подтвердили, что человек этот был отравлен боевым химическим оружием группы "Новичок".

Как это произошло? Что он съел или выпил? Или на одежде что-то было? Мы не знаем. Поэтому мы начинаем с самой базовой версии. Навального отравили "Новичком" в Томске. Значит, скорее всего, какие-то люди приехали за ним в Сибирь. Совершили преступление и уехали", - висуває версію опозиціонер.

Навальний складає свій маршрут. 14 серпня він вилетів із Москви до Новосибірська, четверо його колег вже там, вони вилетіли на день раніше. Два з половиною знімальні дні, 17-го серпня на машині він поїхав до Томська. Звідти 20-го серпня має вилетіти назад у Москву.

"Вероятность того, что кто-то случайно в эти же дни передвигался точно таким же маршрутом, очень мала. И здесь мы первый раз обращаемся к черному рынку данных, чтобы получить нужную информацию. Она не очень-то и секретная. Просто списки пассажиров. Ревнивые мужья и жены часто пытаются проверить, с кем на соседних местах летают их супруги, поэтому такой информацией торгуют направо и налево. Среди пассажиров нескольких рейсов Москва-Новосибирск 13 и 14 августа мы ищем тех, кто 20-го или 21-го собирался вернуться в Москву, но уже из Томска. Таких пассажиров несколько. Я, например. Еще 6 сотрудников ФБК, которые были со мной в этой поездке. И еще трое наших попутчиков, которых я, к своему удивлению, совсем не узнаю", - зазначив Навальний.

"Кто они? Секретные члены нашей съемочной группы, о которых я не знаю? Первый — это некий Паняев Владимир Александрович. Ничего это имя нам не говорит, нужно проверять. Находим телефон Владимира Александровича и вводим его во всем известный телеграм бот, чтобы посмотреть как он записан в записных книжках других людей", - йдеться в розслідуванні.

"А записывают его — тадам! — "ФСБ Владимир Александрович Паняев". Пробиваем Паняева по старым базам, доступным в интернете, и устанавливаем некоторые куски его биографии: работал фельдшером в воинской части. Сейчас прописан по адресу Лубянка, 1. Какой интересный адрес. Смотрим предыдущую прописку и тут уже вообще не можем поверить своим глазам. Улица Люблинская, дом 175", - наводить дані Навальний.

За словами Навального, в цьому будинку прописаний він сам, але тільки в сусідньому під'їзді.

"С двумя другими нашими попутчиками ситуация обстоит гораздо хуже. Одного зовут Фролов Александр Андреевич, а другого — Спиридонов Иван Васильевич. И про них по доступным нам базам, старым, новым, любым — мы не находим ни-че-го. Нет у них машин, нет водительских удостоверений, нет недвижимости. Тем не менее именно эти трое (Паняев, Фролов и Спиридонов) летят на одном рейсе в Новосибирск и бронируют себе один и тот же обратный рейс в Москву, но из Томска, на 21 августа. И все трое от этой брони отказываются, сдают билеты. Похоже что-то у них в Томске пошло не так. В попытке узнать про этих загадочных людей хоть что-то, мы запрашиваем данные об их перемещениях — это тоже услуга, очень доступная в интернете, — не летали ли они недавно еще куда-то, и выясняем: Паняев в 2020-м покидал Москву только дважды — один раз отправился с нами в Сибирь, а перед этим, 2 июля — в Калининград. Вместе с ним тем же рейсом в Калининград летал и Фролов. И надо же, какое совпадение: 3 июля я тоже летал в Калининград вместе со своей женой Юлей. Что же это получается, эти люди уже не просто наши секретные сотрудники, они секретные члены моей семьи?" - розповів Навальний.

