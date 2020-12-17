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россия (92990) спорт (2377) допинг-контроль (334)

Россию на 2 года отстранили от международных соревнований из-за допинга

Россию на 2 года отстранили от международных соревнований из-за допинга

Спортсменам из РФ до декабря 2022 года запрещено выступать на международных соревнованиях под флагом своей страны. Так их наказали за допинг.

Решение принял спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс". Таким образом он разрешил слушания между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).

В решении суда указано, что Российское антидопинговое агентство не соблюдает Всемирный антидопинговый кодекс, так как не предоставило подлинные данные и основные аналитические данные бывшей Московской антидопинговой лаборатории.

Читайте на Цензор.НЕТ: Отобранные у России из-за допинга золотые медали Чемпионата Европы вручили украинским биатлонистам. ФОТО

Наказание начинается с 17 декабря 2020 года, таким образом, россияне не смогут выступать под своим флагом до декабря 2022 года.

Запрет не распространяется на болельщиков на трибунах.

Также России запрещено на протяжении двух лет претендовать на проведение у себя Олимпийских и Паралимпийских игр и чемпионатов мира.

Также на Цензор.НЕТ: ВАДА снова прекратило работу Московской антидопинговой лаборатории из-за манипуляции информацией

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Топ комментарии
+24
Комар, котрий вкусив Зеленського, після того ще дві години думав що він надзвуковий літак-бомбардувальник.
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17.12.2020 17:34
+16
Росію на 2 роки відсторонили від міжнародних змагань через допінг - Цензор.НЕТ 9254
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17.12.2020 17:44
+15
Если кто не заметил, то я вам сейчас скажу: за год Украина потеряла Германию, Францию и почти все страны Западной Европы. Вы часто с 9 декабря 2019 года слышали фамилии Меркель и Макрона в украинском контексте? Не часто - потому что уже полгода, как они самоустранились от контактов с нашим руководством. А тот разговор, который гарант, якобы, провёл недавно с Меркель, был чисто протокольным трепом, на который канцлер согласилась из жалости.

Дальше… Вчера послы стран ЕС одобрили продление экономических санкций против России на полгода. На ПОСЛЕДНИЕ полгода. Летом, если не произойдёт чего-то экстраординарного, 50% санкций с Кремля буду сняты. Не может и не хочет быть Европа более проукраинской, чем сама Украина. Говорит Зеленский постоянно, что не теряет надежду договориться С Путиным - договаривайся, а у нас свои интересы: торговля, газ, нефть… Только Польша и страны Балтии ещё держатся, потому что лучше других знают, что такое российская оккупация.

Дальше… Грузии уже в 2021 году НАТО предоставляет ПДЧ - вопрос решённый и стоит в повестке дня. Украина? Не, не слышали… А не слышали потому, что никаких движений в этом направлении руководство страны не делает. Ученья? Так это заслуга не Зеленского, а Порошенко, который зарядил план таких учений на 5 лет вперёд. Не было бы его, Зермак сейчас проводил бы учения со странами ОДКБ.

В плане утешения могу сказать, что свято место пусто не бывает, и с уходом Парижа и Берлина их место в украинской политике пытаются занять Лондон и Анкара, всячески усиливая свои лобби в Киеве. И, опять-таки, это не заслуга власти , это - геополитические интересы Британии и Турции, которые пытаются разыграть украинскую карту в отношениях с Россией.

Особняком стоят США. Меня прибешивают крайности доморощенных «трампистов» и «байденистов», согласно мнению которых Трампом всецело управляет путин, а Байден - отъявленный левак, которым будет управлять Камала Харрис. Во-первых, перестаньте дрочить на американских президентов, которые придут и всё в Украине разрулят. Этим вы демонстрируете «меншовартість» и объектность нашей страны. А также унижаете Америку, подспудно сравнивая её с Россией и априори предполагая, что один человек может разрушить вековую систему противовесов и сдержек. Не надо унижать ни Трампа, ни Байдена - их выбирал американский народ. Да, для нас Байден выглядит предпочтительнее хотя бы в том, что обещает вернуть Вашингтону роль «мирового полицейского» и усилить политико-экономическое давление на Москву. А это гораздо важнее всех «Джавелинов» вместе взятых. Кроме того, в команде Байдена есть планы поставок в Украину комплексов MIM-104 Patriot - вопрос должен решиться до лета.

