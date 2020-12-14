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отруєння (941) Пєсков (1552) Навальний (612)

Пєсков про другий замах на Навального: "Ось це - bullshit"

Пєсков про другий замах на Навального:

Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував повідомлення британської газети The Times про те, що Олексія Навального намагалися "отруїти з другої спроби", коли він лежав у штучній комі в Омську.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Пєсков повідомив, відповідаючи на запитання RT.

Прессекретар Путіна охарактеризував цю новину словом bullshit.

"Все-таки The Sunday Times - недільне чтиво таке, в халаті. Як би вам сказати ... Ви знаєте, є фейки інформаційні, а є вже такі повідомлення, які, напевно, можна [охарактеризувати] містким англійським словом (є таке англійське слово) bullshit. Ось це - bullshit", - сказав він.

Раніше головний токсиколог СФО і Омській області Олександр Саба оцінив це повідомлення британської газети. За його словами, технічно доступів до Навального в той час не було: щоб потрапити до нього, потрібно було "пройти потрійний кордон".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Навального намагалися повторно отруїти перед відправкою в "Шаріте", - The Sunday Times

Sunday Times з посиланням на анонімні джерела в розвідці писала, що "ймовірні агенти держбезпеки" намагалися вбити Навального другою дозою отрути, до того, як його вдалося доставити в Берлін. За словами авторів матеріалу, бойова отруйна речовина з групи "Новачок" була на нижній білизні або одязі політика, наприклад на його ремені. Отрута потрапила на речі після проникнення в готельний номер Навального в Томську агентів спецслужб.

Газета також повідомила, що охочі отруїти Навального вдруге "влаштували собі базу в кабінеті головного лікаря омської лікарні".

Завідувач відділенням гострих отруєнь омської лікарні Олександр Саба повідомив, що доступ в палату Навального був тільки у медичних працівників.

Навальному стало погано 20 серпня під час перельоту в Москву. Його літак сів в Омську, політика госпіталізували і ввели у штучну кому. Через два дні його перевезли до німецької клініки "Шаріте". Соратники опозиціонера з самого початку стверджували, що він був отруєний. На початку жовтня німецька влада повідомила, що в організмі Навального знайшли сліди бойової отрути з групи "Новачок". Пізніше це підтвердили лабораторії Франції і Швеції.

Довідка. Вullshit - це англійське слово, в дослівному перекладі означає "бичаче лайно" (bull - це бик, а shit - лайно). У розмовній мові це слово вживається в значенні "нісенітниця, дурня, маячня, лайно, марення, брехня".