Оппозиционер вспомнил историю, которая произошла несколько лет назад с ним в Москве: "

Пару лет назад, я не помню, когда точно, я сел в самолет в Москве и полетел в одну из региональных поездок. Через час после взлета меня пробил холодный пот, и я почувствовал, что мне очень-очень плохо. Так плохо, что я сейчас умру. Поскольку я был весь мокрый, я с трудом дошел до туалета, там умылся холодной водой. Посидел 15 минут, и все прошло. Я вернулся на своё место и поделился этой историей только со своимпресс-секретарем Кирой, которая сидела рядом, и позже со своей женой. Ну а как такое расскажешь? История звучит дико. "Я чувствовал, что сейчас умру, но у меня ничего не болело, а через 15 минут всё прошло?" Естественный ответ людей на это: иди голову поверь, ты явно ненормальный. Но случай мне, конечно, запомнился, именно поэтому, как я много раз рассказал в разных интервью, почувствовав себя плохо в самолете, летящем из Томска, я пошёл умываться холодной водой. А уже позже, из многочисленных интервью химиков, рассказывающих о принципах действия "Новичка", я узнал, что такое запросто может быть. Дозировка имеет принципиальное значение. Если доза "Новичка" слишком большая — умрешь мгновенно. Если недостаточная — то можешь вообще ничего не почувствовать или испытать кратковременный приступ. Типа того, что был у меня".

6 липня Навальний був з дружиною в селищі Янтарний під Калінінградом. Вранці вони пішли гуляти, гуляли довго. Потім увійшли в номер, а потім пішли обідати в кафе на пляж.

"По дороге Юле стало плохо. Причем ей становилось хуже и хуже, и так стремительно, что, когда мы дошли до кафе и заказали еду, она поняла, что ей даже сидеть тяжело. Я спрашивал: "Что у тебя болит? Сердце? Живот? Вызвать скорую?" А Юля сама не понимала и не могла объяснить. Говорила: "Ничего не болит". Решила вернуться в номер, и, как я потом узнал, еле до него дошла, хотя гостиница была совсем рядом. Через час Юле внезапно стало легче, она уснула. На следующий день она чувствовала себе отлично, как будто ничего и не было. ... Мы решили о случаях пока никому не говорить, а использовать эту информацию для расследования, которое, разумеется, тоже начали делать. Ну, и рассказали потом уже Bellingcat", - розповідав опозиціонер.

Відійшовши від версії зі співробітниками ФСБ і стеженням, Навальний звертає увагу на засіб "Новачок".

"Как пишут химики — это, возможно, самое ядовитое вещество, изобретенное человечеством. Его невозможно изготовить самостоятельно без участия серьезных государственных лабораторий. Поэтому мы должны прикинуть: кто в России может достать или разработать это химическое оружие? И не обнаружатся ли связи между этими людьми и нашим фельдшером Владимиром из ФСБ?

Химическое оружие запрещено. Я, пережив отравление "Новичком", прекрасно понимаю почему. Это страшный способ убийства людей. Полезного применения у него быть не может. Россия в 1997 году присоединилась к международной Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении. Еще раз подчеркиваю: о разработке нового химического оружия речи не идет — это немыслимо, но и все имеющееся нужно уничтожить. Уничтожали в 4 этапа. Построили для этого 7 заводов. Делалось все это поначалу на деньги США. Главным человеком, отвечающим за ликвидацию химического оружия в России, был Сергей Кириенко — он занимал пост председателя Государственной комиссии по химическому разоружению. Ирония судьбы, именно он недавно попал под европейские санкции в связи с моим отравлением.

В сентябре 2017 года Россия объявила о полной ликвидации химического оружия. Это важно понимать. Нельзя украсть старый советский "Новичок" со склада или из лаборатории. По официальным данным, он полностью уничтожен, и не существует ни одного миллиграмма вещества. Его можно только изготовить заново. Что тоже запрещено. Но если очень хочется, то можно. Особенно, если хочется президенту страны", - підкреслив російський опозиціонер.

За словами Навального, хімічна зброя в Росії не тільки продовжила існування, але її і розвивали, придумували нову, покращували.

