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МВФ (3281) Милованов Тимофей (286)

Миссия МВФ начнет свою работу в Киеве 21 декабря, - Милованов

Миссия МВФ начнет свою работу в Киеве 21 декабря, - Милованов

Советник главы ОП Тимофей Милованов заявил о том, что миссия МВФ прибудет в Украину 21 декабря.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке. 

Милованов, комментируя сообщение о том, что миссия МВФ прибудет в Киев в декабре, отметил, что делегация прибудет в Украину уже 21 декабря. 

Также читайте: Миссия МВФ начнет работу в Украине уже в декабре

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Топ комментарии
+3
Приедут, убедятся в правильности своих предыдущих выводов, плюнут и уедут.
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18.12.2020 22:51
+2
Штаны будут подтягивать?
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18.12.2020 22:41
+2
чергове досягнення та перемога
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18.12.2020 22:43
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Штаны будут подтягивать?
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18.12.2020 22:41 Ответить
чергове досягнення та перемога
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18.12.2020 22:43 Ответить
****** той факт, що у завкпнцелярією є цілий власний радник. Це нонсенс. У нормальних фірмах це не зрозуміли б.
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18.12.2020 23:42 Ответить
знаю точно , что например в Норвегии такое невозможно...- а потому так и живем....
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19.12.2020 10:09 Ответить
Снова будут грабить самую большую страну в Европе..
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18.12.2020 22:44 Ответить
Негодуешь по этому поводу, да?
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18.12.2020 22:48 Ответить
Таки краще!!
Насолоджуюсь боротьбою ЗЕ та ПЕ!!
Гідні один одного!!
🤑
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18.12.2020 22:56 Ответить
То есть ты делаешь вид что возмущен грабежом, а потом раз и уже наслаждаешься боротьбой.
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18.12.2020 23:05 Ответить
Если и дальше будут Татарова отмазывать, то не начнется никогда, пока зелень не выкинут в Ростов!
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18.12.2020 22:47 Ответить
А куда деть его избирателей?
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18.12.2020 22:48 Ответить
Без денег МВФ сожрут друг друга
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18.12.2020 22:51 Ответить
Естественный отбор. Главное ему не мешать какое-то время.
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18.12.2020 23:03 Ответить
Приедут, убедятся в правильности своих предыдущих выводов, плюнут и уедут.
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18.12.2020 22:51 Ответить
колготки с люрексом подгонят милованову задарма...малюська обзавидуется...
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18.12.2020 22:52 Ответить


Пересмотр соглашения в формате Stand-by с Украиной начнется в период с 21 по 23 декабря и продолжатся после Нового Года.
На сайте МВФ ничего про это нет.
То есть -- денег полюбэ не будет.
С кем это я тут спорил с месяцок тому назад -- ему щелбанчик от меня причитается!

-- Леопольд, выходи! *)
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18.12.2020 23:08 Ответить
Да никто этим ворюгам денег не даст
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19.12.2020 00:09 Ответить
До нас їде економічний вбивця хабарі владним хабадним ідіотам роздавати. Як мило.
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19.12.2020 07:38 Ответить
 
 