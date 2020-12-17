Рада решила не проводить заседания во время локдауна в январе

Верховная Рада в январе в пленарном режиме будет работать 25-29 января.

За соответствующее постановление № 4501, изменяющее график работы парламента в связи с введением в Украине дополнительных противоэпидемиологических мер, проголосовали на заседании в четверг 295 народных депутатов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Согласно принятым изменениям, народные депутаты 11-15 января и 18-22 января будут работать в комитетах, комиссиях, фракциях и группах.

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Изменения в графике календарного плана работы Верховной Рады связаны решением Кабинета министров Украины об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемиологических мер для предотвращения распространения на территории Украины Covid-19 в период с 8 по 25 января 2021 года.