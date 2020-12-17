Унаслідок негоди залишаються знеструмленими 22 населені пункти на Чернігівщині, - ДСНС

Через ускладнення погодних умов (сніг, пориви вітру) станом на ранок четверга знеструмленими залишаються 22 населені пункти в Чернігівській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба ДСНС.

"Станом на 7 ранку 17 грудня в результаті ускладнення погодних умов (сніг, пориви вітру) через спрацювання систем захисту ліній електропередач залишаються знеструмленими 22 населені пункти в Чернігівській області", - сказано в повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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Крім того, повідомляється, що за інформацією Служби автомобільних доріг транспортне сполучення на автошляхах державного і місцевого значення забезпечено. Обмежень руху немає.

Для забезпечення проїзду від Служби автомобільних доріг залучено 548 працівників і 353 одиниці техніки.