Рада вирішила не проводити засідання під час локдауну в січні

Верховна Рада в січні в пленарному режимі працюватиме 25-29 січня.

За відповідну постанову № 4501, що змінює графік роботи парламенту в зв'язку з введенням в Україні додаткових протиепідемічних заходів, проголосували на засіданні в четвер 295 народних депутатів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Згідно з прийнятими змінами, народні депутати 11-15 січня і 18-22 січня працюватимуть в комітетах, комісіях, фракціях і групах.

Зміни в графіку календарного плану роботи Верховної Ради пов'язані рішенням Кабінету міністрів України про встановлення карантину та введення обмежувальних протиепідемічних заходів для запобігання поширенню на території України Covid-19 в період з 8 по 25 січня 2021 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 56% українців підтримують рішення Кабміну про введення локдауну з 8 по 24 січня, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА