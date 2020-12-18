Разумков доручив регламентному комітету розглянути можливе кнопкодавство замість Суркіса. ВIДЕО

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив регламентному комітету розглянути можливе кнопкондавство у Верховній Раді під час голосування за призначення Сергія Шкарлета міністром освіти.

Про це Разумков повідомив за результатами наради всіх фракцій і груп, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я звертаюся до комітету. Надійшла заява від двох фракцій, вона буде розписана і направлена на комітет. На найближчому засіданні комітету, яке відбудеться за графіком, розглянути ситуацію, яка, можливо, мала місце в одному з голосувань учора і вивчити цю ситуацію на регламентному комітеті", - сказав він.

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Як повідомлялося, 17 грудня Верховна Рада 226 голосами призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки. До цього він виконував обов'язки глави МОН.

Представники партії "Голос" заявили про порушення в ході голосування і повідомили, що вимагатимуть повторного голосування. Зокрема, за словами Інни Совсун, серед тих, хто підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета був Григорій Суркіс, якого не було в цей час у Верховній Раді.