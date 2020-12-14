Испания начнет вакцинацию от COVID-19 с начала января

Власти страны уверяют, что вакцинация будет проходить постепенно, однако вакцины хватит для всех желающих.

Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илла предлагает начать массовую вакцинацию населения от коронавирусной болезни в начале января, если Европейское медицинское агентство утвердит вакцину от коронавируса 29 декабря. Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает Еuro Weekly News.

Илла заявил, что будет стремиться к тому, чтобы начать иммунизацию в стране "с 4 или 5 января".

Он отметил, что вакцин "хватит для каждого", но вакцинация будет проходить постепенно.

"У нас все готово для того, чтобы как только прибудут первые дозы, могла начинаться вакцинация - со всеми необходимыми гарантиями", - отметил испанский министр.

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