Від початку окупації в Криму зникли 44 людини, - правозахисники
Від початку окупації на півострові зникли 44 особи, 15 із них досі не знайдено.
Про це розповіла під час онлайн-конференції координатор юридичного напряму "Крим SOS" Ольга Куришко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"З початку окупації, з 2014 року тільки наша організація зафіксувала 44 факти насильницьких зникнень, 15 осіб досі не знайдені", - сказала вона.
За словами менеджера з адвокації центру прав людини ZMINA Олени Луньової, правозахисники також фіксують проблему з неотриманням свідоцтв про народження та смерті людей на окупованій території.
"Ми даємо у звіті оціночну кількість дітей, які проживають на окупованій території Криму і не мають свідоцтв про народження – щонайменше 105 тисяч таких дітей... 55 тисяч дітей не отримали документів і залишилися проживати на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, вони народилися після 2014 року", - розповіла вона.
Як повідомлялося, прокуратура Автономної Республіки Крим розслідує кримінальні провадження у зв'язку зі зникненням 18 осіб у період окупації півострова РФ, розслідування ускладнюється неможливістю доступу українських слідчих органів на окуповану територію.
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