Нещодавно Bellingcat і ще кілька їхніх партнерів опублікували велике і важливе розслідування. Вони розібралися, як продовжили працювати "скасовані" наукові інститути, що займаються хімзброєю.

"В советское время в городе Шиханы Саратовской области работал главный научный институт, где создавали химическое оружие, в том числе фосфорорганические боевые отравляющие веществ. Первый "Новичок" разрабатывали именно там.

После присоединения России к Конвенции о запрещении химического оружия, Шиханы постепенно теряли значение и в итоге лишилась статуса самостоятельного учреждения, став филиалом московского института органической химии.

Однако шихановские ученые никуда не исчезли. Они просто перешли в другие места работы. Bellingcat нашёл куда. Около восьми оказались в научном центре "Сигнал" в Москве. Именно в "Сигнале" работают специалисты по ингибиторам холинэстеразы, к которым относится "Новичок". Двенадцать бывших шихановцев нашлись в 27-м научном институте Министерства обороны в Москве, ещё около десяти — в Питере, в ГРУ-шном Испытательном институте военной медицины. Через директора этого Испытательного института Сергея Чепура журналисты и накрыли всю подпольную схему", - розповідає Навальний.

"Благодаря биллингу телефонных разговоров Чепура и его геолокации, мы теперь знаем, что он принимал деятельное участие в подготовке этой спецоперации. За несколько месяцев до покушения он постоянно созванивался с директором "Сигнала" Жировым и другими ведущими сотрудниками. Параллельно с этим он общался с офицерами ГРУ и лично с Александром Мишкиным, отравителем-неудачником и ценителем солсберецких шпилей. Чепур даже ездил в Москву на заседание в штаб-квартиру ГРУ за несколько дней до покушения, где встречался с начальниками ГРУ и Мишкиным. В тот же день он созванивался с исследователями из "Сигнала". Таким образом, мы имеем факт. Когда ГРУ осуществляло это покушение, "Сигнал" был вовлечен во все фазы подготовки спецоперации. Это главное место, где работают специалисты по фосфорорганическим соединениям. Они разрабатывают "Новичок", совершенствуют его и знают о нем все. Они консультировали ГРУ по тому, как его применять, ведь это очень непросто и опасно. Я напоминаю, что Скрипали, на которых покушались, остались живы, зато погибла ни в чем не виновная женщина, а различные поражения получили аж 47 человек. Поэтому логично предположить, что если кто-то решит применить "Новичок" для того, чтобы убить меня, он обязательно будет общаться с людьми из "Сигнала", - зазначає Навальний у розслідуванні.

Bellingcat взяли телефонні біллінги директора цього "Сигналу" Жирова і подивилися, з ким він розмовляв у дні до отруєння Навального і після.

"В списке людей, с которыми Жиров общался летом 2020 года, нашлось несколько номеров, принадлежащих сотрудникам ФСБ. Кто-то просто записан в телефонной книжке с подписью "ФСБ", кто-то зарегистрирован по адресам военных частей ФСБ, кто-то паркует на Лубянке машины. ... Большинство сотрудников ФСБ, которые ему звонят, работают в одном и том же месте — Институте криминалистики Центра специальной техники ФСБ. В один день Жирову звонили директор этого института генерал Васильев и директор всего Центра специальной техники — генерал Богданов. И еще несколько сотрудников Института криминалистики ФСБ, включая некого Станислава Макшакова, который очень просто гуглится. Это ученый, вот один из его патентов, и заявка подана от его работодателя, войсковой части 61469. Расположена она была в тех самых Шиханах", - підкреслив опозиціонер.

"Основные контакты Жирова из "Сигнала" в ФСБ — это Богданов, директор Центра специальной техники и по совместительству замначальника научно-технической службы ФСБ. Следующий — генерал Васильев, начальник Института криминалистики ФСБ. И Макшаков из Шихан", -

зазначив Навальний.

