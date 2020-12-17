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Новини Коронавірус і карантин
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Рада вирішила не проводити засідання під час локдауну в січні

Рада вирішила не проводити засідання під час локдауну в січні

Верховна Рада в січні в пленарному режимі працюватиме 25-29 січня.

За відповідну постанову № 4501, що змінює графік роботи парламенту в зв'язку з введенням в Україні додаткових протиепідемічних заходів, проголосували на засіданні в четвер 295 народних депутатів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Згідно з прийнятими змінами, народні депутати 11-15 січня і 18-22 січня працюватимуть в комітетах, комісіях, фракціях і групах.

Зміни в графіку календарного плану роботи Верховної Ради пов'язані рішенням Кабінету міністрів України про встановлення карантину та введення обмежувальних протиепідемічних заходів для запобігання поширенню на території України Covid-19 в період з 8 по 25 січня 2021 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 56% українців підтримують рішення Кабміну про введення локдауну з 8 по 24 січня, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Автор: 

ВР (14972) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Гы...гы... на мальдивы падлюки собрались
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17.12.2020 11:25
+3
Правильно. Отели в Оманах уже забронированы.
Какие заседания Рады?!
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17.12.2020 11:26
+3
Всі на боротьбу з голодом в Балі....
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17.12.2020 11:38
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Гы...гы... на мальдивы падлюки собрались
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17.12.2020 11:25 Відповісти
Правильно. Отели в Оманах уже забронированы.
Какие заседания Рады?!
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17.12.2020 11:26 Відповісти
А утримання за січень,собі та вселяким помічникам ,залишили, ну типу вимушенний прогул !!)))
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17.12.2020 11:31 Відповісти
Каникулы!!!!
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17.12.2020 11:38 Відповісти
Рада решила не проводить заседания во время локдауна в январе - Цензор.НЕТ 1799
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17.12.2020 11:58 Відповісти
Всі на боротьбу з голодом в Балі....
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17.12.2020 11:38 Відповісти
А зарплата депутатів теж буде в локдауні?
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17.12.2020 11:39 Відповісти
До нового года не успеют включить этот вопрос в повестку заседания, о чем очень сожалеют.
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17.12.2020 12:10 Відповісти
Надеюсь, все они сядут в ОДИН самолёт))
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17.12.2020 11:42 Відповісти
Проведите на пляжах Доминиканы, только обязательно с соблюдением социальной дистанции.
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17.12.2020 12:09 Відповісти
Гниди перепрацювались!
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17.12.2020 12:35 Відповісти
 
 