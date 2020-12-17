Росію на 2 роки відсторонили від міжнародних змагань через допінг

Спортсменам із РФ до грудня 2022 року заборонено виступати на міжнародних змаганнях під прапором своєї країни. Так їх покарали за допінг.

Рішення прийняв спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Інтерфакс". Таким чином він дозволив слухання між Російським антидопінговим агентством (РУСАДА) і Всесвітнім антидопінговим агентством (ВАДА).

У рішенні суду зазначено, що Російське антидопінгове агентство не дотримується Всесвітнього антидопінгового кодексу, оскільки не надало справжніх даних та основних аналітичних даних колишній Московській антидопінговій лабораторії.

Покарання починається з 17 грудня 2020 року, таким чином, росіяни не зможуть виступати під своїм прапором до грудня 2022 року.

Заборона не поширюється на вболівальників на трибунах.

Також Росії заборонено протягом двох років претендувати на проведення в себе Олімпійських і Паралімпійських ігор та чемпіонатів світу.

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