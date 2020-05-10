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Зеленский присвоил 678 женщинам звание "мать-героиня"

Зеленский присвоил 678 женщинам звание

Президент Украины Владимир Зеленский удостоил 678 украинских женщин, воспитавших до восьмилетнего возраста пятерых и более детей, звания "Мать-героиня".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Среди награжденных - 31 жительница Винницкой области, 108 - Волынской, 12 - Днепропетровской, 17 - Донецкой, 26 - Житомирской, 49 - Закарпатской, 14 - Запорожской, 39 - Ивано-Франковской, 16 - Киевской и 20 - города Киева.

Также званием "Мать-героиня" отметили 9 жительниц Кировоградской области, 2 - Луганской, 58 - Львовской, 16 - Николаевской, 34 - Одесской, 8 - Полтавской, 74 - Ровенской, 7 - Сумской, 15 - Тернопольской, 15 - Харьковской, 3 - Херсонской, 20 - Хмельницкой, 18 - Черкасской, 53 - Черновицкой и 14 - Черниговской.

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Автор: 

дети (6612) Зеленский Владимир (21096) семья (250)


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Топ комментарии
+10
Осталось присвоить некоторым слугам урода звание "отец героин".
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10.05.2020 12:53 Ответить
+7
Скільки з них циганок?
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10.05.2020 12:42 Ответить
+4
Лично мое мнение, что качественно воспитать, если так можно сказать, можно максимум троих. Чтобы мамы 'на всех хватило'.

Но пятеро детей- уже спорно. Воспитывает в основном тогда школа , тогда при чем здесь геройство.

Материнство - и так высшая награда для любой женщины.

Из совдепии тянем за собой эти награждения многодетных матерей.
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10.05.2020 12:54 Ответить
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Скільки з них циганок?
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10.05.2020 12:42 Ответить
так пересчитать по известным областям, которые облюбовала цыганва, нет проблем
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10.05.2020 12:44 Ответить
Осталось присвоить некоторым слугам урода звание "отец героин".
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10.05.2020 12:53 Ответить
Лично мое мнение, что качественно воспитать, если так можно сказать, можно максимум троих. Чтобы мамы 'на всех хватило'.

Но пятеро детей- уже спорно. Воспитывает в основном тогда школа , тогда при чем здесь геройство.

Материнство - и так высшая награда для любой женщины.

Из совдепии тянем за собой эти награждения многодетных матерей.
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10.05.2020 12:54 Ответить
во-во, и я ж говорю, вовка - дурак, шут и паяц, скажи, Танюха? Скоро ленку своей присвоит героя за оплату героического оманского перелета, скажи, Танюха?
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10.05.2020 14:02 Ответить
Нерозумні "мнєнія" краще тримати при собі. Знаю двох сусідів, живуть через паркан: в першого лише один син - з тюрми в тюрму, в другого десять дітей - всі чемні і порядні люди, як приїжджають до батька на ДН, то вся вуличка машинами заставлена.
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10.05.2020 14:41 Ответить
Главное,что бы такие как ты не рожали. В сране и так идиотов хватает к сожалению.
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10.05.2020 15:34 Ответить
И согласен с тобой и не согласен!Конечно больше трёх детей-это всегда СТАДО обделённых,завистливых и воровитых детей!!!!На и тупых тоже!!!Но и меньшее количество детей-это не гарантия,что мама и папа дадут им какое то воспитание!Ведь 70% малодетных родителей-это много пьющие,матери одиночки , (частично)безработные и бездельники !!!!
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11.05.2020 11:09 Ответить
Правильно! Ахметка аплодирует стоя по колени в шахте. Ура! Вперед к новым рабским местам!

