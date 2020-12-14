Українські вчені допоможуть Ізраїлю створити вакцину проти COVID-19, - посольство
Українські вчені спільно з ізраїльськими колегами працюватимуть над створенням ізраїльської вакцини проти COVID-19.
Відповідне рішення було ухвалено в рамках зустрічі посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука з ізраїльським міністром охорони здоров'я Юлієм Едельштейном, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства України в Ізраїлі.
"13 грудня 2020 року відбулася зустріч Посла України в Державі Ізраїль Євгена Корнійчука з Міністром охорони здоров’я Держави Ізраїль Юлієм Едельштейном. Під час зустрічі сторони обговорили питання співпраці в рамках боротьби з пандемією. Є.Корнійчук та Ю.Едельштейн досягли домовленості щодо спільної роботи ізраїльських та українських науковців над швидким виготовленням ізраїльської вакцини, а також обміном інформацією про дієвість вакцини. Міністр Ю.Едельштейн зазначив, що ізраїльська сторона надасть всебічного сприяння в швидкому отриманні Україною вакцини від COVID-19 відомих міжнародних компаній, які вже отримали затвердження FDA чи знаходяться на остаточній стадії його отримання", - зазначається в повідомленні посольства.
Крім того, співрозмовники домовилися вивчити квоти на залучення працівників по догляду за людьми похилого віку в рамках "Угоди між Кабміном України і урядом Ізраїлю про тимчасове працевлаштування українських заробітчан в окремих галузях на ринку праці Ізраїлю".
Будь ласка, зачекайте...
патамуша внутреннего ограничителя у вас нет
Израиль справится и без украинских ученых.
А человекоподобные приматы - самое то.
Начали за здравие, а кончили квотами на сиделок...
Кроме того, собеседники договорились изучить квоты на привлечение работников по уходу за пожилыми людьми в рамках "Соглашения между Кабмином Украины и правительством Израиля о временном трудоустройстве украинских работников в отдельных отраслях на рынке труда Израиля".Источник: https://censor.net/ru/n3236844
Ученые Йельского университета обнаружили у пациентов с коронавирусом антитела, которые направлены против органов, тканей и иммунной системы, а не против COVID-19 - The Guardian
Эта новость про пациентов у кого «длинная корона».. Иными словами есть те кто умирает от короны, есть те, кто выздоравливает, но есть и третья группа пациентов, у которой последствия короны растягиваются на много месяцев. Интересно, а как будут вести себя антитела, вырабатывающиеся при вакцинировании !? (с)
Этим все сказано!
Там даже запущенный Гепатит лечат в ноль (гражданам бесплатно). То есть у вас больше его совсем нет.