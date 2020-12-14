Українські вчені допоможуть Ізраїлю створити вакцину проти COVID-19, - посольство

Українські вчені спільно з ізраїльськими колегами працюватимуть над створенням ізраїльської вакцини проти COVID-19.

Відповідне рішення було ухвалено в рамках зустрічі посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука з ізраїльським міністром охорони здоров'я Юлієм Едельштейном, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства України в Ізраїлі.

"13 грудня 2020 року відбулася зустріч Посла України в Державі Ізраїль Євгена Корнійчука з Міністром охорони здоров’я Держави Ізраїль Юлієм Едельштейном. Під час зустрічі сторони обговорили питання співпраці в рамках боротьби з пандемією. Є.Корнійчук та Ю.Едельштейн досягли домовленості щодо спільної роботи ізраїльських та українських науковців над швидким виготовленням ізраїльської вакцини, а також обміном інформацією про дієвість вакцини. Міністр Ю.Едельштейн зазначив, що ізраїльська сторона надасть всебічного сприяння в швидкому отриманні Україною вакцини від COVID-19 відомих міжнародних компаній, які вже отримали затвердження FDA чи знаходяться на остаточній стадії його отримання", - зазначається в повідомленні посольства.

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Крім того, співрозмовники домовилися вивчити квоти на залучення працівників по догляду за людьми похилого віку в рамках "Угоди між Кабміном України і урядом Ізраїлю про тимчасове працевлаштування українських заробітчан в окремих галузях на ринку праці Ізраїлю".