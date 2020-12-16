Брата мера Києва Кличка ввели в Міжнародний зал слави боксу
Українського боксера, одного з найтитулованіших чемпіонів в історії суперважкої ваги, переможця Олімпіади-1996 Володимира Кличка введено в Міжнародний зал боксерської слави.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на klitschko-brothers.
Українець вперше брав участь у номінації, де був ще 41 боксер. Кличко переміг шляхом голосування членами експертного журі. Разом з ним у Зал також ввели Флойда Мейвезера і Андре Ворда.
Зазначається, що Володимир Кличко став другим українцем у Міжнародному залі після брата Віталія.
Володимир Кличко провів 69 боїв у своїй професійній кар'єрі, вигравши 64 з них (54 - достроково). Він був чемпіоном світу за версіями WBO, IBF, IBO і WBA.
Володимир Кличко є одним з найбільш домінуючих чемпіонів світу в історії суперважкої ваги.
Будь ласка, зачекайте...
Как-будто Владимир менее известен, чем Виталий.
В общем, "брат мэра Киева Кличко" полностью заслужил быть в элите лучших боксеров мира всех времён!
А вы пишите
Как-будто Владимир менее известен, чем Виталий.
То, что он брат Виталия как-то умоляет или наоборот повышает его заслуги в боксе?
- Нет, я его брат!
"Вдули перцем", ай-яй-яй.
Непобеждённый американский боксёр-профессионал, чемпион США среди любителей олимпийский чемпион, чемпион мира во втором среднем весе по версии WBA и WBC, чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBA, IBF, WBO, лучший боксёр вне зависимости от весовой категории, обладатель наград «Боксёр года» и «Возвращение года» по версии журнала The Ring.
А у тебя какие достижения?
Можно было написать ещё круче!
"Второго сына отца мэра Киева"
Он же не во властной вертикали - может себе позволить расслабиться.