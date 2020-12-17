Помер мер Харкова Кернес

У Німеччині помер мер Харкова Геннадій Кернес.

Про це у себе в телеграм-каналі написав його друг Павло Фукс, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі зупинилося величезна добре серце мого найкращого друга Геннадія Кернеса. Наслідки коронавірусної інфекції дали серйозні ускладнення на роботу життєво важливих органів і систем його організму. Вічна пам'ять тобі, мій друже", - написав Фукс.

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Також підтвердив смерть Кернеса і його син Родіон Гайсинський в Instagram.

"Live strong - жити сильним. Це був твій девіз по життю. Ти був найсильнішим і завжди боровся до кінця. Ти пішов із життя переможцем", - розповів він.