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Топ коментарі
+23
та да. вся паРаша это один большой полнейший bullshit.
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14.12.2020 13:27
+19
Т.е с первым разом он согласился?
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14.12.2020 13:28
+15
яя не верю писькову ни на каплю ни на йоту, ни на ноту ни на квоту
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14.12.2020 13:26
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яя не верю писькову ни на каплю ни на йоту, ни на ноту ни на квоту
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14.12.2020 13:26 Відповісти
Я тоже не верю пескову и официальным органам раши. Но справедливости ради ,должен заметить что The Sunday Times ещё та помойка.
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14.12.2020 13:45 Відповісти
ааа, тогда вот то не bullshit
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14.12.2020 13:27 Відповісти
Кто-то спалился как дитьо с разбитой вазой)
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14.12.2020 13:31 Відповісти
та да. вся паРаша это один большой полнейший bullshit.
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14.12.2020 13:27 Відповісти
(С,) Еще Геббельс говаривал:- "!Чем чудовищнее ложь-тем скорее в нее поверят" (Путин) на Пресс конференции с народом Россия 2015 год...
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14.12.2020 13:30 Відповісти
Т.е с первым разом он согласился?
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14.12.2020 13:28 Відповісти
Він визнав, що перший раз -- так А другий -- ексцес виконавця
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14.12.2020 14:27 Відповісти
По Фрейду. Повесили то, что не совершал, и он от неожиданности спалился )
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14.12.2020 13:29 Відповісти
Да Письков, это заговор буржуев против русни ,🤦🙄🤔🤫🤣🤣🤣🤣
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14.12.2020 13:30 Відповісти
навального отравили? - нее, брехня!
дважды, говорят.. - ну оце вже точно брехня!
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14.12.2020 13:31 Відповісти
Ну, звичайно, кацапам вірити - себе обманювати, але, поки він лежав у комі, я думаю, вони б могли вже траванути, якби справді задалися такою метою. Для такого у них достатній рівень кваліфікації (траванути людину в комі, що перебуває в кацапській лікарні).
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14.12.2020 13:32 Відповісти
Та да,шо то мало верится ,шоб два раза травонули,а он живой.
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14.12.2020 13:56 Відповісти
Що вас так дивує? Все ж просто, як пісня двірника.
Отруювачів було двоє. Першого разу один з отруювачів споловинив трійло, щоб для дорогої тещі був подарунок. Навальний очуняв. Запустили "План Б"... А в другого отруювача теж є теща. І не менш дорога...
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14.12.2020 20:14 Відповісти
Песков о втором покушении на Навального: "Вот это bullshit" - Цензор.НЕТ 486
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14.12.2020 13:33 Відповісти
Два раза травили и недотравили? bullshit!
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14.12.2020 13:36 Відповісти
"Заведующий отделением острых отравлений омской больницы Александр Сабаев сообщил, что доступ в палату Навального был только у медицинских работников." Т.е. этот недоумок утверждает, что среди медицинских работников в параше нет сотрудников ГРУ?
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14.12.2020 13:40 Відповісти
Песков о втором покушении на Навального: "Вот это bullshit" - Цензор.НЕТ 3536
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14.12.2020 13:42 Відповісти
Я так вважаю,панове...Щоб там не балакали,та не тринділи,але нам треба (саме "треба", щоб не тринділи)від кацапів бути якнайдалі!!! І Головне ВІРТЕ в УКРАЇНУ!!! ІВсе буде добре!!!
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14.12.2020 13:46 Відповісти
Если понадобится, то штаты расскажут когда сам Песков или Х..йло ходили на парашу... Штаты и страны ЕС рулят в разведке осознавая, что такое РФ и какая это опасность!!!
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14.12.2020 13:47 Відповісти
Вся мокшандия во главе с кремлевской ОПГ и есть самый что ни на есть полнейший bullshit
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14.12.2020 13:47 Відповісти
ложь на россии не то что не порицается, она там возведена в ранг высшей добродетели.
"Ваш отец - диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нём истины. Когда говорит он ложь, говорит своё, ибо он - лжец и отец лжи." (Евангелие от Иоанна 8:44 - Ин 8:44)
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14.12.2020 13:50 Відповісти
Вы привели цитату из обращения Иисуса к иудеям.
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14.12.2020 13:58 Відповісти
Если Вы не поняли, объясню. Я считаю, что этими словами Иисуса можно можно вполне охарактеризовать кремлевскую ОПГ
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14.12.2020 14:01 Відповісти
Песков о втором покушении на Навального: "Вот это bullshit" - Цензор.НЕТ 880
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14.12.2020 13:54 Відповісти
Этим bullshit надо заваливать кацапню с ног до головы по их же примеру.
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14.12.2020 13:55 Відповісти
Тобто перший замах пєсков не заперечує))
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14.12.2020 14:01 Відповісти
если потребуется, писюков будет запэрэчувати что белое это белое, ат чёрное это черное, или то что Солнце восходит на востоке а заходит на западе...
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14.12.2020 14:11 Відповісти
кому суждено всегда болтаться поверху, том не быть отравленным
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14.12.2020 14:12 Відповісти
По словам Песькова заказчик отравления Навального найден!!
И уже представлен к государственной награде 👍🏼😊
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14.12.2020 14:30 Відповісти
если письков сказал нет, значит 100% -да !!!!
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14.12.2020 14:31 Відповісти
Да потому что, да потому что, да потому что, НЕ ОТРАВЛЯЕМ))))
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14.12.2020 14:37 Відповісти
..... Да как вы смеете врать.....
В первый раз травили. Признаем.
Второго раза не было! Яд кончился!
Вы там в гнилой гейропе совсем заврались!.....
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14.12.2020 14:41 Відповісти
напомнило анекдот. поймали мужика и спрашивают: говорят у вас дома пулемет есть? - брешут люди. а говорят, у вас дома пушка есть? - брешут люди. а говорят у вас дома танк есть? а вот чего нет, того нет!
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14.12.2020 17:07 Відповісти
Та хай би москалі пожерли одне іншого. Разом з кірзаками і ватніками. І байдуже, яке фамілійо в кожного з них.
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14.12.2020 20:06 Відповісти
 
 