Ещё надо учитывать прекрасные отношения Байдена и Порошенко. Уже есть информация о том, что планируется пригласить Петра Алексеевича на инаугурацию 20 января. Вот там и должен состояться важнейший разговор, который определит будущее американско-украинских отношений на ближайшие годы.

Как видите, иногда внешняя политика государства живёт не благодаря политической воле страны, а вопреки ей - что мы сейчас и наблюдаем. Но лично мне печально видеть, как моё родное ведомство из важнейшего субъекта политики государства превращается в объект малопрофессиональных манипуляций зелёной власти. Но, переживём и это - главное сохранить страну.

https://oleg-leusenko.livejournal.com/13389106.html?replyto=121509938 Helgi Sharp
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17.12.2020 17:51
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Правила форума Совет форумчан
белые и пушистые
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17.12.2020 17:33 Ответить
как писец...
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17.12.2020 17:35 Ответить
ну, кто не понял, то пи"ец...
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17.12.2020 18:33 Ответить
Казламордия это белая пушистая плесень. По латыни не помню но гадость редкая.
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17.12.2020 20:10 Ответить
Ага, с ног до головы в порошке.
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17.12.2020 17:42 Ответить
это же Спортивный праздник какой-то !!!!
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17.12.2020 17:48 Ответить
ну правильно... тут не поспоришь... пусть допинг ложками жрут на чемпионатах россии ... кто больше сьел - тот и победил ))))
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17.12.2020 17:34 Ответить
Вас ис дас расея ? ПаРашу знаю , казламордию знаю- расею не знаю.
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17.12.2020 20:09 Ответить
ЕЩЕ ЛАПТЕСТАН
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17.12.2020 20:58 Ответить
Кацапстан
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17.12.2020 22:58 Ответить
Комар, котрий вкусив Зеленського, після того ще дві години думав що він надзвуковий літак-бомбардувальник.
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17.12.2020 17:34 Ответить
Кацап ? Своих срать в западло ? Тут о таких как ты кацарылых речь и о их дефлорации в спортивном сообществе ... но о них упоминать грех ? Изыди в Урюпинск...!!!!
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17.12.2020 18:35 Ответить
Ты берега попутал ?
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17.12.2020 20:04 Ответить
С какого именно момента перевод темы о кацапах на наших хреновастеньких "керманычей" считается чётким пацанским видением берегов ? Или ты "вписался" за коллегу, так как коммент о кацапах не оплачивают ? Витя, твой ботофенящий кумир в Ростове "прописку" на одной ноге отстоял...тебе туда
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17.12.2020 20:22 Ответить
По всем видам спорта, что-ли? Ну и хорошо.
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17.12.2020 17:34 Ответить
да. москали в шоке. с каким удовольствием я посмотрю сегодня 60 минут... мм...
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17.12.2020 17:37 Ответить
Да запретите им выезд за границу. Пускай в этом лепрозории свои "соревнования" проводят. Например метание говна. Ну или поедание блинов с лопаты.
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17.12.2020 17:35 Ответить
Фигурное поедание говна с лопаты на скорость.
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17.12.2020 23:00 Ответить
кацапня пока не закинется - ни бегать ни прыгать не может.
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17.12.2020 17:38 Ответить
Почему Запад думает что такими дурацкими инсинуациями может скинуть Путина. Надо работать на местах с Навальными и Шендеровичами.
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17.12.2020 17:38 Ответить
вода камень точит...
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17.12.2020 17:39 Ответить
даже в шашки нужно играть по правилам, а не куда скрепа упадет...
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17.12.2020 17:41 Ответить
А шо такое "путин"?
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17.12.2020 17:47 Ответить
«Спортсменам из РФ до декабря 2022 года запрещено выступать на международных соревнованиях под флагом своей страны. »Источник: https://censor.net/ru/n3237601https://censor.net/ru/n3237601

