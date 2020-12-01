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Новости Агрессия России против Украины
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Украина выступает за создание в ЕС должности спецпредставителя по Крыму, - Кулеба

Украина выступает за создание в ЕС должности спецпредставителя по Крыму, - Кулеба

Украина выступает за создание позиции специального представителя Европейского союза по вопросам Крыма. В Киеве считают Евросоюз хорошим партнером.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, кризисы происходят непосредственно на территории Европы и заслуживают особого внимания ЕС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия русифицирует оккупированный Крым. Это явное нарушение международного гуманитарного права, - Кулеба

"Мы хотели бы, чтобы была введена позиция специального представителя ЕС по Крыму", - сказал Кулеба.

Министр добавил, что Россия систематически подавляет меньшинства и любые группы, которые не согласны с оккупацией Крыма.

Автор: 

Крым (26363) россия (95352) Евросоюз (17060) Кулеба Дмитрий (2880)


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Как Вольнов говорил - при "Порохе" я ващене .... ну короче, не переживал шо "может зрадить".
а теперь (я), чуть не обосрался. ибо кто-то куда-то поехал-то в т.ч. головой то.
И я не ходил на 4 крайних выборов.
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01.12.2020 14:29 Ответить
Кулеба завжди щось таке верзе незрозуміле ні громадянам, ні іноземцям. Може він мав на увазі якійсь додатковий майданчик для міжнародного засудження агресора та окупанта?
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01.12.2020 14:58 Ответить
спеціальний представник по криму - легалізація анексії півострова
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01.12.2020 14:59 Ответить
 
 