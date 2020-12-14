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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Украина представила ЕС концепцию Крымской платформы

Украина представила ЕС концепцию Крымской платформы

Украина представила концепцию "Международной крымской платформы" Европейскому союзу при обсуждении последствий незаконной оккупации Крыма.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Европейской службы внешних действий, передает Цензор.НЕТ.

ЕС и Украина провели восьмую видеоконференцию, посвященную оккупированном Крыму. Встреча состоялась на уровне высших должностных лиц Европейской службы внешнего действия и Еврокомиссии и представителей украинской власти.

ЕС и Украина обнародовали свою политику в отношении Крыма и Севастополя, включая ограничительные меры, и приветствовали дипломатические усилия, направленные на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Кроме того, Украина представила концепцию "Международной крымской платформы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупация Крыма и агрессия РФ на Донбассе являются вызовом для европейской безопасности, - Евросоюз

"Участники также обратились к вопросам сотрудничества в международных форумах и вопросах международного права. Было подчеркнуто серьезное ухудшение ситуации с правами человека на полуострове, в результате чего международным организациям и субъектам прав человека все еще отказывали в доступе. Обе стороны также обменялись мнениями по ситуации в области безопасности и растущей милитаризации полуострова Российской Федерацией", - говорится в заявлении.

В ЕС подчеркнули, что не признают и не будут признавать незаконную оккупацию Крымского полуострова Российской Федерацией.

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина выступает за создание в ЕС позиции специального представителя по Крыму.

Он объявил о планах провести в Украине в мае 2021 года "Крымский саммит".

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Топ комментарии
+3
З вами, з вами....і Наполєон з вами.... тільки не нервуйте так будь ласка і зайдіть в палату 😷
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14.12.2020 19:10
+2
дык, ЕС и слил Крым раше...и сейчас готов нюхать русский газ и поставлять турбины в Крым.... если бы не MH17, то санкции были бы против аксенова с хирургом и все...
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14.12.2020 18:52
+1
Горящий кремль и висящий пу-единственная действенная концепция
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14.12.2020 18:44
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Правила форума Совет форумчан
краще б представила концепцію розбудови ядерної зброї
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14.12.2020 18:37 Ответить
Горящий кремль и висящий пу-единственная действенная концепция
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14.12.2020 18:44 Ответить
На Гренландию есть другие покупатели, а Крым это бутерброд сегодня забрали завтра вернули и никуда куда вы денетесь.
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14.12.2020 19:04 Ответить
Во во понимаете что возвращать придется, поэтому и засераете изо всех сил. Но убирать придется за вами.
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14.12.2020 20:22 Ответить
дык, ЕС и слил Крым раше...и сейчас готов нюхать русский газ и поставлять турбины в Крым.... если бы не MH17, то санкции были бы против аксенова с хирургом и все...
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14.12.2020 18:52 Ответить
Эта ниправда - весьмирснами!
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14.12.2020 18:59 Ответить
З вами, з вами....і Наполєон з вами.... тільки не нервуйте так будь ласка і зайдіть в палату 😷
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14.12.2020 19:10 Ответить
Зачётная шутка, вы прям как Петросян! Учились где то так шутить? Вам бы в 95-ый квартал - там как раз не могут одному клоуну найти замену.
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14.12.2020 19:30 Ответить
навіть з МН17 санкції будуть всього лише проти 4 потвор, які цей бук в вакуумі привезли з РФ, стрільнули і відвезли назад
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14.12.2020 19:14 Ответить
ЕС - ЕНУРЕЗНИКИ.
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14.12.2020 19:30 Ответить
ЕС и Украина обнародовали свою политику в отношении Крыма и Севастополя, включая ограничительные меры, и приветствовали дипломатические усилия, направленные на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Кроме того, Украина представила концепцию "Международной крымской платформы".Источник: https://censor.net/ru/n3236896

Вибачте, але по перших чому українське МЗС відділило Крим від Севастополя та що таке було в їхніх домовленостях про яких невказано в цьому повідомленню?
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14.12.2020 19:27 Ответить
 
 