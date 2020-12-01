Украина выступает за создание в ЕС должности спецпредставителя по Крыму, - Кулеба

Украина выступает за создание позиции специального представителя Европейского союза по вопросам Крыма. В Киеве считают Евросоюз хорошим партнером.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, кризисы происходят непосредственно на территории Европы и заслуживают особого внимания ЕС.

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"Мы хотели бы, чтобы была введена позиция специального представителя ЕС по Крыму", - сказал Кулеба.

Министр добавил, что Россия систематически подавляет меньшинства и любые группы, которые не согласны с оккупацией Крыма.