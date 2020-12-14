Песков о втором покушении на Навального: "Вот это bullshit"

Пресс-секретарь президента РФ Влаимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал сообщение британской газеты The Times о том, что Алексея Навального пытались "отравить со второй попытки", когда он лежал в искусственной коме в Омске.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Песков сообщил, отвечая на соответствующий вопрос RT.

Пресс-секретарь Путина охарактеризовал данную новость словом bullshit.

"Всё-таки The Sunday Times — воскресное чтиво такое, в халате. Как бы вам сказать... Вы знаете, есть фейки информационные, а есть уже такие сообщения, которые, наверное, можно [охарактеризовать] емким английским словом (есть такое английское слово) bullshit. Вот это — bullshit", — сказал он.

Ранее главный токсиколог СФО и Омской области Александр Сабаев оценил это сообщение британской газеты. По его словам, технически доступов к Навальному в то время не было: чтобы попасть к нему, нужно было "пройти тройной кордон".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Навального пытались повторно отравить перед отправкой в "Шарите", - The Sunday Times

Sunday Times со ссылкой на анонимные источники в разведке писала, что "вероятные агенты госбезопасности" пытались убить Навального второй дозой яда, прежде чего его удалось доставить в Берлин. По словам авторов материала, боевое отравляющее вещество из группы "Новичок" было на нижнем белье или одежде политика, например на его ремне. Яд попал на вещи после проникновения в гостиничный номер Навального в Томске агентов спецслужб.

Газета также сообщила, что желавшие отравить Навального во второй раз "устроили себе базу в кабинете главного врача омской больницы".

Заведующий отделением острых отравлений омской больницы Александр Сабаев сообщил, что доступ в палату Навального был только у медицинских работников.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета в Москву. Его самолет сел в Омске, политика госпитализировали и ввели в искусственную кому. Через два дня его перевезли в немецкую клинику "Шарите". Соратники оппозиционера с самого начала утверждали, что он был отравлен. В начале октября немецкие власти сообщили, что в организме Навального нашли следы боевого яда из группы "Новичок". Позже это подтвердили лаборатории Франции и Швеции.

Справка. Вullshit это английское слово, в дословном переводе означающее "бычье дерьмо" (bull это бык, а shit — дерьмо). В разговорной речи это слово употребляется в значении "чепуха, бессмыслица, бред, дерьмо, чушь, вранье, дичь".