За його словами, Макшаков зі свого боку найбільше спілкується з групою з приблизно 10 осіб, ось дехто із них:



Александров Олексій Олександрович — працював у швидкій допомозі, потім у ФСБ;

Осипов Іван Володимирович — у записниках фігурує як "Іван доктор";

Кривощоков Олексій Леонідович — раніше працював у Міністерстві оборони, паркується на Луб'янці, 1;

Таякін Олег Борисович — служив у військовій частині ФСБ, потім став лікарем-хірургом;

Кудрявцев Костянтин Борисович — хімік із військової частини в Шиханах;

Швець Михайло Михайлович — зареєстрований у Балашисі, за адресою Центру спеціального призначення ФСБ;

Паняєв Володимир Олександрович — теж із військової частини, фігурує як "фельдшер".

За словами Навального, це той самий Паняєв, який літав із ним у Новосибірськ, Томськ і Калінінград.

"Вы сейчас думаете: а где же Фролов и Спиридонов, про которых ты нам рассказывал и которые с тобой тоже летали? Их не существует. Это паспорта прикрытия реальных людей из нашего списка. Смотрите. Мы разгадали несложный принцип этой шифровки.

ФРОЛОВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ, день рождения 16.06.1980



СПИРИДОНОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, день рождения 21.08.1975

Имя — не меняем. От отчества оставляем только первую букву. День рождения сохраняем. Месяц тоже. Год изменен, но совсем чуть-чуть — чтобы было просто запоминать. Ну и фамилии: для прикрытия используются девичьи фамилии жен или подруг настоящих сотрудников ФСБ. Опять же, чтобы было просто запоминать. Фролова — это девичья фамилия подруги медика Александрова. Спиридонова — фамилия супруги сотрудника ФСБ, тоже врача, Осипова", - розповідає Навальний.

Опозиціонер підкреслює, що група людей із ФСБ, яким постійно дзвонить науковець-хімік із ФСБ Макшаков. Вони постійно спілкуються між собою, а ще вони дуже часто разом подорожують: одними і тими ж рейсами, купують квитки однієї бронню, в різних комбінаціях, - але незмінно разом.

"Берем слитую базу авиаперелетов. Берем список всех людей, которых считаем причастными к группе отравителей из ФСБ. 8 фамилий, из которых 6 настоящие и 2 выдуманные личности с документами прикрытия. Наступил момент истины: мы анализируем, куда же они летали вместе в любых комбинациях. Вот в начале списка то, что мы уже обсудили — Томск, Новосибирск и Калининград, а вот — прямо визуально видно, оооочень много совместных турне в 2017 году. Прямо очень много. А теперь самое главное. Добавляем список моих перелетов за это же время. И сопоставляем", - говориться в розслідуванні.

18 вересня Паняєв у компанії медика Олександрова під справжнім ім'ям повертається з Омська до Москви. Навальний полетів з Омська о 5.50 ранку, вони відразу полетіли за ним.

9 червня Навальний летів із Москви до Пермі. Паняєв і Олександров під псевдонімом "Фролов" очікують Навального на місці. Вони вилетіли до Пермі на день раніше, 8-го числа.

"Вот я лечу в Пензу. "Спиридонов", который был с нами в Томске (он на самом деле доктор Осипов), в компании еще одного фсб-шника Кривощекова тоже в Пензе, они вылетели на несколько часов раньше меня", - йдеться в повідомленні.

"На следующий день я в Ульяновске открываю штаб, там же ночуем до 21-го. Как выясняется, в компании отравителей из ФСБ. Они тоже были в Ульяновске и вылетели оттуда обратно в Москву. ... 3 марта 2017 года я полетел из Москвы в Самару. Как самые преданные фанатки, сотрудники ФСБ Кривощеков и Александров ("Фролов"), выехали туда на поезде за сутки, 2 марта. Я на самолете, они на поезде. В этот же день я сажусь на поезд Самара — Уфа. А они садятся на самолет по тому же маршруту. И 4 марта и мы, и они в Уфе. Я открываю штаб, они... не знаю, что делают. Из Уфы 5-го числа я лечу в Казань, и наши фсб-шники ЛЕТЯТ СО МНОЙ ОДНИМ РЕЙСОМ. В Казани после своего мероприятия я сажусь на поезд в Нижний Новгород. 5-е число. Кривощеков и Александров-"Фролов" в этот же день летят по точно такому же маршруту и встречают меня в Нижнем. 6 марта и я, и мои отравители едем обратно в Москву на поездах с разницей в несколько часов.

