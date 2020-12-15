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Зеленський присвоїв звання "Мати-героїня" 901 жінці, - указ

Зеленський присвоїв звання

Президент України Володимир Зеленський удостоїв 901 жінку, яка виховала до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей, звання "Мати-героїня".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Президент підписав Указ №568/2020 від 15 грудня 2020 року "Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня".

Згідно з документом, за забезпечення зразкового виховання дітей у сім'ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їхніх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей нагороджена 901 українська жінка.

Почесне звання "Мати-героїня" присвоєно багатодітним матерям, які виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей, зокрема дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський присвоїв 678 жінкам звання "Мати-героїня"
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Топ коментарі
+7
Зеленський присвоїв звання "Мати-героїня" 901 жінці, - указ - Цензор.НЕТ 3812
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15.12.2020 18:03
+6
Тфу, грёбаный совок!!! Когда же это закончится?
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15.12.2020 18:02
+5
Надо внимательно проверить список, там скорее всего и мама Римма есть. С папой Сашей не прокатило, а тут может прокатило.
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15.12.2020 17:55
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15.12.2020 17:55 Відповісти
Нет, индо-ромки цыганского происхождения... они все с сопливым приплодом "подайте героине" просят...
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15.12.2020 18:02 Відповісти
Они так отмазываются от тюрьмы за торговлю наркотой. Точнее берут все на себя и отмазываются.
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15.12.2020 20:41 Відповісти
Зеленський присвоїв звання "Мати-героїня" 901 жінці, - указ - Цензор.НЕТ 3812
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15.12.2020 18:03 Відповісти
А мне на Подоляка похож
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15.12.2020 18:48 Відповісти
або ось це? Зеленський присвоїв звання "Мати-героїня" 901 жінці, - указ - Цензор.НЕТ 2830
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15.12.2020 19:39 Відповісти
Надо внимательно проверить список, там скорее всего и мама Римма есть. С папой Сашей не прокатило, а тут может прокатило.
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15.12.2020 17:55 Відповісти
Да и папа Саша вполне могла затесаться. Ей без вспоможениев никак не можна.
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15.12.2020 18:05 Відповісти
Он что, тоже готов принять сколько угодно и с любой стороньі?
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15.12.2020 21:56 Відповісти
Це список тих жінок, що повинні до кінця року повернути кошти, що були отримані як соцдопомога?
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15.12.2020 17:57 Відповісти
Если почитать список этих героинь, то там найдем ту самую циганку, которая назвала свого сынка "зеленским"
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15.12.2020 18:00 Відповісти
там одни цыгане и будут .. цвет нации ..
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15.12.2020 18:05 Відповісти
Зеленский присвоил 901 женщинам звание "мать-героиня"/ Бумеранг. Замена в прошлых комментах на эту же тему "Петя присвоил" на "Зеля присвоил"/Зеля Оманский,званиями детей не накормишь.Прекращай обворовывание страны и дай матерям денег и не только матерям -весь народ нищий - это будет по честному и порядочно./ И шо им за это от Зели перепадёт,кроме медальки?Или существовавшие все эти годы законы по которым им что-то там пологалось, Зеля опять в свои достижения записал?/ Ключевое слово "ВОСПИТАВШИХ", а не нарожавших. Что то Зеля решил совсем разорить страну своими указами. Терпел, а тут как усрался, то героини, то генералы./ У меня уже начинает 'глаз дергаться ' , когда его вижу.У самого дорогого в мире тамады есть выходной хотябы? Чтоб его не видеть и не слышать и не читать/ Поздравить бы его чем то по голове, гниду.
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15.12.2020 18:01 Відповісти
Тфу, грёбаный совок!!! Когда же это закончится?
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15.12.2020 18:02 Відповісти
