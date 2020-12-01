Россия русифицирует оккупированный Крым. Это явное нарушение международного гуманитарного права, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что Россия рано или поздно освободит оккупированный Крым.

Об этом он рассказал в интервью турецкому Anadolu, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россия русифицирует Крым. Меджлис крымских татар — представительный орган — запрещен. Учиться на украинском языке могут только 0,2% школьников Крыма. Все это явное нарушение международного гуманитарного права", - сказал Кулеба.

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Министр напомнил о систематических подавления Россией меньшинств и любых групп, которые не согласны с российской оккупацией Крыма.

"Я абсолютно уверен, что Россия в конце концов уйдет из Крыма, Украина вернет свой суверенитет, крымские татары вернутся на полуостров и будут наслаждаться жизнью на своей родной земле", - добавил министр.