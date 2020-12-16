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Брата мэра Киева Кличко ввели в Международный зал славы бокса

Брата мэра Киева Кличко ввели в Международный зал славы бокса

Украинский боксер, один из самых титулованных чемпионов в истории супертяжелого веса, победитель Олимпиады-1996 Владимир Кличко введен в Международный зал боксерской славы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на klitschko-brothers.

Украинец впервые участвовал в номинации, где был еще 41 боксер. Кличко победил путем голосования членами экспертного жюри. Вместе с ним в Зал также ввели Флойда Мейвезера и Андре Уорда.

Отмечается, что Владимир Кличко стал вторым украинцем в Международном зале после брата Виталий.

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Владимир Кличко провел 69 боев в своей профессиональной карьере, выиграв 64 из них (54 - досрочно). Он был чемпионом мира по версиям WBO, IBF, IBO и WBA.

Владимир Кличко является одним из самых доминирующих чемпионов мира в истории супертяжелого веса.

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Топ комментарии
+21
Да выдыхайте уже- выборы прошли. А то "Брата мэра Киева Кличко..."

Как-будто Владимир менее известен, чем Виталий.
В общем, "брат мэра Киева Кличко" полностью заслужил быть в элите лучших боксеров мира всех времён!
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16.12.2020 01:19
+14
Почему было не написать просто "Владимира Кличко"?

То, что он брат Виталия как-то умоляет или наоборот повышает его заслуги в боксе?
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16.12.2020 01:21
+10
Братья Кличко прославляют Украину. Это достижения Украины .Молодцы.
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16.12.2020 01:48
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Да выдыхайте уже- выборы прошли. А то "Брата мэра Киева Кличко..."

Как-будто Владимир менее известен, чем Виталий.
В общем, "брат мэра Киева Кличко" полностью заслужил быть в элите лучших боксеров мира всех времён!
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16.12.2020 01:19 Ответить
Отмечается, что Владимир Кличко стал вторым украинцем в Международном зале после брата Виталий.Источник: https://censor.net/ru/n3237168

А вы пишите
Как-будто Владимир менее известен, чем Виталий.
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16.12.2020 01:27 Ответить
Но это не значит, что он менее известен. Написали бы просто "Владимира Кличко ввели..", Уверяю вас, все бы поняли о ком речь)). Наоборот даже, Владимир более известен в мире. Он "только что" закончил карьеру, плюс на лицо более смазливый- твшная внешность ("женский полк" от него вообще "в нокауте" и без боя пребывают).
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16.12.2020 01:38 Ответить
🤢🤡👃🏻🎹 завистливые мрази
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16.12.2020 08:27 Ответить
Почему было не написать просто "Владимира Кличко"?

То, что он брат Виталия как-то умоляет или наоборот повышает его заслуги в боксе?
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16.12.2020 01:21 Ответить
Ты не ты, когда не ты. Исходя из этого общеизвестного факта, братом Виталия Кличко могут быть не все. Точнее, не только лишь все могут им быть, кроме Владимира Кличко. Который, как известно, брат Виталия. Если я вам такое скажу - вы поймете, что я вам хотел в первую очередь так сказать.
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16.12.2020 07:07 Ответить
- Вы Кличко?
- Нет, я его брат!
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16.12.2020 18:13 Ответить
«Брат мера Києва Клічко»?!?!- що там за ідіот сидить на Цензорі?!
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16.12.2020 01:38 Ответить
Згадалося

Брата мэра Киева Кличко ввели в Международный зал славы бокса - Цензор.НЕТ 3412
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16.12.2020 07:00 Ответить
брата мера цензора, дважды (1250-го уровня) героя борьбы с ветряными мельницами, заслуженного и "независимого" владельца цензора, несостоявшегося генерал губернатора всея печати Украины....вынесли нах@й со смехом и кинули в курятник! Благо генерал губернатор малороССи пока здравствует...хоть и потерпевший!
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16.12.2020 01:39 Ответить
Брата мэра Киева Кличко ввели в Международный зал славы бокса - Цензор.НЕТ 4439
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16.12.2020 06:18 Ответить
«Брата мера Києва Кличко ввели ...»- жесть!
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16.12.2020 01:41 Ответить
Тут періодично бувають перли )) Нещодавно було - "во время потасовки девушку задули перцем" (мається на увазі бризнули перцовим спреєм)... І це лише один приклад "навскидку".
"Вдули перцем", ай-яй-яй.
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16.12.2020 07:16 Ответить
Молодец! Такие люди и делают имидж государства, а не клоуны которые ездят и унизительно позорят собственную страну тупорылыми шуточками про порноактрису..
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16.12.2020 01:42 Ответить
ПРо брата мера, согласен загнули. Поправьте на просто - Владимира Кличко, и далее по тексту..
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16.12.2020 01:43 Ответить
Братья Кличко прославляют Украину. Это достижения Украины .Молодцы.
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16.12.2020 01:48 Ответить
Кстати, у великого боксера современности Владимира Кличко есть брат, тоже великий боксер. Он еще мэром подрабатывает.
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16.12.2020 02:25 Ответить
Брата боксёра Владимира Кличко выбрали мэром Киева.
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16.12.2020 02:44 Ответить
А чем Андре Уорд не подходит? В этом мире важнее всего результат, ну давай и посмотрим что у Андре Уорда с результатом:

Непобеждённый американский боксёр-профессионал, чемпион США среди любителей олимпийский чемпион, чемпион мира во втором среднем весе по версии WBA и WBC, чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBA, IBF, WBO, лучший боксёр вне зависимости от весовой категории, обладатель наград «Боксёр года» и «Возвращение года» по версии журнала The Ring.

А у тебя какие достижения?
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16.12.2020 04:10 Ответить
Дутый чемпион твой Уорд, даже надувной.) Такие появляются когда деньги важнее спорта.
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16.12.2020 14:10 Ответить
"Брата мэра Киева"
Можно было написать ещё круче!
"Второго сына отца мэра Киева"
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16.12.2020 06:13 Ответить
Это из серии абы перднуть чего нибудь...
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16.12.2020 06:56 Ответить
Если Владимир такой доминирующий - пусть разок приложит Зеленского.
Он же не во властной вертикали - может себе позволить расслабиться.
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16.12.2020 07:27 Ответить
Братья Кличко открыли Украину для мира, их зняют в любой стране, а автор сего высера - банальное говно на палочке, которого знает только бывшая жена.
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16.12.2020 07:44 Ответить
Сын маминой подруги.
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16.12.2020 09:08 Ответить
какой умник заголовок статьи писал?
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16.12.2020 10:37 Ответить
 
 