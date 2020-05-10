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Зеленський присвоїв 678 жінкам звання "Мати-героїня"

Зеленський присвоїв 678 жінкам звання

Президент України Володимир Зеленський удостоїв 678 українських жінок, які виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей, звання "Мати-героїня".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на офіційний сайт глави держави.

Серед нагороджених - 31 жителька Вінницької області, 108 - Волинської, 12 - Дніпропетровської, 17 - Донецької, 26 - Житомирської, 49 - Закарпатської, 14 - Запорізької, 39 - Івано-Франківської, 16 - Київської і 20 - із Києва.

Також званням "Мати-героїня" відзначили 9 мешканок Кіровоградської області, 2 – Луганської, 58 – Львівської, 16 – Миколаївської, 34 – Одеської, 8 – Полтавської, 74 – Рівненської, 7 – Сумської, 15 – Тернопільської, 15 – Харківської, 3 – Херсонської, 20 – Хмельницької, 18 – Черкаської, 53 – Чернівецької та 14 – Чернігівської.

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Автор: 

діти (5188) Зеленський Володимир (24595) сім’я (111)


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Топ коментарі
+10
Осталось присвоить некоторым слугам урода звание "отец героин".
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10.05.2020 12:53 Відповісти
+7
Скільки з них циганок?
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10.05.2020 12:42 Відповісти
+4
Лично мое мнение, что качественно воспитать, если так можно сказать, можно максимум троих. Чтобы мамы 'на всех хватило'.

Но пятеро детей- уже спорно. Воспитывает в основном тогда школа , тогда при чем здесь геройство.

Материнство - и так высшая награда для любой женщины.

Из совдепии тянем за собой эти награждения многодетных матерей.
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10.05.2020 12:54 Відповісти
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Скільки з них циганок?
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10.05.2020 12:42 Відповісти
так пересчитать по известным областям, которые облюбовала цыганва, нет проблем
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10.05.2020 12:44 Відповісти
Осталось присвоить некоторым слугам урода звание "отец героин".
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10.05.2020 12:53 Відповісти
Лично мое мнение, что качественно воспитать, если так можно сказать, можно максимум троих. Чтобы мамы 'на всех хватило'.

Но пятеро детей- уже спорно. Воспитывает в основном тогда школа , тогда при чем здесь геройство.

Материнство - и так высшая награда для любой женщины.

Из совдепии тянем за собой эти награждения многодетных матерей.
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10.05.2020 12:54 Відповісти
во-во, и я ж говорю, вовка - дурак, шут и паяц, скажи, Танюха? Скоро ленку своей присвоит героя за оплату героического оманского перелета, скажи, Танюха?
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10.05.2020 14:02 Відповісти
Нерозумні "мнєнія" краще тримати при собі. Знаю двох сусідів, живуть через паркан: в першого лише один син - з тюрми в тюрму, в другого десять дітей - всі чемні і порядні люди, як приїжджають до батька на ДН, то вся вуличка машинами заставлена.
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10.05.2020 14:41 Відповісти
Главное,что бы такие как ты не рожали. В сране и так идиотов хватает к сожалению.
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10.05.2020 15:34 Відповісти
И согласен с тобой и не согласен!Конечно больше трёх детей-это всегда СТАДО обделённых,завистливых и воровитых детей!!!!На и тупых тоже!!!Но и меньшее количество детей-это не гарантия,что мама и папа дадут им какое то воспитание!Ведь 70% малодетных родителей-это много пьющие,матери одиночки , (частично)безработные и бездельники !!!!
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11.05.2020 11:09 Відповісти
Правильно! Ахметка аплодирует стоя по колени в шахте. Ура! Вперед к новым рабским местам!

