Украина выступает за создание в ЕС должности спецпредставителя по Крыму, - Кулеба
Украина выступает за создание позиции специального представителя Европейского союза по вопросам Крыма. В Киеве считают Евросоюз хорошим партнером.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, кризисы происходят непосредственно на территории Европы и заслуживают особого внимания ЕС.
"Мы хотели бы, чтобы была введена позиция специального представителя ЕС по Крыму", - сказал Кулеба.
Министр добавил, что Россия систематически подавляет меньшинства и любые группы, которые не согласны с оккупацией Крыма.
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а теперь (я), чуть не обосрался. ибо кто-то куда-то поехал-то в т.ч. головой то.
И я не ходил на 4 крайних выборов.