У меня знакомая девушка пятеро детей!! С мужем разводится уже год- и непонятно разведут или опять отложат!!! Тяжело ей ! Муж бегемот каких свет не видовал! Я помогаю чем могу-а от государства помощи ноль! Соц. службы- там помощи маме, (мягко сказать не много). А дети хорошие , спортсмены все,но за все платить надо!!! Просто за все!!!
Взяли бы да вникли в ситуацию!!! А то один ответ - зачем рожала???
Сам справлюсь!!!!
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15.12.2020 18:04 Відповісти
Так женись,дети неплохие уже есть готовые,спортсмены!
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15.12.2020 18:12 Відповісти
Да женюсь ! Еще не развелась ! Пусть отдахнет!!! Пока отдал им квартиру ,чтобы дети с ней пожили успокоились!!! Так петух ее не успокаивается, ни алименты платить не буду , дом на ней , а ей бежать пришлось!!! История сложная!!! Я помогаю как могу!!!
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15.12.2020 18:26 Відповісти
просто ты - Алень, такие тоже бывают. Квартиру, срочно, на свиноматку перепиши и приплод усынови. Ты же настоящий мужчина?
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15.12.2020 20:29 Відповісти
Ну !!!можно я тогда буду оленем северным!!!!
А то если у тебя мамка пятерых Украинцев свиноматка - ты или сепар или из россии или просто уе.....бан!!!
Олений тебе пламенный привет!!!
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16.12.2020 07:46 Відповісти
Зеленський присвоїв звання "Мати-героїня" 901 жінці, - указ - Цензор.НЕТ 7634
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15.12.2020 18:04 Відповісти
а он похоже отец героин ?
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15.12.2020 18:04 Відповісти
только маленький вопрос к вовке - почему женщине, у которой 10 детей от разных мужиков дают звание матери-героини, а мужику, у которого 15 детей от разных жен такого звания не дают? нет, слаб зеленьськый - не даст ответ на вопрос... потому как ответа не знает...
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15.12.2020 18:07 Відповісти
ЧОЛОВІК МАЄ П'ЯТЕРО ДІТЕЙ
Колись давно, ще за часів «розвитого соціалізму», один чоловік женився і жінка родила йому дитину. Разом жили недовго. І справа навіть не в тому, що, аби жити окремо від батьків, треба було винаймати житло. Просто молода жінка, коли жила під крилом у матусі як королева, не звикла до самостійного життя. Тож коли чоловік намагався тяжким трудом вилізти із бідності, то справедливо розраховував на співчуття і підтримку своєї половини.
Але очікуваного не отримав. Почалися сварки і їм довелося розлучитись. Дитина осталася при матері. Так тоді прийнято було. Допомагав як міг, бо таки ж своє дитя.
А потім знову женився. І мав від того щастя жінку, що родила йому двійню. Живи й радуйся, але жінка почала пиячити. Знову розлучення. Але розвинутий соціалізм скінчився і почався дикий капіталізм. І так вийшло, що ця обставина не завадила заробіткам того чоловіка і суд віддав дітей йому. Добре, що батьки його ще не дуже старі, то й допомагали глядіти.
Отож він є татком трьом діткам. І має здоров'я, аби прогодувати їх та аби й далі женихатися до вільних молодиць. Але у підходящої йому молодиці теж вже була дитина од когось іншого. Одружилися. І хоч обоє не першої свіжості, а все ж Бог дав їм щастя знову стати батьками. Я вже почав збиватися з ліку: стільки ж то дітей тому чоловікові треба прогодувати?
Ну старше, що від першої дружини, вже доросле, самостійне, потребує хіба щирої поради чи співчуття. А інші, що четверо, ще малі. Хто трохи, а хто й дуже малий.
Аби це були діти однієї матері, то за часів соціалізму була б вона матір'ю-героїнею. І мала б та сім'я якусь допомогу. Та й в наш час багато матерів на дитину одержували від держави дещо. А вже на третю дитину одержували більш-менш значні кошти. Але законодавство прив'язало всю допомогу лише матерям. А от приведений приклад батька, що сумлінно виконує свій батьківський обов'язок, законодавцями чомусь не взятий до уваги. Може те через чоловічий склад парламенту? Може завидують гади?
Коли ж вести розмову серйозно, то треба поставити головне питання: що для України важливе - просто збільшення кількості народжених? По ********* законодавству так і виходить. Дають допомогу по факту, не оглядаючись на сімейний стан, заробіток та здоровий спосіб життя матусі. Про батька навіть не питають. Через таке дурнувате законодавство, що націлено на допомогу більше одиноким матерям, багато молодих пар живуть без шлюбу. А багато жінок спеціально нагулюють дітей, аби потім жити за рахунок державної допомоги на тих дітей. Покажіть мені із таких хоч одну, що нормально виховує своїх діток. Може мені просто не щастило таких бачити?
