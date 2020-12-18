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МВФ (3051) Милованов Тимофій (411)

Місія МВФ почне свою роботу в Києві 21 грудня, - Милованов

Місія МВФ почне свою роботу в Києві 21 грудня, - Милованов

Радник глави ОП Тимофій Милованов заявив про те, що місія МВФ прибуде в Україну 21 грудня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Милованов, коментуючи повідомлення про те, що місія МВФ прибуде до Києва в грудні, зазначив, що делегація прибуде в Україну вже 21 грудня.

Читайте також: Місія МВФ почне роботу в Україні вже в грудні
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Топ коментарі
+3
Приедут, убедятся в правильности своих предыдущих выводов, плюнут и уедут.
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18.12.2020 22:51
+2
Штаны будут подтягивать?
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18.12.2020 22:41
+2
чергове досягнення та перемога
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18.12.2020 22:43
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Штаны будут подтягивать?
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18.12.2020 22:41 Відповісти
чергове досягнення та перемога
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18.12.2020 22:43 Відповісти
****** той факт, що у завкпнцелярією є цілий власний радник. Це нонсенс. У нормальних фірмах це не зрозуміли б.
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18.12.2020 23:42 Відповісти
знаю точно , что например в Норвегии такое невозможно...- а потому так и живем....
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19.12.2020 10:09 Відповісти
Снова будут грабить самую большую страну в Европе..
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18.12.2020 22:44 Відповісти
Негодуешь по этому поводу, да?
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18.12.2020 22:48 Відповісти
Таки краще!!
Насолоджуюсь боротьбою ЗЕ та ПЕ!!
Гідні один одного!!
🤑
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18.12.2020 22:56 Відповісти
То есть ты делаешь вид что возмущен грабежом, а потом раз и уже наслаждаешься боротьбой.
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18.12.2020 23:05 Відповісти
Если и дальше будут Татарова отмазывать, то не начнется никогда, пока зелень не выкинут в Ростов!
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18.12.2020 22:47 Відповісти
А куда деть его избирателей?
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18.12.2020 22:48 Відповісти
Без денег МВФ сожрут друг друга
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18.12.2020 22:51 Відповісти
Естественный отбор. Главное ему не мешать какое-то время.
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18.12.2020 23:03 Відповісти
Приедут, убедятся в правильности своих предыдущих выводов, плюнут и уедут.
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18.12.2020 22:51 Відповісти
колготки с люрексом подгонят милованову задарма...малюська обзавидуется...
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18.12.2020 22:52 Відповісти


Пересмотр соглашения в формате Stand-by с Украиной начнется в период с 21 по 23 декабря и продолжатся после Нового Года.
На сайте МВФ ничего про это нет.
То есть -- денег полюбэ не будет.
С кем это я тут спорил с месяцок тому назад -- ему щелбанчик от меня причитается!

-- Леопольд, выходи! *)
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18.12.2020 23:08 Відповісти
Да никто этим ворюгам денег не даст
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19.12.2020 00:09 Відповісти
До нас їде економічний вбивця хабарі владним хабадним ідіотам роздавати. Як мило.
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19.12.2020 07:38 Відповісти
 
 