Зеленский присвоил 678 женщинам звание "мать-героиня"
Президент Украины Владимир Зеленский удостоил 678 украинских женщин, воспитавших до восьмилетнего возраста пятерых и более детей, звания "Мать-героиня".
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.
Среди награжденных - 31 жительница Винницкой области, 108 - Волынской, 12 - Днепропетровской, 17 - Донецкой, 26 - Житомирской, 49 - Закарпатской, 14 - Запорожской, 39 - Ивано-Франковской, 16 - Киевской и 20 - города Киева.
Также званием "Мать-героиня" отметили 9 жительниц Кировоградской области, 2 - Луганской, 58 - Львовской, 16 - Николаевской, 34 - Одесской, 8 - Полтавской, 74 - Ровенской, 7 - Сумской, 15 - Тернопольской, 15 - Харьковской, 3 - Херсонской, 20 - Хмельницкой, 18 - Черкасской, 53 - Черновицкой и 14 - Черниговской.
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Но пятеро детей- уже спорно. Воспитывает в основном тогда школа , тогда при чем здесь геройство.
Материнство - и так высшая награда для любой женщины.
Из совдепии тянем за собой эти награждения многодетных матерей.
Главное поп.лодиться, а потом клянчить значок мать-рожалка(Жуков бы одобрил)
Мама не всё знает.
Мама ничего не знает.
Почему я маму не слушала?
Зеленский присвоил 678 женщинам звание "мать"
Зеленский присвоил 678 женщинам звание
Зеленский присвоил 678 женщинам
Зеленский присвоил 678
Зеленский присвоил
Зеленский
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И два тупых пьяных дыбила на..ли, а потом считай их героями?
Не нужно путать Гоголя с Гегелем.
Сколько из этих многодетных семей являются проблемными? Ну где пьянь родители живут за счёт детского пособия?