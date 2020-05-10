Зеленський присвоїв 678 жінкам звання "Мати-героїня"
Президент України Володимир Зеленський удостоїв 678 українських жінок, які виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей, звання "Мати-героїня".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на офіційний сайт глави держави.
Серед нагороджених - 31 жителька Вінницької області, 108 - Волинської, 12 - Дніпропетровської, 17 - Донецької, 26 - Житомирської, 49 - Закарпатської, 14 - Запорізької, 39 - Івано-Франківської, 16 - Київської і 20 - із Києва.
Також званням "Мати-героїня" відзначили 9 мешканок Кіровоградської області, 2 – Луганської, 58 – Львівської, 16 – Миколаївської, 34 – Одеської, 8 – Полтавської, 74 – Рівненської, 7 – Сумської, 15 – Тернопільської, 15 – Харківської, 3 – Херсонської, 20 – Хмельницької, 18 – Черкаської, 53 – Чернівецької та 14 – Чернігівської.
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Но пятеро детей- уже спорно. Воспитывает в основном тогда школа , тогда при чем здесь геройство.
Материнство - и так высшая награда для любой женщины.
Из совдепии тянем за собой эти награждения многодетных матерей.
Главное поп.лодиться, а потом клянчить значок мать-рожалка(Жуков бы одобрил)
Мама не всё знает.
Мама ничего не знает.
Почему я маму не слушала?
Зеленский присвоил 678 женщинам звание "мать"
Зеленский присвоил 678 женщинам звание
Зеленский присвоил 678 женщинам
Зеленский присвоил 678
Зеленский присвоил
Зеленский
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И два тупых пьяных дыбила на..ли, а потом считай их героями?
Не нужно путать Гоголя с Гегелем.
Сколько из этих многодетных семей являются проблемными? Ну где пьянь родители живут за счёт детского пособия?