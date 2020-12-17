Росію на 2 роки відсторонили від міжнародних змагань через допінг
Спортсменам із РФ до грудня 2022 року заборонено виступати на міжнародних змаганнях під прапором своєї країни. Так їх покарали за допінг.
Рішення прийняв спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Інтерфакс". Таким чином він дозволив слухання між Російським антидопінговим агентством (РУСАДА) і Всесвітнім антидопінговим агентством (ВАДА).
У рішенні суду зазначено, що Російське антидопінгове агентство не дотримується Всесвітнього антидопінгового кодексу, оскільки не надало справжніх даних та основних аналітичних даних колишній Московській антидопінговій лабораторії.
Покарання починається з 17 грудня 2020 року, таким чином, росіяни не зможуть виступати під своїм прапором до грудня 2022 року.
Заборона не поширюється на вболівальників на трибунах.
Також Росії заборонено протягом двох років претендувати на проведення в себе Олімпійських і Паралімпійських ігор та чемпіонатів світу.
Також на Цензор.НЕТ: ВАДА знову припинило роботу Московської антидопінгової лабораторії через маніпуляції інформацією
Будь ласка, зачекайте...
Заголовок абсолютно не відповідає змісту.
«Мы разочарованы, что арбитры CAS не одобрили все без исключения наши рекомендуемые санкции на четырехлетний период, которые мы запрашивали. Мы считаем, что они были соразмерными и разумными, но в конечном итоге WADA является не судьей, а прокурором, и мы должны уважать решение арбитров», - подчеркнул глава организации Витольд Банька.
Дальше… Вчера послы стран ЕС одобрили продление экономических санкций против России на полгода. На ПОСЛЕДНИЕ полгода. Летом, если не произойдёт чего-то экстраординарного, 50% санкций с Кремля буду сняты. Не может и не хочет быть Европа более проукраинской, чем сама Украина. Говорит Зеленский постоянно, что не теряет надежду договориться С Путиным - договаривайся, а у нас свои интересы: торговля, газ, нефть… Только Польша и страны Балтии ещё держатся, потому что лучше других знают, что такое российская оккупация.
Дальше… Грузии уже в 2021 году НАТО предоставляет ПДЧ - вопрос решённый и стоит в повестке дня. Украина? Не, не слышали… А не слышали потому, что никаких движений в этом направлении руководство страны не делает. Ученья? Так это заслуга не Зеленского, а Порошенко, который зарядил план таких учений на 5 лет вперёд. Не было бы его, Зермак сейчас проводил бы учения со странами ОДКБ.
В плане утешения могу сказать, что свято место пусто не бывает, и с уходом Парижа и Берлина их место в украинской политике пытаются занять Лондон и Анкара, всячески усиливая свои лобби в Киеве. И, опять-таки, это не заслуга власти , это - геополитические интересы Британии и Турции, которые пытаются разыграть украинскую карту в отношениях с Россией.
Особняком стоят США. Меня прибешивают крайности доморощенных «трампистов» и «байденистов», согласно мнению которых Трампом всецело управляет путин, а Байден - отъявленный левак, которым будет управлять Камала Харрис. Во-первых, перестаньте дрочить на американских президентов, которые придут и всё в Украине разрулят. Этим вы демонстрируете «меншовартість» и объектность нашей страны. А также унижаете Америку, подспудно сравнивая её с Россией и априори предполагая, что один человек может разрушить вековую систему противовесов и сдержек. Не надо унижать ни Трампа, ни Байдена - их выбирал американский народ. Да, для нас Байден выглядит предпочтительнее хотя бы в том, что обещает вернуть Вашингтону роль «мирового полицейского» и усилить политико-экономическое давление на Москву. А это гораздо важнее всех «Джавелинов» вместе взятых. Кроме того, в команде Байдена есть планы поставок в Украину комплексов MIM-104 Patriot - вопрос должен решиться до лета.
Ещё надо учитывать прекрасные отношения Байдена и Порошенко. Уже есть информация о том, что планируется пригласить Петра Алексеевича на инаугурацию 20 января. Вот там и должен состояться важнейший разговор, который определит будущее американско-украинских отношений на ближайшие годы.
Как видите, иногда внешняя политика государства живёт не благодаря политической воле страны, а вопреки ей - что мы сейчас и наблюдаем. Но лично мне печально видеть, как моё родное ведомство из важнейшего субъекта политики государства превращается в объект малопрофессиональных манипуляций зелёной власти. Но, переживём и это - главное сохранить страну.
https://oleg-leusenko.livejournal.com/13389106.html?replyto=121509938 Helgi Sharp
Кожна зміна людей При владі в Україні усе більш і більш колобораціоністська.
І Закони Приймають такі щоби одним документом можна було каПітуляцію ПідПисати.
Де Поділись Партії, які б сПовідували національну ідею.....чому немає!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Інститут наррдної Пам"яті очолює хто? Зрозуміло що з цього буде.......Із Тора.