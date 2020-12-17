Рада вирішила не проводити засідання під час локдауну в січні
Верховна Рада в січні в пленарному режимі працюватиме 25-29 січня.
За відповідну постанову № 4501, що змінює графік роботи парламенту в зв'язку з введенням в Україні додаткових протиепідемічних заходів, проголосували на засіданні в четвер 295 народних депутатів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Згідно з прийнятими змінами, народні депутати 11-15 січня і 18-22 січня працюватимуть в комітетах, комісіях, фракціях і групах.
Зміни в графіку календарного плану роботи Верховної Ради пов'язані рішенням Кабінету міністрів України про встановлення карантину та введення обмежувальних протиепідемічних заходів для запобігання поширенню на території України Covid-19 в період з 8 по 25 січня 2021 року.
Топ коментарі
+4 Kolja Stambulskij
показати весь коментар17.12.2020 11:25
+3 Алла Новосад #194524
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+3 Zero
показати весь коментар17.12.2020 11:38
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Какие заседания Рады?!