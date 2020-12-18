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ВР (14814) Суркіс (320) кнопкодавство (100) Разумков Дмитро (1526) Шкарлет (353)

Разумков доручив регламентному комітету розглянути можливе кнопкодавство замість Суркіса. ВIДЕО

Разумков доручив регламентному комітету розглянути можливе кнопкодавство замість Суркіса. ВIДЕО

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив регламентному комітету розглянути можливе кнопкондавство у Верховній Раді під час голосування за призначення Сергія Шкарлета міністром освіти.

Про це Разумков повідомив за результатами наради всіх фракцій і груп, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я звертаюся до комітету. Надійшла заява від двох фракцій, вона буде розписана і направлена на комітет. На найближчому засіданні комітету, яке відбудеться за графіком, розглянути ситуацію, яка, можливо, мала місце в одному з голосувань учора і вивчити цю ситуацію на регламентному комітеті", - сказав він.

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Як повідомлялося, 17 грудня Верховна Рада 226 голосами призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки. До цього він виконував обов'язки глави МОН.

Представники партії "Голос" заявили про порушення в ході голосування і повідомили, що вимагатимуть повторного голосування. Зокрема, за словами Інни Совсун, серед тих, хто підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета був Григорій Суркіс, якого не було в цей час у Верховній Раді.
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1. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 Кримінальний кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131) доповнити статтею 364-2 такого змісту:
"Стаття 364-2. Здійснення народним депутатом України на пленарному засіданні Верховної Ради України голосування замість іншого народного депутата України
Умисне здійснення народним депутатом України на пленарному засіданні Верховної Ради України голосування замість іншого народного депутата України (неособисте голосування) -
карається штрафом від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
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18.12.2020 12:10 Відповісти
можно еще шкаралета назначить расследовать нарушения при назначении шкаралета.
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18.12.2020 12:23 Відповісти
А сделать голосование по отпечатку пальца слабо? Копеечная вещь, но работать будет. В каждом третьем телефоне есть, если что. Но, видать, не хотца.
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18.12.2020 12:34 Відповісти
та ну краще вже одразу чіп у те місце, де у людей мозок, щоб кнопка нажималась лише у присутості носія, та і не погано, щоб пищала при покиданні зали у невстановлений час, а мо ще і при виїзді за кордон.
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18.12.2020 12:55 Відповісти
ОДНО ИЗ ГОЛОСОВАНИЙ КНОПКОДАВСТТВО?давшее РОВНО 226 голосов - **** Разумков , это твои опозажописты фальсифицировали выборы министра-вора в образовании!
РАЗУМКОВ ТЫ РЕГИОНАЛНОКРЕМЛЕВСКАЯ МРАЗЬ - ПРодажная и фальшивая!
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18.12.2020 12:41 Відповісти
а заголовок придурок писав!
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18.12.2020 12:53 Відповісти
 
 