Унаслідок негоди залишаються знеструмленими 22 населені пункти на Чернігівщині, - ДСНС
Через ускладнення погодних умов (сніг, пориви вітру) станом на ранок четверга знеструмленими залишаються 22 населені пункти в Чернігівській області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба ДСНС.
"Станом на 7 ранку 17 грудня в результаті ускладнення погодних умов (сніг, пориви вітру) через спрацювання систем захисту ліній електропередач залишаються знеструмленими 22 населені пункти в Чернігівській області", - сказано в повідомленні.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Крім того, повідомляється, що за інформацією Служби автомобільних доріг транспортне сполучення на автошляхах державного і місцевого значення забезпечено. Обмежень руху немає.
Для забезпечення проїзду від Служби автомобільних доріг залучено 548 працівників і 353 одиниці техніки.
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