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Україна представила ЄС концепцію Кримської платформи

Україна представила ЄС концепцію Кримської платформи

Україна представила концепцію "Міжнародної кримської платформи" Європейському союзу під час обговорення наслідків незаконної окупації Криму.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві Європейської служби зовнішніх дій, передає Цензор.НЕТ.

ЄС та Україна провели восьму відеоконференцію, присвячену окупованому Криму. Зустріч відбулася на рівні вищих посадових осіб Європейської служби зовнішньої дії та Єврокомісії та представників української влади.

ЄС та Україна оприлюднили свою політику щодо Криму та Севастополя, включаючи обмежувальні заходи, та привітали дипломатичні зусилля, спрямовані на відновлення суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. Україна також представила концепцію "Міжнародної кримської платформи".

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"Учасники також звернулись до питань співпраці у міжнародних форумах та питань міжнародного права. Було підкреслено серйозне погіршення ситуації з правами людини на півострові, внаслідок чого міжнародним організаціям та суб'єктам прав людини все ще відмовляли у доступі. Обидві сторони також обмінялись думками щодо ситуації в галузі безпеки та зростаючої мілітаризації півострова Російською Федерацією", - сказано в заяві.

В ЄС підкреслили, що не визнають і не будуть визнавати незаконну окупацію Кримського півострова Російською Федерацією.

Нагадаємо, глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна виступає за створення у ЄС позиції спеціального представника щодо Криму.

Він також оголосив про плани провести в Україні у травні 2021 року "Кримський саміт".
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Топ коментарі
+3
З вами, з вами....і Наполєон з вами.... тільки не нервуйте так будь ласка і зайдіть в палату 😷
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14.12.2020 19:10
+2
дык, ЕС и слил Крым раше...и сейчас готов нюхать русский газ и поставлять турбины в Крым.... если бы не MH17, то санкции были бы против аксенова с хирургом и все...
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14.12.2020 18:52
+1
Горящий кремль и висящий пу-единственная действенная концепция
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14.12.2020 18:44
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краще б представила концепцію розбудови ядерної зброї
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14.12.2020 18:37 Відповісти
Горящий кремль и висящий пу-единственная действенная концепция
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14.12.2020 18:44 Відповісти
На Гренландию есть другие покупатели, а Крым это бутерброд сегодня забрали завтра вернули и никуда куда вы денетесь.
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14.12.2020 19:04 Відповісти
Во во понимаете что возвращать придется, поэтому и засераете изо всех сил. Но убирать придется за вами.
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14.12.2020 20:22 Відповісти
дык, ЕС и слил Крым раше...и сейчас готов нюхать русский газ и поставлять турбины в Крым.... если бы не MH17, то санкции были бы против аксенова с хирургом и все...
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14.12.2020 18:52 Відповісти
Эта ниправда - весьмирснами!
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14.12.2020 18:59 Відповісти
З вами, з вами....і Наполєон з вами.... тільки не нервуйте так будь ласка і зайдіть в палату 😷
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14.12.2020 19:10 Відповісти
Зачётная шутка, вы прям как Петросян! Учились где то так шутить? Вам бы в 95-ый квартал - там как раз не могут одному клоуну найти замену.
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14.12.2020 19:30 Відповісти
навіть з МН17 санкції будуть всього лише проти 4 потвор, які цей бук в вакуумі привезли з РФ, стрільнули і відвезли назад
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14.12.2020 19:14 Відповісти
ЕС - ЕНУРЕЗНИКИ.
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14.12.2020 19:30 Відповісти
ЕС и Украина обнародовали свою политику в отношении Крыма и Севастополя, включая ограничительные меры, и приветствовали дипломатические усилия, направленные на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Кроме того, Украина представила концепцию "Международной крымской платформы".Источник: https://censor.net/ru/n3236896

Вибачте, але по перших чому українське МЗС відділило Крим від Севастополя та що таке було в їхніх домовленостях про яких невказано в цьому повідомленню?
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14.12.2020 19:27 Відповісти
 
 