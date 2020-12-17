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Новости Коронавирус и карантин
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Рада решила не проводить заседания во время локдауна в январе

Рада решила не проводить заседания во время локдауна в январе

Верховная Рада в январе в пленарном режиме будет работать 25-29 января.

За соответствующее постановление № 4501, изменяющее график работы парламента в связи с введением в Украине дополнительных противоэпидемиологических мер, проголосовали на заседании в четверг 295 народных депутатов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Согласно принятым изменениям, народные депутаты 11-15 января и 18-22 января будут работать в комитетах, комиссиях, фракциях и группах.

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Изменения в графике календарного плана работы Верховной Рады связаны решением Кабинета министров Украины об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемиологических мер для предотвращения распространения на территории Украины Covid-19 в период с 8 по 25 января 2021 года.

Автор: 

ВР (29245) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Гы...гы... на мальдивы падлюки собрались
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17.12.2020 11:25
+3
Правильно. Отели в Оманах уже забронированы.
Какие заседания Рады?!
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17.12.2020 11:26
+3
Всі на боротьбу з голодом в Балі....
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17.12.2020 11:38
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Гы...гы... на мальдивы падлюки собрались
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17.12.2020 11:25 Ответить
Правильно. Отели в Оманах уже забронированы.
Какие заседания Рады?!
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17.12.2020 11:26 Ответить
А утримання за січень,собі та вселяким помічникам ,залишили, ну типу вимушенний прогул !!)))
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17.12.2020 11:31 Ответить
Каникулы!!!!
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17.12.2020 11:38 Ответить
Рада решила не проводить заседания во время локдауна в январе - Цензор.НЕТ 1799
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17.12.2020 11:58 Ответить
Всі на боротьбу з голодом в Балі....
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17.12.2020 11:38 Ответить
А зарплата депутатів теж буде в локдауні?
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17.12.2020 11:39 Ответить
До нового года не успеют включить этот вопрос в повестку заседания, о чем очень сожалеют.
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17.12.2020 12:10 Ответить
Надеюсь, все они сядут в ОДИН самолёт))
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17.12.2020 11:42 Ответить
Проведите на пляжах Доминиканы, только обязательно с соблюдением социальной дистанции.
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17.12.2020 12:09 Ответить
Гниди перепрацювались!
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17.12.2020 12:35 Ответить
 
 