Місія МВФ почне свою роботу в Києві 21 грудня, - Милованов

Радник глави ОП Тимофій Милованов заявив про те, що місія МВФ прибуде в Україну 21 грудня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Милованов, коментуючи повідомлення про те, що місія МВФ прибуде до Києва в грудні, зазначив, що делегація прибуде в Україну вже 21 грудня.

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