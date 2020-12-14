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отравление (1446) Песков (1800) Навальный (855)

Песков о втором покушении на Навального: "Вот это bullshit"

Песков о втором покушении на Навального:

Пресс-секретарь президента РФ Влаимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал сообщение британской газеты The Times о том, что Алексея Навального пытались "отравить со второй попытки", когда он лежал в искусственной коме в Омске.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Песков сообщил, отвечая на соответствующий вопрос RT.

Пресс-секретарь Путина охарактеризовал данную новость словом bullshit.

"Всё-таки The Sunday Times — воскресное чтиво такое, в халате. Как бы вам сказать... Вы знаете, есть фейки информационные, а есть уже такие сообщения, которые, наверное, можно [охарактеризовать] емким английским словом (есть такое английское слово) bullshit. Вот это — bullshit", — сказал он.

Ранее главный токсиколог СФО и Омской области Александр Сабаев оценил это сообщение британской газеты. По его словам, технически доступов к Навальному в то время не было: чтобы попасть к нему, нужно было "пройти тройной кордон".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Навального пытались повторно отравить перед отправкой в "Шарите", - The Sunday Times

Sunday Times со ссылкой на анонимные источники в разведке писала, что "вероятные агенты госбезопасности" пытались убить Навального второй дозой яда, прежде чего его удалось доставить в Берлин. По словам авторов материала, боевое отравляющее вещество из группы "Новичок" было на нижнем белье или одежде политика, например на его ремне. Яд попал на вещи после проникновения в гостиничный номер Навального в Томске агентов спецслужб.

Газета также сообщила, что желавшие отравить Навального во второй раз "устроили себе базу в кабинете главного врача омской больницы".

Заведующий отделением острых отравлений омской больницы Александр Сабаев сообщил, что доступ в палату Навального был только у медицинских работников. 

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета в Москву. Его самолет сел в Омске, политика госпитализировали и ввели в искусственную кому. Через два дня его перевезли в немецкую клинику "Шарите". Соратники оппозиционера с самого начала утверждали, что он был отравлен. В начале октября немецкие власти сообщили, что в организме Навального нашли следы боевого яда из группы "Новичок". Позже это подтвердили лаборатории Франции и Швеции.