http://volpavlovych.blogspot.com/2017/10/blog-post.html
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15.12.2020 18:40 Відповісти
А есть хоть один Отец-героин в этом списке?
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15.12.2020 18:11 Відповісти
ну так а награждающий кто? не героин разве?
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15.12.2020 18:19 Відповісти
у отца героина пенсия пожизненная
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15.12.2020 18:41 Відповісти
Моя жена пыталась получить звание героини! Там такая волокита! Плюнули и сами выращивали своих 6-х детей! Никакой помощи не получали как многодетные!
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15.12.2020 18:15 Відповісти
Брешешь. Многодетные получают компенсацию на коммунальные.
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15.12.2020 19:43 Відповісти
если зарплата маленькая как у тебя....
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15.12.2020 21:36 Відповісти
Не суди по себе , я пенсионер.
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15.12.2020 21:39 Відповісти
Тогда не болтай , если не знаешь про многодетных и "пособия" от государства!
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15.12.2020 21:44 Відповісти
"За забeзпeчeння зразкового виховання" чи за п'ять і більшe дітeй？ Між цими двома критeріями існує нeгативна корeляція. Багатодітні рідко дають хорошe виховання і хорошу освіту. За багатодітність варто карати (я нe кажу про тих, хто виховує чужих дітeй).
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15.12.2020 18:17 Відповісти
слабость у него к єтому делу
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15.12.2020 18:18 Відповісти
Перепись циганів?
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15.12.2020 18:22 Відповісти
Сделайте бесплатным спорт, питание, проезд ( проезд то вроде бесплатно - но детям неудобно маршрутчику показывать улостоверение проще заплатить).
Да и вообще пять детей !!!!! Это такая редкость!!!!И нехрена от вас не заботы не помощи!!!!
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15.12.2020 18:23 Відповісти
Де, пляха, пакунок малюка???
Племінниця, скоро місяць, як народила і досі НІ-ФІ-ГА!
Перегавняли все, до чого доторкнулись!
Якийсь гівняний мідас...
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15.12.2020 18:33 Відповісти
Матерям Героиням от отца героина горячий прювет
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15.12.2020 18:36 Відповісти
отец-героин, ***...
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15.12.2020 18:36 Відповісти
маму риму не забыл ?
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15.12.2020 18:40 Відповісти
Ня! Правда он душка?
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15.12.2020 19:12 Відповісти
совок тупой - зачем рожалкам звание - дэнги давай, давай дэнги! ну хотя бы не бегает с попами как "кое-кто"
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15.12.2020 19:54 Відповісти
А где список "отец героин"? Там зелёная сопля будет на первом месте.
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15.12.2020 20:27 Відповісти
А себе отец-героин???
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15.12.2020 21:14 Відповісти
Вижу в комментах одни насмешки и оскорбления...
Я немного в курсе,кому дают эти звания.Там вначале написано-воспитание,образование,жилищные условия и т.д.
Это не цыганки,алкоголички и от разных мужей.
В большинстве получают это звание верующие семьи,в частности протестантов,где дети получают образцовое воспитание,многие высшее образование,большинство имеет музыкальное образование(в церкви 90%учавствуют в муз.служении),где порядок и устройство,где дети приучены к труду,к уважении старших,где отсутствие вредных привычек и пороков,законопослушны и трудолюбивы.Это цвет нации," золотая молодежь".А не та так называемая "золотая молодежь"-что в сигаретном дыму,под алкоголем и наркотой проматывает родительские деньги ,устраивая потом в пьяном угаре дтп и драки.
В наше время мало кто заводит больше 1-2детей.Слава Богу,что есть те,кто берет на себя этот тяжелый груз.Все насмешники,что пишут тут,подумали бы.кто им будет заробатывать пенсии,"если мода на детей совсем пройдет"
Это звание дают порядочным,образцовым семьям,а не всем подряд,нарожавшим абы кого...
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15.12.2020 21:47 Відповісти
 
 