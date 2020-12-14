Украина представила ЕС концепцию Крымской платформы
Украина представила концепцию "Международной крымской платформы" Европейскому союзу при обсуждении последствий незаконной оккупации Крыма.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Европейской службы внешних действий, передает Цензор.НЕТ.
ЕС и Украина провели восьмую видеоконференцию, посвященную оккупированном Крыму. Встреча состоялась на уровне высших должностных лиц Европейской службы внешнего действия и Еврокомиссии и представителей украинской власти.
ЕС и Украина обнародовали свою политику в отношении Крыма и Севастополя, включая ограничительные меры, и приветствовали дипломатические усилия, направленные на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Кроме того, Украина представила концепцию "Международной крымской платформы".
"Участники также обратились к вопросам сотрудничества в международных форумах и вопросах международного права. Было подчеркнуто серьезное ухудшение ситуации с правами человека на полуострове, в результате чего международным организациям и субъектам прав человека все еще отказывали в доступе. Обе стороны также обменялись мнениями по ситуации в области безопасности и растущей милитаризации полуострова Российской Федерацией", - говорится в заявлении.
В ЕС подчеркнули, что не признают и не будут признавать незаконную оккупацию Крымского полуострова Российской Федерацией.
Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина выступает за создание в ЕС позиции специального представителя по Крыму.
Он объявил о планах провести в Украине в мае 2021 года "Крымский саммит".
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Вибачте, але по перших чому українське МЗС відділило Крим від Севастополя та що таке було в їхніх домовленостях про яких невказано в цьому повідомленню?