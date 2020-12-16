Брата мэра Киева Кличко ввели в Международный зал славы бокса
Украинский боксер, один из самых титулованных чемпионов в истории супертяжелого веса, победитель Олимпиады-1996 Владимир Кличко введен в Международный зал боксерской славы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на klitschko-brothers.
Украинец впервые участвовал в номинации, где был еще 41 боксер. Кличко победил путем голосования членами экспертного жюри. Вместе с ним в Зал также ввели Флойда Мейвезера и Андре Уорда.
Отмечается, что Владимир Кличко стал вторым украинцем в Международном зале после брата Виталий.
Владимир Кличко провел 69 боев в своей профессиональной карьере, выиграв 64 из них (54 - досрочно). Он был чемпионом мира по версиям WBO, IBF, IBO и WBA.
Владимир Кличко является одним из самых доминирующих чемпионов мира в истории супертяжелого веса.
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Как-будто Владимир менее известен, чем Виталий.
В общем, "брат мэра Киева Кличко" полностью заслужил быть в элите лучших боксеров мира всех времён!
А вы пишите
Как-будто Владимир менее известен, чем Виталий.
То, что он брат Виталия как-то умоляет или наоборот повышает его заслуги в боксе?
- Нет, я его брат!
"Вдули перцем", ай-яй-яй.
Непобеждённый американский боксёр-профессионал, чемпион США среди любителей олимпийский чемпион, чемпион мира во втором среднем весе по версии WBA и WBC, чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBA, IBF, WBO, лучший боксёр вне зависимости от весовой категории, обладатель наград «Боксёр года» и «Возвращение года» по версии журнала The Ring.
А у тебя какие достижения?
Можно было написать ещё круче!
"Второго сына отца мэра Киева"
Он же не во властной вертикали - может себе позволить расслабиться.