Заголовок абсолютно не відповідає змісту.
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17.12.2020 17:38 Ответить
российские чиновники и члены ОКР на два года отстранены от посещения Олимпиад.
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17.12.2020 17:39 Ответить
Опять кацапия - страна 404.
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17.12.2020 17:39 Ответить
Любопытно, что у WADA все же остались определенные претензии к решению CAS.
«Мы разочарованы, что арбитры CAS не одобрили все без исключения наши рекомендуемые санкции на четырехлетний период, которые мы запрашивали. Мы считаем, что они были соразмерными и разумными, но в конечном итоге WADA является не судьей, а прокурором, и мы должны уважать решение арбитров», - подчеркнул глава организации Витольд Банька.
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17.12.2020 17:39 Ответить
Вата взорвалась

Росію на 2 роки відсторонили від міжнародних змагань через допінг - Цензор.НЕТ 7603
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17.12.2020 17:40 Ответить
привіт вам полум'яний, сцикуни мельдонієві)))
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17.12.2020 17:44 Ответить
Росію на 2 роки відсторонили від міжнародних змагань через допінг - Цензор.НЕТ 9254
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17.12.2020 17:44 Ответить
Получать мешки через посольство рфии в Аргентине.
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17.12.2020 20:29 Ответить
Хорошо, но мало...
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17.12.2020 17:49 Ответить
Их нет в методичке?
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17.12.2020 17:58 Ответить
Если кто не заметил, то я вам сейчас скажу: за год Украина потеряла Германию, Францию и почти все страны Западной Европы. Вы часто с 9 декабря 2019 года слышали фамилии Меркель и Макрона в украинском контексте? Не часто - потому что уже полгода, как они самоустранились от контактов с нашим руководством. А тот разговор, который гарант, якобы, провёл недавно с Меркель, был чисто протокольным трепом, на который канцлер согласилась из жалости.

Дальше… Вчера послы стран ЕС одобрили продление экономических санкций против России на полгода. На ПОСЛЕДНИЕ полгода. Летом, если не произойдёт чего-то экстраординарного, 50% санкций с Кремля буду сняты. Не может и не хочет быть Европа более проукраинской, чем сама Украина. Говорит Зеленский постоянно, что не теряет надежду договориться С Путиным - договаривайся, а у нас свои интересы: торговля, газ, нефть… Только Польша и страны Балтии ещё держатся, потому что лучше других знают, что такое российская оккупация.

Дальше… Грузии уже в 2021 году НАТО предоставляет ПДЧ - вопрос решённый и стоит в повестке дня. Украина? Не, не слышали… А не слышали потому, что никаких движений в этом направлении руководство страны не делает. Ученья? Так это заслуга не Зеленского, а Порошенко, который зарядил план таких учений на 5 лет вперёд. Не было бы его, Зермак сейчас проводил бы учения со странами ОДКБ.

В плане утешения могу сказать, что свято место пусто не бывает, и с уходом Парижа и Берлина их место в украинской политике пытаются занять Лондон и Анкара, всячески усиливая свои лобби в Киеве. И, опять-таки, это не заслуга власти , это - геополитические интересы Британии и Турции, которые пытаются разыграть украинскую карту в отношениях с Россией.

