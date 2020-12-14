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Украинские ученые помогут Израилю создать вакцину от COVID-19, - посольство

Украинские ученые помогут Израилю создать вакцину от COVID-19, - посольство

Украинские ученые совместно с израильскими коллегами будут работать над созданием израильской вакцины от COVID-19

Соответствующее решение было принято в рамках встречи посла Украины в Израиле Евгения Корнейчука с израильским министром здравоохранения Юлием Эдельштейном, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Израиле.

"13 декабря 2020 года состоялась встреча посла Украины в Государстве Израиль Евгения Корнейчука с министром здравоохранения Государства Израиль Юлием Эдельштейном. Во время встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в рамках борьбы с пандемией. Корнийчук и Эдельштейн достигли договоренности о совместной работе израильских и украинских ученых над быстрым изготовлением израильской вакцины, а также обменом информацией о действенности вакцины. Министр Ю.Эдельштейн отметил, что израильская сторона предоставит всестороннее содействие в быстром получении Украиной вакцины от COVID-19 известных международных компаний, которые уже получили утверждение FDA или находятся на окончательной стадии его получения", - отмечается в сообщении посольства. 

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Кроме того, собеседники договорились изучить квоты на привлечение работников по уходу за пожилыми людьми в рамках "Соглашения между Кабмином Украины и правительством Израиля о временном трудоустройстве украинских работников в отдельных отраслях на рынке труда Израиля".

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Топ комментарии
+9
А в чём наша помощь будет заключаться? На наших её испытывать будут?
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14.12.2020 15:59
+7
Главный учОный лично Бубочка будет
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14.12.2020 15:58
+5
вы, избиратели Зеленского, можете абсолютно всё - хоть вакцину, хоть президентом, хоть нейрохирургом

патамуша внутреннего ограничителя у вас нет
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14.12.2020 16:11
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Главный учОный лично Бубочка будет
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14.12.2020 15:58 Ответить
Ми що вже продали свою вакцину Ізраїлю? Чи ми самі не можемо довести розробку до кінця?
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14.12.2020 16:05 Ответить
вы, избиратели Зеленского, можете абсолютно всё - хоть вакцину, хоть президентом, хоть нейрохирургом

патамуша внутреннего ограничителя у вас нет
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14.12.2020 16:11 Ответить
яку ще "розробку"? З охвісу презЕдента, шолє?
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14.12.2020 16:35 Ответить
Какую вакцину? Бубочка сказал?
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14.12.2020 17:46 Ответить
«Ойц ***** ліл!» (с)
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14.12.2020 15:59 Ответить
А в чём наша помощь будет заключаться? На наших её испытывать будут?
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14.12.2020 15:59 Ответить
У них там палестинцы есть для опытов.
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14.12.2020 16:05 Ответить
Не, так нужно ж и на людях.
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14.12.2020 16:07 Ответить
Мы для них такие же гои.
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14.12.2020 16:10 Ответить
А помочь Украине украинским ученым -слабо? или к чему эти высокопарные заявления.
Израиль справится и без украинских ученых.
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14.12.2020 16:00 Ответить
Не станет Израиль испытывать вакцину на своих гражданах.
А человекоподобные приматы - самое то.
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14.12.2020 16:04 Ответить
Может, не зря они все уже "переболели"?
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14.12.2020 16:09 Ответить
я не думаю аж так плохо об украинских ученых.
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14.12.2020 16:16 Ответить
Да нет проблема не в ученых, но ни кто не будет работать за безплатно, на оборудовании которому 40 лет. Современых лабораторий, дающих чистоту тэста, нет. Что, что мы им можем дать? Только "мозги" которые там и останутся.
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14.12.2020 17:50 Ответить
"Умные мозги", уже давно уехали самостоятельно. Их "давать" не надо
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14.12.2020 19:57 Ответить
Нет не уехали и каждый год пополняются. Но тебе кацапу этого не обьяснить, следи за наташами прущеми в японию, корею и поднебесную. Да в крайнюю поездку уже видел и во вьетнаме.
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14.12.2020 23:58 Ответить
Дядя, а где "Южмаш"? А нету. Даже воды в цехах нету Где спецы? Все, не знаю, но 600 человек, вместе с семьями, на Урале. Аааа, а где Николаевский судостроительный (спецы)? Так в Китае, за авианосцем уехали. Завод стоит, как вкопаный. А, а где ветолетостроители с "Мотор сiч"? Так во главе с Буслаевым в Воронеже. А где Антонов.....Тебе продолжить, живущий в мечтах? В моем городе четыре крупных завода, БЫЛО.
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15.12.2020 07:35 Ответить
Нда....
Начали за здравие, а кончили квотами на сиделок...
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14.12.2020 16:00 Ответить
вот настоящая цель встречи)))
Кроме того, собеседники договорились изучить квоты на привлечение работников по уходу за пожилыми людьми в рамках "Соглашения между Кабмином Украины и правительством Израиля о временном трудоустройстве украинских работников в отдельных отраслях на рынке труда Израиля".Источник: https://censor.net/ru/n3236844
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14.12.2020 16:04 Ответить
Толи у вас привику от ящура с аспирином размешали и вот нате "лидер фармокологии".
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14.12.2020 17:57 Ответить
Хороший анекдот...смешной..😃
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14.12.2020 16:13 Ответить
главное, чтобы наши смогли самостоятельно распоряжаться результатами
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14.12.2020 16:14 Ответить
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14.12.2020 16:18 Ответить
Очень опасная новость для человечества.

Ученые Йельского университета обнаружили у пациентов с коронавирусом антитела, которые направлены против органов, тканей и иммунной системы, а не против COVID-19 - The Guardian

Эта новость про пациентов у кого «длинная корона».. Иными словами есть те кто умирает от короны, есть те, кто выздоравливает, но есть и третья группа пациентов, у которой последствия короны растягиваются на много месяцев. Интересно, а как будут вести себя антитела, вырабатывающиеся при вакцинировании !? (с)
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14.12.2020 16:21 Ответить
а поділитись посиланням, віра не дозволяє?
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14.12.2020 16:33 Ответить
Ищи иудей зеленый(или ты фанат алкашенко и его масла, но мне пох) гугл тебе в помощь(если ума хватит найти, прочесть и понять прочитанное..) .. это было в - The Guardian
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14.12.2020 17:40 Ответить
или ты фанат алкашенко и его масла, но мне пох
Этим все сказано!
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14.12.2020 17:59 Ответить
духовність так і пре... Чмо у всій красі.
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14.12.2020 18:19 Ответить
На перший погляд смішно і дико,але якщо припустити,що у нас в уряді і науці євреїв більше ніж в Ізраєлі - то все нормально...
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14.12.2020 17:11 Ответить
вакцина будет называтся 5מלוה , но с Израиля
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14.12.2020 17:27 Ответить
Израилю ? да там медицина в разы лучше.
Там даже запущенный Гепатит лечат в ноль (гражданам бесплатно). То есть у вас больше его совсем нет.
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14.12.2020 18:36 Ответить
Это какой? А,В или С, уточните?
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15.12.2020 00:00 Ответить
В и С сответственно, А лечится и так бесследно. как простуда.
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16.12.2020 11:20 Ответить
Собі б краще допомогли...
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14.12.2020 18:47 Ответить
 
 