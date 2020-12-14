Украинские ученые помогут Израилю создать вакцину от COVID-19, - посольство
Украинские ученые совместно с израильскими коллегами будут работать над созданием израильской вакцины от COVID-19
Соответствующее решение было принято в рамках встречи посла Украины в Израиле Евгения Корнейчука с израильским министром здравоохранения Юлием Эдельштейном, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Израиле.
"13 декабря 2020 года состоялась встреча посла Украины в Государстве Израиль Евгения Корнейчука с министром здравоохранения Государства Израиль Юлием Эдельштейном. Во время встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в рамках борьбы с пандемией. Корнийчук и Эдельштейн достигли договоренности о совместной работе израильских и украинских ученых над быстрым изготовлением израильской вакцины, а также обменом информацией о действенности вакцины. Министр Ю.Эдельштейн отметил, что израильская сторона предоставит всестороннее содействие в быстром получении Украиной вакцины от COVID-19 известных международных компаний, которые уже получили утверждение FDA или находятся на окончательной стадии его получения", - отмечается в сообщении посольства.
Кроме того, собеседники договорились изучить квоты на привлечение работников по уходу за пожилыми людьми в рамках "Соглашения между Кабмином Украины и правительством Израиля о временном трудоустройстве украинских работников в отдельных отраслях на рынке труда Израиля".
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патамуша внутреннего ограничителя у вас нет
Израиль справится и без украинских ученых.
А человекоподобные приматы - самое то.
Начали за здравие, а кончили квотами на сиделок...
Кроме того, собеседники договорились изучить квоты на привлечение работников по уходу за пожилыми людьми в рамках "Соглашения между Кабмином Украины и правительством Израиля о временном трудоустройстве украинских работников в отдельных отраслях на рынке труда Израиля".Источник: https://censor.net/ru/n3236844
Ученые Йельского университета обнаружили у пациентов с коронавирусом антитела, которые направлены против органов, тканей и иммунной системы, а не против COVID-19 - The Guardian
Эта новость про пациентов у кого «длинная корона».. Иными словами есть те кто умирает от короны, есть те, кто выздоравливает, но есть и третья группа пациентов, у которой последствия короны растягиваются на много месяцев. Интересно, а как будут вести себя антитела, вырабатывающиеся при вакцинировании !? (с)
Этим все сказано!
Там даже запущенный Гепатит лечат в ноль (гражданам бесплатно). То есть у вас больше его совсем нет.