4 дня. 4 города. Они ездили за мной буквально по пятам, боясь пропустить малейшую остановку. Я раньше шутил, что, наверное, никто, кроме меня и группы "Ласковый Май", не ездил так много и так интенсивно с турами по стране. Я ошибался. Убийцы из ФСБ ездили ровно столько же.

Вот полный список за 2017 год. Это все путешествия, где вместе со мной были сотрудники "отдела отравлений" ФСБ. Новокузнецк, Архангельск, Киров, Владивосток, Челябинск, Новосибирск — везде. 15 городов, 30 маршрутов. Везде они. За все время — 36 совпадений", - розповідає опозиціонер.

"И вот еще одна загадка, над которой сторонний невнимательный человек бился бы очень долго. 27 апреля Паняев и Александров-"Фролов" едут в Астрахань. Но меня там нет. Единственное совместное путешествие ФСБ-шников за год, которое не совпадает с моим пребыванием в месте их назначения. Что же это такое? Ребята так сдружились, что решили вместе сгонять на рыбалку? Держите разгадку. 27 апреля в Москве в меня плеснули зеленкой с какой-то кислотой, и я почти потерял глаз. Вы же помните, что ФСБ-шные отравители всегда вылетают на день-полдня заранее? 28 апреля я ДОЛЖЕН БЫЛ лететь в Астрахань, но из-за глаза поездку пришлось отменить. Горе-ФСБшники уже были там и напрасно ждали меня на месте. Скучали, наверное, и смотрели мой четверговый стрим, который выглядел достаточно специфически", - зазначив Навальний.

За словами опозиціонера, була проведена ціла державна операція.

"Это не ФСБ-шники, работающие на заказ олигарха или чиновника, которого я обидел своим расследованием. Целый департамент ФСБ под руководством высоких начальников в течение двух лет ведет операцию, в ходе которой несколько раз пытаются убить меня и членов моей семьи, получая химическое оружие в секретной государственной лаборатории. Конечно, операция такого масштаба и такой длительности не может быть организована никем, кроме как главой ФСБ Бортниковым, а он никогда бы не осмелился это сделать без приказа Путина", - підкреслив Навальний.

Навальний додав, що і раніше говорив, що спроба його вбивства - вказівка Путіна.

"А сейчас со всеми фактами я утверждаю: по приказу президента Путина сотрудники ФСБ организовывали террористический акт. То, что Путин меня не любит, — это очевидно, но что-то толкнуло его к таким радикальным действиям. И я сидел, и думал, и ломал голову. Выяснить оказалось довольно легко. Я много езжу по стране. И в конце 2016-2017 годов я постоянно ездил в Киров на второй процесс по делу Кировлеса. По билетам этих убийц мы видим, что сначала они со мной не ездили, а потом в один прекрасный день — ррраз! — и началось. Они были со мной в каждой поездке. Значит, между поездкой без них и поездкой с ними случилось нечто, после чего Путин сказал: убейте его. Я зашел на свой ютюб-канал и нашел единственное важное видео, относящееся к этому промежутку, которое может все объяснить", - йдеться в повідомленні.

