Миссия МВФ начнет свою работу в Киеве 21 декабря, - Милованов

Советник главы ОП Тимофей Милованов заявил о том, что миссия МВФ прибудет в Украину 21 декабря.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Милованов, комментируя сообщение о том, что миссия МВФ прибудет в Киев в декабре, отметил, что делегация прибудет в Украину уже 21 декабря.

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