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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Россия русифицирует оккупированный Крым. Это явное нарушение международного гуманитарного права, - Кулеба

Россия русифицирует оккупированный Крым. Это явное нарушение международного гуманитарного права, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что Россия рано или поздно освободит оккупированный Крым.

Об этом он рассказал в интервью турецкому Anadolu, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россия русифицирует Крым. Меджлис крымских татар — представительный орган — запрещен. Учиться на украинском языке могут только 0,2% школьников Крыма. Все это явное нарушение международного гуманитарного права", - сказал Кулеба.

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Министр напомнил о систематических подавления Россией меньшинств и любых групп, которые не согласны с российской оккупацией Крыма.

"Я абсолютно уверен, что Россия в конце концов уйдет из Крыма, Украина вернет свой суверенитет, крымские татары вернутся на полуостров и будут наслаждаться жизнью на своей родной земле", - добавил министр.

Автор: 

Крым (26362) россия (95339) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+7
Реванш сепарсько-колорадської гидоти в Україні триває і прогресує!! На УкрТБ фактично повернувся "русскоязичний" контент !!!)))
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01.12.2020 11:04
+6
"Руссификация" Крима,тобто асиміляція ,триває з 1783 р. !!!!)))
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01.12.2020 10:45
+6
Кримська екосистема відновлюється до природнього стану-солончакова напівпустеля !!! Крисчане бережить природу !!)))
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01.12.2020 10:47
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"Руссификация" Крима,тобто асиміляція ,триває з 1783 р. !!!!)))
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01.12.2020 10:45 Ответить
Скоро в Крыму запретят произносить слово питьевая ВОДА, в противном случае это будет приравнено к экстремизму.
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01.12.2020 10:45 Ответить
Кримська екосистема відновлюється до природнього стану-солончакова напівпустеля !!! Крисчане бережить природу !!)))
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01.12.2020 10:47 Ответить
До 1783 р. в Криму мешкало понад 80% татар і жодного московіта !!))
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01.12.2020 10:53 Ответить
Мова йде не тільки про українську культуру та мову. Мова йде також про кримськотатарський культуру та мову.
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01.12.2020 11:21 Ответить
Почитал вчера немного про напол. войны - так это говно Европа сама и приглашала.
То союзник Пруссии, то враг, то Франции враг, то союзник. Лохи дохнут, а Ампираторам на лохов плевать. странно шо большевизм не накрыл Европу, а просто стравил между собой, а потом засрал весь мир.
Грамотный урка, с грузинским лицом, на сраной россии нашел он свой доом, стравил пол-Европы, ни упасть и не встать, такой то был Вождь...(Членин, Сралин, правда Членин больше по писанине и по сифилису, а урка больше по посрать от ужаса в кустах(это реально - обосрался, услышав гул орудий рабов своих под маасквой, ублюдок))
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01.12.2020 10:52 Ответить
наши властьимущие и весь мир в принципе тоже только могут кукарекать и утиратся от того что расия такая сякая,а ***** ложил великий болт на весх и делает все и дальше по своему
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01.12.2020 10:54 Ответить
Ответ параши: "А чё вы нам сделаете???"
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01.12.2020 10:55 Ответить
согласен,вот уже 6 лет Крым в фактически в составе расии,а наши клоуны и остальной мир миогут только возмущатся и раздувать щеки, и так увы будет еще очень долго
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01.12.2020 11:01 Ответить
Зеленский и его ставленники саму Украину русифицируют и ничего все хорошо
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01.12.2020 10:59 Ответить
Реванш сепарсько-колорадської гидоти в Україні триває і прогресує!! На УкрТБ фактично повернувся "русскоязичний" контент !!!)))
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01.12.2020 11:04 Ответить
Зелена пліснява торує шлях зажопінцям до влади в Україні!!! Шлях повернення України в "родную говень" Московську орду !!))
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01.12.2020 11:06 Ответить
А чому ви уроди, за 25 років його не українізували? Він і був русифікованим та сепаратистським. Ви були зайняті грабунком держави та мріяли "запанувати" у своїй сторонці над собі подібними.
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01.12.2020 11:05 Ответить
"...величезна частина нашого, особливо міського, населення з національного погляду уявляє собою ніщо інше, як юрбу, що не належить ні до якого народу. Що не має нічого святого, що не говорить ні одною мовою. Це не є нарід. Це - чернь, це - безлика, без'язика юрба..."
Улас Самчук. 1941 р.
https://zbruc.eu/node/94693
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01.12.2020 11:40 Ответить
А ви де були?
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01.12.2020 12:17 Ответить
Я де був? Я ще за два роки до всіх подій на Майдані казав, що якщо будете такими тупими та недалекоглядними, то буде вам і руїна і війна і втрата території... Ходив аргументовано розказував, всі гривами махали, хвости піджимали, а робили все одно те, що і робили до того, крали і гнили з середини.
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01.12.2020 12:55 Ответить
серйозно???? захоплення території сусіда з яким підписано мирний договір про партнерсто це не є порушенням прав????? тільки примусова кацапофікація???? та там і так одні кацапи....після окупації їх потрібно примусово виселяти у сибір... або в море - з каменем на шиї (орден за зраду батьківщини).