"Середина декабря 2016 года. Я заявляю о том, иду на выборы. Путин решает, что за это меня стоит убить и поручает это ФСБ. Не застрелить, не выкинуть из окна и не сбить фурой. Отравить. Боевым химическим оружием. Название "Новичок" тогда бы никому из нас ничего не сказало, это было за полтора года до операции в Солсбери. В мою первую поездку в 2017 году со мной отправляются члены специально организованной группы убийц, составленной преимущественно из сотрудников ФСБ с квалификацией медиков и химиков. Сначала они путешествуют под своими именами, к марту у них появляются уже паспорта-прикрытия. Группа из минимум двух человек в разных комбинациях сопровождает меня весь 2017 год. ... Как минимум один раз за все это время они меня пытались отравить. Это было в самолете — я как раз о том инциденте, когда мне резко стало плохо, но ненадолго. Напутали с дозировкой. Вторая конкретная попытка убийства очевидно происходит этим летом в Калининградской области", - підкреслив Навальний.

Далі опозиціонер наводить хронологію подій:

"2-го июля 2020 года. Я, ничего не подозревающий, в Москве, но билеты уже куплены, а гостиница забронирована. В отделе отравлений ФСБ кипит работа. Звонки на высшем уровне. Макшаков, главный специалист по химоружию из Института криминалистики ФСБ, сначала созванивается со своим начальником генерал-майором Богдановым — директором всего Института криминалистики. Сразу после — с генерал-полковником Кириллом Васильевым. Позже он по очереди обзванивает Александрова, Паняева и Швеца, которые сразу же покупают билеты в Калининград и уезжают 2 июля и 3-го. Мы с Юлей прилетаем в Калининград 3 июля в 11-40.

5 июля Паняев Швец и Александров возвращаются в Москву. 6 июля Юле становится плохо. Либо они хотели убить ее, либо она дотронулась до какого-то предмета или еды, которые предназначались для меня. В этот же день, в Москве разрываются телефоны. Макшаков говорит с Жировым, начальником "Сигнала". Жирову же звонят по очереди генералы ФСБ Богданов и Васильев. В это же самое время Макшаков много раз звонит трем несостоявшимся отправителям из Калининграда. Богданов, самый большой начальник из всех, директор Центра специальной техники ФСБ, выезжает в Калининград лично и проводит несколько дней в местном отделении ФСБ. Достаточно просто предположить, что происходит: идет разбор полетов. Выясняют, почему я остался жив. Уточняют у "Сигнала", что не так с дозировкой. Делают выводы и готовятся к новой операции этим летом.

12 августа. В этот день мы впервые собрались в офисе ФБК в полном составе людей, которые вскоре поедут снимать расследования в Сибирь, и несколько часов писали сценарии для роликов прямо у меня в кабинете, вслух обсуждая, куда и когда мы едем, где останавливаемся, где снимаем и так далее. Бесспорно, важный день для ФБК, но для ФСБ важнее. Все стоят на ушах. Макшаков звонит по очереди генералам Васильеву и Богданову, а потом начинает звонит Александрову и Осипову. Осипов звонит Паняеву. Все они созваниваются и с их коллегой Олегом Таякиным, он выпускник 27-го института Министерства обороны, специалист по химоружию.

Таякин — главный координатор попытки моего убийства. Следующие несколько дней он будет ночевать в здании Института криминалистики ФСБ, непрерывно общаться с теми, кто катается с нами по Сибири и ищет, что бы намазать "Новичком", и сразу же рапортовать наверх — Макшакову, ну и дальше по цепочке. Она будет повторяться каждый раз. Он ключевой в этой операции человек, связующее звено всех со всеми. В этот же день Александров, Осипов и Паняев покупают билеты в Новосибирск. Вечером в 21:30 они звонят дежурному ФСБ в аэропорт Шереметьево. Операция по моему убийству официально началась.

13 августа 9:05 утра. Александров, Осипов и Паняев вылетают из Москвы в Новосибирск. Макшаков с ними на связи по телефону. Эти трое — точно часть команды, которая непосредственно пыталась меня убить: они привозили "Новичок", выбирали место, наносили его, что там еще они могли делать. Был ли с ними кто-то еще? Возможно, но под фальшивыми документами. Координатор Таякин остается в Москве. Начинается интенсивная слежка за членами нашей команды.