Особняком стоят США. Меня прибешивают крайности доморощенных «трампистов» и «байденистов», согласно мнению которых Трампом всецело управляет путин, а Байден - отъявленный левак, которым будет управлять Камала Харрис. Во-первых, перестаньте дрочить на американских президентов, которые придут и всё в Украине разрулят. Этим вы демонстрируете «меншовартість» и объектность нашей страны. А также унижаете Америку, подспудно сравнивая её с Россией и априори предполагая, что один человек может разрушить вековую систему противовесов и сдержек. Не надо унижать ни Трампа, ни Байдена - их выбирал американский народ. Да, для нас Байден выглядит предпочтительнее хотя бы в том, что обещает вернуть Вашингтону роль «мирового полицейского» и усилить политико-экономическое давление на Москву. А это гораздо важнее всех «Джавелинов» вместе взятых. Кроме того, в команде Байдена есть планы поставок в Украину комплексов MIM-104 Patriot - вопрос должен решиться до лета.

Ещё надо учитывать прекрасные отношения Байдена и Порошенко. Уже есть информация о том, что планируется пригласить Петра Алексеевича на инаугурацию 20 января. Вот там и должен состояться важнейший разговор, который определит будущее американско-украинских отношений на ближайшие годы.

Как видите, иногда внешняя политика государства живёт не благодаря политической воле страны, а вопреки ей - что мы сейчас и наблюдаем. Но лично мне печально видеть, как моё родное ведомство из важнейшего субъекта политики государства превращается в объект малопрофессиональных манипуляций зелёной власти. Но, переживём и это - главное сохранить страну.

https://oleg-leusenko.livejournal.com/13389106.html?replyto=121509938 Helgi Sharp
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17.12.2020 17:51 Ответить
Снайперский удар сапогом от CAS прямо в пятачок окурка!
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17.12.2020 18:00 Ответить
пороха на инавгурацию а зе пусть дома сидит
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17.12.2020 18:22 Ответить
спортивные ихтамнеты ))
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17.12.2020 18:05 Ответить
русофобия какая-то. Затевают.
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17.12.2020 18:14 Ответить
Росію на 2 роки відсторонили від міжнародних змагань через допінг - Цензор.НЕТ 7353
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17.12.2020 18:29 Ответить
А бурят возьмешь?
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17.12.2020 20:27 Ответить
...так буряты - они ж на эрэфии считаются чурками, а если случайно попадают за кордоны своей Северной Нигерии, то называют себя "русскими"...
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17.12.2020 20:59 Ответить
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18.12.2020 08:08 Ответить
В 2014-м кацапы во всю глотку орали: "Украина - страна 404", но судьба распорядилась иначе: в 2020-м Украина до сих пор жива, а педейрашка будет выступать на соревнованих без флага и гимна, как действительно страна 404. Как говорится: не рой могилу другому, сам в нее попадешь - это как раз про кацапов.
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17.12.2020 18:31 Ответить
Завдання зелених чоловічків що захоПили владу в Україні хтюхати народу необхідність каПітуляції....
Кожна зміна людей При владі в Україні усе більш і більш колобораціоністська.
І Закони Приймають такі щоби одним документом можна було каПітуляцію ПідПисати.
Де Поділись Партії, які б сПовідували національну ідею.....чому немає!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Інститут наррдної Пам"яті очолює хто? Зрозуміло що з цього буде.......Із Тора.
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17.12.2020 19:05 Ответить
Росію на 2 роки відсторонили від міжнародних змагань через допінг - Цензор.НЕТ 5983
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17.12.2020 19:13 Ответить
2022 год. Москва. На первых химОлимпийских играх команда России по велогонкам дисклалифицированна, за использование скрытых электромоторов в велосипедах.
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17.12.2020 20:46 Ответить
Получается, что в Токио на Олимпийских играх в следующем году и на ЧМ в 2022 флажков с двухголовой курицей не будет.
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17.12.2020 21:08 Ответить
и там бендеровцы
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18.12.2020 01:12 Ответить
А помните, как это фальшивое племя- руSSня, радовалась на этой засанной олимпиаде, и ведь все у них так, без лжи, воровства ничего не обходиться. Ладно бы сидели в своей параше, а то ведь рожи свои козломордые сунут в приличные страны.
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19.12.2020 22:43 Ответить
 
 