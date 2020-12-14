Украинские ученые помогут Израилю создать вакцину от COVID-19, - посольство

Украинские ученые совместно с израильскими коллегами будут работать над созданием израильской вакцины от COVID-19

Соответствующее решение было принято в рамках встречи посла Украины в Израиле Евгения Корнейчука с израильским министром здравоохранения Юлием Эдельштейном, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Израиле.

"13 декабря 2020 года состоялась встреча посла Украины в Государстве Израиль Евгения Корнейчука с министром здравоохранения Государства Израиль Юлием Эдельштейном. Во время встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в рамках борьбы с пандемией. Корнийчук и Эдельштейн достигли договоренности о совместной работе израильских и украинских ученых над быстрым изготовлением израильской вакцины, а также обменом информацией о действенности вакцины. Министр Ю.Эдельштейн отметил, что израильская сторона предоставит всестороннее содействие в быстром получении Украиной вакцины от COVID-19 известных международных компаний, которые уже получили утверждение FDA или находятся на окончательной стадии его получения", - отмечается в сообщении посольства.

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Кроме того, собеседники договорились изучить квоты на привлечение работников по уходу за пожилыми людьми в рамках "Соглашения между Кабмином Украины и правительством Израиля о временном трудоустройстве украинских работников в отдельных отраслях на рынке труда Израиля".