Вот кадр из одной из передач РЕН-ТВ. Он сделан в этот день, 13 августа:

Мария Певчих, глава нашего отдела расследований, стоит около своего дома с чемоданом и ждет такси в аэропорт. Зачем-то за ней следили с самого утра, а потом эта оперативная съемка оказалась в руках пропагандистов. В это время координатор Таякин выезжает из здания Института ФСБ на улице академика Варги и едет в аэропорт Домодедово — видимо, чтобы лично убедиться, что она села на самолет. В 8:55 он связывается с дежурным ФСБ в аэропорту, очевидно, чтобы попасть внутрь. А сразу после вылета ее самолета выходит из аэропорта и уезжает.

14 августа. Перед поездкой в Новосибирск отравители из ФСБ выключили свои настоящие телефоны и пользовались временными. По протоколу, они видимо должны были вообще оставить настоящие телефоны дома, чтобы их было невозможно отследить, но не оставили. Доктор-убийца Александров включил свой настоящий телефон в Новосибирске лишь однажды. И этого достаточно, чтобы определить, где он был. В 15-30 местного времени его телефон был здесь, а здесь расположена гостиница Парк Инн, где спустя пару часов окажусь я.

15-17 августа. Координатор Таякин ночует в НИИ-2 ФСБ. Ночами он активно переписывается с кем-то с помощью мессенджеров. Это видно по детализации телефонных биллингов и геолокации телефона. Каждое утро созванивается с начальником Макшаковым, а тот с генералами. Несколько раз Макшаков разговаривает с экспертом по органофосфатным ядам, ученым из Шихан.

18-19 августа. Мы переехали из Новосибирска в Томск. Отравители поехали за нами. Следующие пару суток мы не понимаем, где именно они находятся, но видим непрерывное общение команды "на земле" в Томске с координатором Таякиным. А тот продолжает по цепочке докладывать наверх.

19 августа, вечер. В Томске 11 вечера, я вернулся после купания в знаменитом Кафтанчиково и сижу с коллегами в ресторане гостиницы. Я не ем, заказываю один коктейль, но он такой невкусный, что я делаю всего пару глотков и оставляю его на столе. В полночь я ухожу спать.

Сразу после этого в 00-08 координатору Таякину поступает звонок от члена команды, ФСБ-шника Алексея Кривощекова. Следующие 40 минут Таякин интенсивно переписывается с кем-то через мессенджер и одновременно разговаривает с Макшаковым. В 00-44 звонки прекращаются. Скорее всего, активная фаза операции завершена — к тому моменту я уже отравлен, и остается только ждать результатов.

Видимо, расслабившись, в 00-48 по томскому времени Александров совершает такую же ошибку, как в Новосибирске. Включает свой настоящий телефон буквально на секунду, один байт исходящего трафика. И этого достаточно, чтобы определить его местонахождение, он в Томске, в 5 минутах езды от гостиницы "Ксандер", где мы все остановились.

20 августа. Я просыпаюсь. Одеваюсь. Отпиваю воды из бутылки, выхожу из номера и в 6 утра встречаюсь со своим пресс-секретарем Кирой и помощником Ильей. Через пару минут мы садимся в такси. В 6-05 Кривощеков звонит Таякину в Москву. Судя по всему, он где-то рядом с нами, видит нас физически и сообщает: Навальный жив и едет в аэропорт.

Что было дальше, хорошо известно. Через 2,5 часа мне становится плохо в самолете, я теряю сознание, впадаю в кому, меня привозят в Омск. Я завис между жизнью и смертью, и ФСБ-шники с тревогой наблюдают за развитием событий. Спустя сутки я все еще жив, а значит, операция провалилась. Начинается другая — по заметанию следов.

