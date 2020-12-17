В результате непогоды остаются обесточенными 22 населенных пункта на Черниговщине, - ГСЧС
В результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра) по состоянию на утро четверга обесточенными остаются 22 населенных пункта в Черниговской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
"По состоянию на 7 утра 17 декабря в результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач остаются обесточенными 22 населенных пункта в Черниговской области", - сказано в сообщении.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Кроме того сообщается, что по информации Службы автомобильных дорог транспортное сообщение на автодорогах государственного и местного значения обеспечено. Ограничений движения нет.
Для обеспечения проезда от Службы автомобильных дорог привлечено 548 работников и 353 единицы техники.
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