Справка. Вullshit это английское слово, в дословном переводе означающее "бычье дерьмо" (bull это бык, а shit — дерьмо). В разговорной речи это слово употребляется в значении "чепуха, бессмыслица, бред, дерьмо, чушь, вранье, дичь".
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Топ комментарии
+23
та да. вся паРаша это один большой полнейший bullshit.
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14.12.2020 13:27
+19
Т.е с первым разом он согласился?
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14.12.2020 13:28
+15
яя не верю писькову ни на каплю ни на йоту, ни на ноту ни на квоту
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14.12.2020 13:26
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яя не верю писькову ни на каплю ни на йоту, ни на ноту ни на квоту
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14.12.2020 13:26 Ответить
Я тоже не верю пескову и официальным органам раши. Но справедливости ради ,должен заметить что The Sunday Times ещё та помойка.
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14.12.2020 13:45 Ответить
ааа, тогда вот то не bullshit
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14.12.2020 13:27 Ответить
Кто-то спалился как дитьо с разбитой вазой)
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14.12.2020 13:31 Ответить
та да. вся паРаша это один большой полнейший bullshit.
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14.12.2020 13:27 Ответить
(С,) Еще Геббельс говаривал:- "!Чем чудовищнее ложь-тем скорее в нее поверят" (Путин) на Пресс конференции с народом Россия 2015 год...
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14.12.2020 13:30 Ответить
Т.е с первым разом он согласился?
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14.12.2020 13:28 Ответить
Він визнав, що перший раз -- так А другий -- ексцес виконавця
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14.12.2020 14:27 Ответить
По Фрейду. Повесили то, что не совершал, и он от неожиданности спалился )
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14.12.2020 13:29 Ответить
Да Письков, это заговор буржуев против русни ,🤦🙄🤔🤫🤣🤣🤣🤣
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14.12.2020 13:30 Ответить
навального отравили? - нее, брехня!
дважды, говорят.. - ну оце вже точно брехня!
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14.12.2020 13:31 Ответить
Ну, звичайно, кацапам вірити - себе обманювати, але, поки він лежав у комі, я думаю, вони б могли вже траванути, якби справді задалися такою метою. Для такого у них достатній рівень кваліфікації (траванути людину в комі, що перебуває в кацапській лікарні).
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14.12.2020 13:32 Ответить
Та да,шо то мало верится ,шоб два раза травонули,а он живой.
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14.12.2020 13:56 Ответить
Що вас так дивує? Все ж просто, як пісня двірника.
Отруювачів було двоє. Першого разу один з отруювачів споловинив трійло, щоб для дорогої тещі був подарунок. Навальний очуняв. Запустили "План Б"... А в другого отруювача теж є теща. І не менш дорога...
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14.12.2020 20:14 Ответить
Песков о втором покушении на Навального: "Вот это bullshit" - Цензор.НЕТ 486
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14.12.2020 13:33 Ответить
Два раза травили и недотравили? bullshit!
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14.12.2020 13:36 Ответить
"Заведующий отделением острых отравлений омской больницы Александр Сабаев сообщил, что доступ в палату Навального был только у медицинских работников." Т.е. этот недоумок утверждает, что среди медицинских работников в параше нет сотрудников ГРУ?
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14.12.2020 13:40 Ответить
Песков о втором покушении на Навального: "Вот это bullshit" - Цензор.НЕТ 3536
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14.12.2020 13:42 Ответить
Я так вважаю,панове...Щоб там не балакали,та не тринділи,але нам треба (саме "треба", щоб не тринділи)від кацапів бути якнайдалі!!! І Головне ВІРТЕ в УКРАЇНУ!!! ІВсе буде добре!!!
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14.12.2020 13:46 Ответить
Если понадобится, то штаты расскажут когда сам Песков или Х..йло ходили на парашу... Штаты и страны ЕС рулят в разведке осознавая, что такое РФ и какая это опасность!!!
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14.12.2020 13:47 Ответить
Вся мокшандия во главе с кремлевской ОПГ и есть самый что ни на есть полнейший bullshit
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14.12.2020 13:47 Ответить
ложь на россии не то что не порицается, она там возведена в ранг высшей добродетели.
"Ваш отец - диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нём истины. Когда говорит он ложь, говорит своё, ибо он - лжец и отец лжи." (Евангелие от Иоанна 8:44 - Ин 8:44)
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14.12.2020 13:50 Ответить
Вы привели цитату из обращения Иисуса к иудеям.
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14.12.2020 13:58 Ответить
Если Вы не поняли, объясню. Я считаю, что этими словами Иисуса можно можно вполне охарактеризовать кремлевскую ОПГ
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14.12.2020 14:01 Ответить
Песков о втором покушении на Навального: "Вот это bullshit" - Цензор.НЕТ 880
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14.12.2020 13:54 Ответить
Этим bullshit надо заваливать кацапню с ног до головы по их же примеру.
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14.12.2020 13:55 Ответить
Тобто перший замах пєсков не заперечує))
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14.12.2020 14:01 Ответить
если потребуется, писюков будет запэрэчувати что белое это белое, ат чёрное это черное, или то что Солнце восходит на востоке а заходит на западе...
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14.12.2020 14:11 Ответить
кому суждено всегда болтаться поверху, том не быть отравленным
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14.12.2020 14:12 Ответить
По словам Песькова заказчик отравления Навального найден!!
И уже представлен к государственной награде 👍🏼😊
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14.12.2020 14:30 Ответить
если письков сказал нет, значит 100% -да !!!!
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14.12.2020 14:31 Ответить
Да потому что, да потому что, да потому что, НЕ ОТРАВЛЯЕМ))))
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14.12.2020 14:37 Ответить
..... Да как вы смеете врать.....
В первый раз травили. Признаем.
Второго раза не было! Яд кончился!
Вы там в гнилой гейропе совсем заврались!.....
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14.12.2020 14:41 Ответить
напомнило анекдот. поймали мужика и спрашивают: говорят у вас дома пулемет есть? - брешут люди. а говорят, у вас дома пушка есть? - брешут люди. а говорят у вас дома танк есть? а вот чего нет, того нет!
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14.12.2020 17:07 Ответить
Та хай би москалі пожерли одне іншого. Разом з кірзаками і ватніками. І байдуже, яке фамілійо в кожного з них.
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14.12.2020 20:06 Ответить
 
 