21 августа. Первое, что должна сделать группа, — предпринять любые усилия, чтобы "Новичок" не был обнаружен нигде. Макшаков начинает названивать профильным экспертам. Любым людям, которые могут помочь скрыть следы операции. Среди его консультантов ученый Василий Калашников, он специализируется на обнаружении метаболитов (остатков) токсических веществ в крови. Затем звонки Олегу Демидову, тоже бывшему шихановцу, специализирующегося на органофосфатах, к которому относится "Новичок". И очень важный звонок в Институт проблем химико-энергетических технологий, расположенный в городе Бийске. И представляете себе, на чем специализируются ученые этого института? На удалении следов химического заражения.

Александров, Осипов и Паняев сдают свои билеты из Томска в Москву и немедленно отправляются в Горно-Алтайск. Мы знаем это потому, что наш старый и очень полезный друг Александров опять включил свой телефон и выдал местоположение. Координатор акции Таякин тоже срочно в полтретьего ночи бежит в аэропорт и вылетает в Горно-Алтайск. Почему Горно-Алтайск? Это ближайший к Бийску город с аэропортом. А Горно-Алтайское управление ФСБ прекрасно подходит как место встречи.

По крайней мере телефон Таякина целый день находился вот в этом радиусе — там же, где и здание управления ФСБ.

Легко предположить, что вместе со специалистами из бийского института коллектив киллеров обсуждает, как заметать следы проваленной операции.

Нетрудно понять, почему они так забегали, реконструировав политическую ситуацию. Я лежу в коме. Все пишут, что меня отравили. Путин говорит Бортникову: "Вы какого черта всё провалили, сделайте все, чтобы никакой "Новичок" не был обнаружен". То же самое Бортников повторяет Васильеву и Богданову — начальникам Центра специальной техники ФСБ, а те отправляют своих наломавших дров подчиненных к людям, умеющим избавляться от следов "Новичка".

Одновременно идут более традиционные методы сокрытия преступления. В отеле "Ксандер" изымаются записи видеокамер, в неизвестном направлении пропадает моя одежда. Вполне вероятно, ее забирает один из участников группы — Кудрявцев, 25 августа он прилетал в Омск. Врачи в Омске получают инструкцию и начинают врать о том, что никакого отравления не было, подключаются пиарщики, вбрасывается версия, что я накануне пил самогон и вообще употреблял наркотики. Меня запрещают вывозить в госпиталь в Германию и ждут, либо пока я умру, либо пока следов "Новичка" на теле не останется. Дальше вы все знаете лучше меня.

"Новичок" был всё-таки обнаружен в крови сначала немецкими учеными, потом шведскими и французскими. Потом международная организация по запрещению химического оружия провела расследование и выпустила официальный доклад, вывод которого: Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок".

"Тут уместно обсудить вопрос, возникающий у каждого: да что же за ФСБ такое беспомощное? Где таких идиотов набрали? Три с половиной года ездят за мной, как минимум трижды травили, а я всё равно жив. И какой вообще дурак решил использовать "Новичок", если применять его настолько сложно? Да, я соприкоснулся с "Новичком", а потом схватил бутылку, на которой остались следы, и поэтому мы знаем, что все произошло в отеле, но все равно как именно — неясно. Если человека застрелишь или собьешь машиной — это традиционное преступление, которое понятно, как расследовать. Вот тело, вот пули, вот следы. А отравление дает потрясающую возможность вообще не вести никакого расследования и заниматься любимым кремлевским делом. Просто врать", - підкреслив Навальний.

"Эта попытка убийства раскрыта. И теперь вы точно понимаете, что официально его раскрывать не будет. Иначе придётся пересажать половину руководства ФСБ. И Путина, который им приказ отдавал. ... ФСБ в нынешнем виде — его главное творение, и вот всем стало окончательно ясно, что он его использует для убийства политических оппонентов. И Путин, конечно, будет топать ножками больше всех. Потому что это его личный план и личный провал. Обида его на меня и ФБК будет очень сильной", - подытожил Навальный.

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