Главное поп.лодиться, а потом клянчить значок мать-рожалка(Жуков бы одобрил)
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10.05.2020 12:54 Відповісти
В Мае одни праздники героев и героинь...потом пионеры герои ,потом праздник Капацупы
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10.05.2020 12:57 Відповісти
Пардон Карацупы
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10.05.2020 12:58 Відповісти
Карацупе - Карабагазгол... карацупиной собаке - бесплатный просмотр всех серий голоборотьки, и как зеленский без штанов прилюдно хером по клавишам тренькает
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10.05.2020 14:05 Відповісти
Сколько из них являются матерями-одиночками имеющими сожителей? Я уверен, что большинство рожают ради денег от государства.
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10.05.2020 12:59 Відповісти
Сівохі присвоїли? А Юзіку???
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10.05.2020 13:01 Відповісти
а себе - отец героин....
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10.05.2020 13:17 Відповісти
Зеленский присвоил 678 женщинам звание "мать-героиня"/ Бумеранг. Замена в прошлых комментах на эту же тему Петя присвоил на Зеля присвоил /Зеля Оманский,званиями детей не накормишь.Прекращай обворовывание страны и дай матерям денег и не только матерям -весь народ нищий - это будет по честному и порядочно./ И шо им за это от Зели перепадёт,кроме медальки?Или существовавшие все эти годы законы по которым им что-то там пологалось, Зеля опять в свои достижения записал?/ Ключевое слово "ВОСПИТАВШИХ", а не нарожавших. Что то Зеля решил совсем разорить страну своими указами. Терпел, а тут как усрался, то героини, то генералы./ У меня уже начинает 'глаз дергаться ' , когда его вижу.У самого дорогого в мире тамады есть выходной хотябы? Чтоб его не видеть и не слышать и не читать/ Поздравить бы его чем то по голове, гниду.
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10.05.2020 13:26 Відповісти
Когда выдавят хоть одного отца-героина? Это сексизм!
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10.05.2020 13:29 Відповісти
совок полный с награждениями званий)) лучше материально поощрять и поддерживать многодетных без помпы и только в праздники))
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10.05.2020 14:10 Відповісти
Мама знает всё.
Мама не всё знает.
Мама ничего не знает.
Почему я маму не слушала?
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10.05.2020 14:27 Відповісти
тот случай, когда одну женщину-мать можно не поздравлять.
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10.05.2020 14:28 Відповісти
да. тебя можно не поздравлять.
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10.05.2020 14:52 Відповісти
Дай угадаю какую- хреновую маланскую актрису из немецких фильмов для взрослых рыму?
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10.05.2020 16:31 Відповісти
А кто обеспечивает весь этот выводок!?
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10.05.2020 14:44 Відповісти
Отец -герой? Или иждивенка на соцпособиях (то есть налогоплательщики)?
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10.05.2020 14:47 Відповісти
и почему до 8-летнего возраста, исторически детьми считаются до 12 лет!
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10.05.2020 14:50 Відповісти
молодец. всё верно сделал.
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10.05.2020 15:03 Відповісти
Почему не поблагодарила маму Римму???
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10.05.2020 15:31 Відповісти
Почему не поблагодарила маму Римму???
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10.05.2020 15:38 Відповісти
А про зеркало и сам на себя? Совсем кацап обленился
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10.05.2020 22:33 Відповісти
В статье про маму Римму и коменты закрыли)))
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10.05.2020 22:41 Відповісти
Єта мразь возрождает сталинские традиции
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10.05.2020 15:30 Відповісти
А чего отключили коменты под статьей обос***шегося с призывом благодарить Мам? Все ломанулись благодарить маму Римму за чудо-сына?
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10.05.2020 15:30 Відповісти
Во, так еще днем оказывается закрыли))) Я только открыл, а коментов нет))) Так на смех пробило от этого)))
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10.05.2020 22:43 Відповісти
Зеленский присвоил 678 женщинам звание "мать-героиня"
Зеленский присвоил 678 женщинам звание "мать"
Зеленский присвоил 678 женщинам звание
Зеленский присвоил 678 женщинам
Зеленский присвоил 678
Зеленский присвоил

Зеленский
...
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10.05.2020 18:33 Відповісти
Одно дело - когда у ВСЕХ детей в семье есть ОДИН отец и мать, при уме и деньгах оба, а другое... Нарожали... Ничего, государство прокормит. И где здесь героизм? Нормальная семья и дети - большая роскошь для многодетных, плюс ответственность за каждого своего ребенка.
И два тупых пьяных дыбила на..ли, а потом считай их героями?
Не нужно путать Гоголя с Гегелем.
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10.05.2020 19:28 Відповісти
А можно уточняющий вопрос?
Сколько из этих многодетных семей являются проблемными? Ну где пьянь родители живут за счёт детского пособия?
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10.05.2020 19:47 Відповісти
Подібними "мєропріятіямі" Зеленський стає схожий на "папередніков". Душевних дємагогів з побрякушками і гречкою в руках.
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10.05.2020 20:11 Відповісти
В СССР за пятерых детей давали медаль 3й степени только,а Мать-Героиня за 10 х детей. Вопрос о демографии тогда и сейчас!
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11.05.2020 09:16 Відповісти
 
 