Главное поп.лодиться, а потом клянчить значок мать-рожалка(Жуков бы одобрил)
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10.05.2020 12:54 Ответить
В Мае одни праздники героев и героинь...потом пионеры герои ,потом праздник Капацупы
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10.05.2020 12:57 Ответить
Пардон Карацупы
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10.05.2020 12:58 Ответить
Карацупе - Карабагазгол... карацупиной собаке - бесплатный просмотр всех серий голоборотьки, и как зеленский без штанов прилюдно хером по клавишам тренькает
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10.05.2020 14:05 Ответить
Сколько из них являются матерями-одиночками имеющими сожителей? Я уверен, что большинство рожают ради денег от государства.
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10.05.2020 12:59 Ответить
Сівохі присвоїли? А Юзіку???
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10.05.2020 13:01 Ответить
а себе - отец героин....
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10.05.2020 13:17 Ответить
Зеленский присвоил 678 женщинам звание "мать-героиня"/ Бумеранг. Замена в прошлых комментах на эту же тему Петя присвоил на Зеля присвоил /Зеля Оманский,званиями детей не накормишь.Прекращай обворовывание страны и дай матерям денег и не только матерям -весь народ нищий - это будет по честному и порядочно./ И шо им за это от Зели перепадёт,кроме медальки?Или существовавшие все эти годы законы по которым им что-то там пологалось, Зеля опять в свои достижения записал?/ Ключевое слово "ВОСПИТАВШИХ", а не нарожавших. Что то Зеля решил совсем разорить страну своими указами. Терпел, а тут как усрался, то героини, то генералы./ У меня уже начинает 'глаз дергаться ' , когда его вижу.У самого дорогого в мире тамады есть выходной хотябы? Чтоб его не видеть и не слышать и не читать/ Поздравить бы его чем то по голове, гниду.
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10.05.2020 13:26 Ответить
Когда выдавят хоть одного отца-героина? Это сексизм!
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10.05.2020 13:29 Ответить
совок полный с награждениями званий)) лучше материально поощрять и поддерживать многодетных без помпы и только в праздники))
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10.05.2020 14:10 Ответить
Мама знает всё.
Мама не всё знает.
Мама ничего не знает.
Почему я маму не слушала?
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10.05.2020 14:27 Ответить
тот случай, когда одну женщину-мать можно не поздравлять.
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10.05.2020 14:28 Ответить
да. тебя можно не поздравлять.
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10.05.2020 14:52 Ответить
Дай угадаю какую- хреновую маланскую актрису из немецких фильмов для взрослых рыму?
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10.05.2020 16:31 Ответить
А кто обеспечивает весь этот выводок!?
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10.05.2020 14:44 Ответить
Отец -герой? Или иждивенка на соцпособиях (то есть налогоплательщики)?
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10.05.2020 14:47 Ответить
и почему до 8-летнего возраста, исторически детьми считаются до 12 лет!
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10.05.2020 14:50 Ответить
молодец. всё верно сделал.
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10.05.2020 15:03 Ответить
Почему не поблагодарила маму Римму???
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10.05.2020 15:31 Ответить
Почему не поблагодарила маму Римму???
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10.05.2020 15:38 Ответить
А про зеркало и сам на себя? Совсем кацап обленился
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10.05.2020 22:33 Ответить
В статье про маму Римму и коменты закрыли)))
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10.05.2020 22:41 Ответить
Єта мразь возрождает сталинские традиции
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10.05.2020 15:30 Ответить
А чего отключили коменты под статьей обос***шегося с призывом благодарить Мам? Все ломанулись благодарить маму Римму за чудо-сына?
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10.05.2020 15:30 Ответить
Во, так еще днем оказывается закрыли))) Я только открыл, а коментов нет))) Так на смех пробило от этого)))
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10.05.2020 22:43 Ответить
Зеленский присвоил 678 женщинам звание "мать-героиня"
Зеленский присвоил 678 женщинам звание "мать"
Зеленский присвоил 678 женщинам звание
Зеленский присвоил 678 женщинам
Зеленский присвоил 678
Зеленский присвоил

Зеленский
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10.05.2020 18:33 Ответить
Одно дело - когда у ВСЕХ детей в семье есть ОДИН отец и мать, при уме и деньгах оба, а другое... Нарожали... Ничего, государство прокормит. И где здесь героизм? Нормальная семья и дети - большая роскошь для многодетных, плюс ответственность за каждого своего ребенка.
И два тупых пьяных дыбила на..ли, а потом считай их героями?
Не нужно путать Гоголя с Гегелем.
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10.05.2020 19:28 Ответить
А можно уточняющий вопрос?
Сколько из этих многодетных семей являются проблемными? Ну где пьянь родители живут за счёт детского пособия?
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10.05.2020 19:47 Ответить
Подібними "мєропріятіямі" Зеленський стає схожий на "папередніков". Душевних дємагогів з побрякушками і гречкою в руках.
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10.05.2020 20:11 Ответить
В СССР за пятерых детей давали медаль 3й степени только,а Мать-Героиня за 10 х детей. Вопрос о демографии тогда и сейчас!
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11.05.2020 09:16 Ответить
 
 