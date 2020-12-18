Місія МВФ почне свою роботу в Києві 21 грудня, - Милованов
Радник глави ОП Тимофій Милованов заявив про те, що місія МВФ прибуде в Україну 21 грудня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Милованов, коментуючи повідомлення про те, що місія МВФ прибуде до Києва в грудні, зазначив, що делегація прибуде в Україну вже 21 грудня.
Топ коментарі
+3 Roman Kovalyov
показати весь коментар18.12.2020 22:51
+2 s556896
показати весь коментар18.12.2020 22:41
+2 я гражданин Украины
показати весь коментар18.12.2020 22:43
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Насолоджуюсь боротьбою ЗЕ та ПЕ!!
Гідні один одного!!
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Пересмотр соглашения в формате Stand-by с Украиной начнется в период с 21 по 23 декабря и продолжатся после Нового Года.
На сайте МВФ ничего про это нет.
То есть -- денег полюбэ не будет.
С кем это я тут спорил с месяцок тому назад -- ему щелбанчик от меня причитается!
-- Леопольд, выходи! *)