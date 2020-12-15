Зеленський присвоїв звання "Мати-героїня" 901 жінці, - указ
Президент України Володимир Зеленський удостоїв 901 жінку, яка виховала до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей, звання "Мати-героїня".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.
Президент підписав Указ №568/2020 від 15 грудня 2020 року "Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня".
Згідно з документом, за забезпечення зразкового виховання дітей у сім'ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їхніх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей нагороджена 901 українська жінка.
Почесне звання "Мати-героїня" присвоєно багатодітним матерям, які виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей, зокрема дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку.
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Взяли бы да вникли в ситуацию!!! А то один ответ - зачем рожала???
Сам справлюсь!!!!
А то если у тебя мамка пятерых Украинцев свиноматка - ты или сепар или из россии или просто уе.....бан!!!
Олений тебе пламенный привет!!!
Колись давно, ще за часів «розвитого соціалізму», один чоловік женився і жінка родила йому дитину. Разом жили недовго. І справа навіть не в тому, що, аби жити окремо від батьків, треба було винаймати житло. Просто молода жінка, коли жила під крилом у матусі як королева, не звикла до самостійного життя. Тож коли чоловік намагався тяжким трудом вилізти із бідності, то справедливо розраховував на співчуття і підтримку своєї половини.
Але очікуваного не отримав. Почалися сварки і їм довелося розлучитись. Дитина осталася при матері. Так тоді прийнято було. Допомагав як міг, бо таки ж своє дитя.
А потім знову женився. І мав від того щастя жінку, що родила йому двійню. Живи й радуйся, але жінка почала пиячити. Знову розлучення. Але розвинутий соціалізм скінчився і почався дикий капіталізм. І так вийшло, що ця обставина не завадила заробіткам того чоловіка і суд віддав дітей йому. Добре, що батьки його ще не дуже старі, то й допомагали глядіти.
Отож він є татком трьом діткам. І має здоров'я, аби прогодувати їх та аби й далі женихатися до вільних молодиць. Але у підходящої йому молодиці теж вже була дитина од когось іншого. Одружилися. І хоч обоє не першої свіжості, а все ж Бог дав їм щастя знову стати батьками. Я вже почав збиватися з ліку: стільки ж то дітей тому чоловікові треба прогодувати?
Ну старше, що від першої дружини, вже доросле, самостійне, потребує хіба щирої поради чи співчуття. А інші, що четверо, ще малі. Хто трохи, а хто й дуже малий.
Аби це були діти однієї матері, то за часів соціалізму була б вона матір'ю-героїнею. І мала б та сім'я якусь допомогу. Та й в наш час багато матерів на дитину одержували від держави дещо. А вже на третю дитину одержували більш-менш значні кошти. Але законодавство прив'язало всю допомогу лише матерям. А от приведений приклад батька, що сумлінно виконує свій батьківський обов'язок, законодавцями чомусь не взятий до уваги. Може те через чоловічий склад парламенту? Може завидують гади?
Коли ж вести розмову серйозно, то треба поставити головне питання: що для України важливе - просто збільшення кількості народжених? По ********* законодавству так і виходить. Дають допомогу по факту, не оглядаючись на сімейний стан, заробіток та здоровий спосіб життя матусі. Про батька навіть не питають. Через таке дурнувате законодавство, що націлено на допомогу більше одиноким матерям, багато молодих пар живуть без шлюбу. А багато жінок спеціально нагулюють дітей, аби потім жити за рахунок державної допомоги на тих дітей. Покажіть мені із таких хоч одну, що нормально виховує своїх діток. Може мені просто не щастило таких бачити?
http://volpavlovych.blogspot.com/2017/10/blog-post.html
Да и вообще пять детей !!!!! Это такая редкость!!!!И нехрена от вас не заботы не помощи!!!!
Племінниця, скоро місяць, як народила і досі НІ-ФІ-ГА!
Перегавняли все, до чого доторкнулись!
Якийсь гівняний мідас...
Я немного в курсе,кому дают эти звания.Там вначале написано-воспитание,образование,жилищные условия и т.д.
Это не цыганки,алкоголички и от разных мужей.
В большинстве получают это звание верующие семьи,в частности протестантов,где дети получают образцовое воспитание,многие высшее образование,большинство имеет музыкальное образование(в церкви 90%учавствуют в муз.служении),где порядок и устройство,где дети приучены к труду,к уважении старших,где отсутствие вредных привычек и пороков,законопослушны и трудолюбивы.Это цвет нации," золотая молодежь".А не та так называемая "золотая молодежь"-что в сигаретном дыму,под алкоголем и наркотой проматывает родительские деньги ,устраивая потом в пьяном угаре дтп и драки.
В наше время мало кто заводит больше 1-2детей.Слава Богу,что есть те,кто берет на себя этот тяжелый груз.Все насмешники,что пишут тут,подумали бы.кто им будет заробатывать пенсии,"если мода на детей совсем пройдет"
Это звание дают порядочным,образцовым семьям,а не всем подряд,нарожавшим абы кого...