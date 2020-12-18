Миссия МВФ начнет свою работу в Киеве 21 декабря, - Милованов
Советник главы ОП Тимофей Милованов заявил о том, что миссия МВФ прибудет в Украину 21 декабря.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Милованов, комментируя сообщение о том, что миссия МВФ прибудет в Киев в декабре, отметил, что делегация прибудет в Украину уже 21 декабря.
Топ комментарии
+3 Roman Kovalyov
показать весь комментарий18.12.2020 22:51
+2 s556896
показать весь комментарий18.12.2020 22:41
+2 я гражданин Украины
показать весь комментарий18.12.2020 22:43
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Насолоджуюсь боротьбою ЗЕ та ПЕ!!
Гідні один одного!!
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Пересмотр соглашения в формате Stand-by с Украиной начнется в период с 21 по 23 декабря и продолжатся после Нового Года.
На сайте МВФ ничего про это нет.
То есть -- денег полюбэ не будет.
С кем это я тут спорил с месяцок тому назад -- ему щелбанчик от меня причитается!
-- Леопольд, выходи! *)