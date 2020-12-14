УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10755 відвідувачів онлайн
Новини
809 4
вакцина (4418) Іспанія (880) коронавірус (19920)

Іспанія почне вакцинацію проти COVID-19 від початку січня

Іспанія почне вакцинацію проти COVID-19 від початку січня

Влада країни запевняє, що вакцинація відбуватиметься поступово, проте вакцини вистачить для всіх охочих.

Міністр охорони здоров’я Іспанії Сальвадор Ілла пропонує розпочати масову вакцинацію населення від коронавірусної хвороби на початку січня, якщо Європейське медичне агентство затвердить вакцину від коронавірусу 29 грудня. Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє Еuro Weekly News.

Ілла заявив, що прагнутиме до того, щоб розпочати імунізацію в країні "з 4 або 5 січня".

Він зазначив, що вакцин "вистачить для кожного", але вакцинація відбуватиметься поступово.

"У нас все готово для того, щоб як тільки прибудуть перші дози, могла розпочинатися вакцинація - з усіма необхідними гарантіями", - зазначив іспанський міністр.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
испанцы опять фигней занялись, зато больше всех израильтянам подвезло, им украинские ученые будут говорить, як стряпать вакцину от ковида
показати весь коментар
14.12.2020 17:15 Відповісти
показати весь коментар
14.12.2020 17:18 Відповісти
росЦиянсская "вакцина" «Спутник V" настолько безопасна и эффективна,
-что Россия закупили 2 млн доз вакцины Pfizer для чиновников и силовиков...... Просто самое лучшее должно достаться народу,,-а уж чиновники и вертухаи как-нибудь перебьются пиндоской второсортной сивухой...........
показати весь коментар
14.12.2020 17:23 Відповісти
Чем тебе не походят украинские ученые?
показати весь коментар
14.12.2020 19:47 Відповісти
 
 