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01.12.2020 11:09 Ответить
"Каменюку на шию" - це марні витрати будівельного матеріалу. І толерасти взвиють.
Все простіше.
На всі виборні/невиборні, керівні (хлібні) посади, починаючи з голови ОСББ - тільки громадян України. За станком, у полі, на будівництві, баранку крутить, біля барної стойки - хоч з Мадагаскарським паспортом. Бажаєш отримати паспорт громадянина України - здай відповідні тести, докажи, що володієш українською мовою. І все буде файно, бо жлобство - найкраща мотивація.
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01.12.2020 12:25 Ответить
На самом деле, русификация Крыма протекала наиболее бурно до оккупации.всего одна украинская школа и тогда была. Украинцам на заметку: там где не говорят по украински, там где зомбоящик говорит по русски - там и будет новый федеральный округ.
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01.12.2020 11:14 Ответить
Російська "мова" робить з людей агресивних російськомовних дегенератів, які крім того, що гаварят па русскі можуть лише брехати, красти та вбивати. Тому має бути заборонена.
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01.12.2020 11:37 Ответить
А полонених потім, як допитувать? Вони ж, ні української, ні англійської, не знають і знать не хочуть...
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01.12.2020 11:56 Ответить
- п'ять років ув'язнення!... - нє разумєю!...десять років ув'язнення!... - нє разумєю!... - розстріляти!...разумєю разумєю!!!
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01.12.2020 12:14 Ответить
Долучати професійних перекладачів, а потім родичам полонених виставляти захмарні рахунки за послуги перекладача.
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01.12.2020 12:27 Ответить
А де будуть готувать "професійних викладачів"? І скільки їх потрібно буде? Де брать гроші і викладачів, щоб їх готувать? Хтось рахував?
Це, як в анекдоті про "китайських комсомольців", які спочатку створюють тягарі у житті, а потім "стійко їм протистоять...". Не в мові справа, а в її носіях... В СРСР, в довоєнні часи, діти в школах масово відмовлялися вчить німецьку мову, бо це була "мова фашистів"... Бабка розповідала - мій дід, що помер у 40-му, був викладачем німецької мови... Поезії Гейне, романи Гьоте і філософські трактати Канта і Гегеля написані тією ж мовою, що і "Майн кампф" і накази по "остаточному вирішенню єврейського питання"...
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01.12.2020 12:39 Ответить
Значить не брати російськомовних в полон. Утилізувати на місці. Згоден?
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01.12.2020 12:47 Ответить
А як довідуваться, що вони задумали? Це, як воювать сліпому, німому, глухому і безрукому... Читав колись спогади офіцера-розвідника першого періоду війни. Так той розповідав про доповідь підлеглого: "Вёл наблюдение за перекрёстком. Видел немецких связистов. О чём-то говорили...". "О чём именно?"... "А хрен его знает... Я немецкий в школе прогуливал...". Проблема була з забезпеченням перекладачами військових частин у війну. Німцям було легше - вони "фольксдойчів" використовували... А у нас, перед війною, доноси писали на людей, що знали і вивчали посилено німецьку мову, називаючи "німецькими шпійонами"... А потім були змушені не тільки створювать спеціальні пришвидшені курси перекладачів, а й призивать у армію неповнолітніх, школярів старших класів, хто мав успіхи у знанні німецької мови... А скільки відомостей було втрачено з-за того, що розвідники на місці, в тилу ворога, не могли зрозуміть підслухані розмови німців? Адже яка-небудь аббревіатура, діалектизм, професійний жаргонізм" могли багато сказать розвіднику... Згадай фільм "Секретний фарватер", розмову про "вову"... Так там навіть людина, що знале німецьку мову, не знала, що це значить!... Дивився, колись, детективний серіал... А там свідок згадує фразу, кинуту злочинцем "У тебя что, "АЗ" упало?". Добре, що у слідчій групі був колишній підводник-атомщик, який знав, що АЗ - жаргон колишніх "колег", "автомат захисту". І слідство з мертвої точки зрушило...
Думаєш, чого я непогано тут виловлюю "лахтинців"? Бо знаю російські діалектні вислови краще, ніж вони самі...
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01.12.2020 13:16 Ответить
І чого ти так державну мову Російської Федерації захищаєш? Ти хто по національності?
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01.12.2020 12:59 Ответить
Я не "захищаю", а рекомендую не "вихлюпувать з брудною водою, дитину...".
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01.12.2020 13:17 Ответить
Якщо ти все се серйозно, то тоді, як то кажуть, ой...Путін спочатку вивчив українську мову, а вже потім напав на Україну...
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01.12.2020 14:40 Ответить
Не "включай дурня"... Якраз я - СЕРЙОЗНО... А ти - БЛАЗНЮЄШ...
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01.12.2020 14:44 Ответить
Наверное сильно насилуют языком!
Все татары говорят только на украинском!
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01.12.2020 11:47 Ответить
Твоєї впевненості малувато буде, Кулеба! Потрібно на кожній міжнародній зустрічі з будь-якого питання нагадувати про анексію Криму. Не замовчувати, а постійно виносити на передній план. Закликати міжнародну спільному, окремі країни до створення організацій з питань повернення Криму і т.д. і т.п. Але з президентом "Какая разница" це проблематично.
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01.12.2020 12:18 Ответить
Російських окупантів треба вбивати, а не протести якісь казати. Ваші протести російським 🐷 до одного місця.
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01.12.2020 12:36 Ответить
 
 