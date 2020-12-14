Пєсков про другий замах на Навального: "Ось це - bullshit"

Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував повідомлення британської газети The Times про те, що Олексія Навального намагалися "отруїти з другої спроби", коли він лежав у штучній комі в Омську.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Пєсков повідомив, відповідаючи на запитання RT.

Прессекретар Путіна охарактеризував цю новину словом bullshit.

"Все-таки The Sunday Times - недільне чтиво таке, в халаті. Як би вам сказати ... Ви знаєте, є фейки інформаційні, а є вже такі повідомлення, які, напевно, можна [охарактеризувати] містким англійським словом (є таке англійське слово) bullshit. Ось це - bullshit", - сказав він.

Раніше головний токсиколог СФО і Омській області Олександр Саба оцінив це повідомлення британської газети. За його словами, технічно доступів до Навального в той час не було: щоб потрапити до нього, потрібно було "пройти потрійний кордон".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Навального намагалися повторно отруїти перед відправкою в "Шаріте", - The Sunday Times

Sunday Times з посиланням на анонімні джерела в розвідці писала, що "ймовірні агенти держбезпеки" намагалися вбити Навального другою дозою отрути, до того, як його вдалося доставити в Берлін. За словами авторів матеріалу, бойова отруйна речовина з групи "Новачок" була на нижній білизні або одязі політика, наприклад на його ремені. Отрута потрапила на речі після проникнення в готельний номер Навального в Томську агентів спецслужб.

Газета також повідомила, що охочі отруїти Навального вдруге "влаштували собі базу в кабінеті головного лікаря омської лікарні".

Завідувач відділенням гострих отруєнь омської лікарні Олександр Саба повідомив, що доступ в палату Навального був тільки у медичних працівників.

Навальному стало погано 20 серпня під час перельоту в Москву. Його літак сів в Омську, політика госпіталізували і ввели у штучну кому. Через два дні його перевезли до німецької клініки "Шаріте". Соратники опозиціонера з самого початку стверджували, що він був отруєний. На початку жовтня німецька влада повідомила, що в організмі Навального знайшли сліди бойової отрути з групи "Новачок". Пізніше це підтвердили лабораторії Франції і Швеції.

Довідка. Вullshit - це англійське слово, в дослівному перекладі означає "бичаче лайно" (bull - це бик, а shit - лайно). У розмовній мові це слово вживається в значенні "нісенітниця, дурня, маячня, лайно, марення, брехня".