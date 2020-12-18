Миссия МВФ начнет работу в Украине уже в декабре
Постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман назвал дату начала работы миссии. Пересмотр соглашения с Украиной начнется на следующей неделе.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК, об этом говорится в сообщении МВФ.
Пересмотр соглашения в формате Stand-by с Украиной начнется в период с 21 по 23 декабря.
"Учитывая обстоятельства пандемии COVID-19, миссия будет проводить дистанционное обсуждения с властями Украины последних экономических событий, а также мер и реформ, необходимых для завершения первого пересмотра", - заявил Люнгман.
Он также отметил, что миссия МВФ планирует возобновить встречи по завершению новогодних праздников в январе 2021 года.
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Нет, млн 20-ть оставят.
МВФ тут через те, що зелені придурки не вміють керувати країною і її економікою!
і якщо, терміново, ніхто не займе грошей, то все навернеться к бісовій матері!
МВФ класично рекомендує скоротити витрати, якщо ні, то досліджує, які у країни, яка потребує кредитів, є активи! в нашому випадку - земля! тому МВФ рекомендує продати зайву землю
Всё на поверхности на самом деле. Лес нужен потому что в Европе его вырубать нельзя. Например, в Германии есть красивейшие леса, но их не одна собака не тронет, не для какой икеявской мебели. Люди тоже нужны(не для Германии), но например для Польши, Венгрии, Румынии. Они стимулируют экономику(приток работоспособных рук в самом соку). Ты думаешь, кому то в Европе нужны конкуренты с товарами с высоким НДС? Нет, тут за каждую копейку, как что, так бастуют. И если ты думаешь, что кто-то поделится долей рынка на продукции возникшей из интеллектуальной собственности, а не сырьевой- то ты наивный человек и веришь в сказки про добрых европейцев, которые спят и видят как бы поделится своим местом под солнцем. Никто не подвинется даже на сантиметр. Проснись!
Директивы уже в пути. У нас нет человека на вакансию "Отец русской демократии". Вы как?
)))
Программа МВФ в целом преследует базовую цель - закрепление Украиной статуса колонии без перспектив роста, а гарантом этого статуса явлся экс президент Петр Порошенко!
Полный запрет на уменьшение налогов, льгот бизнесу, и, конечно, полный запрет смены налога на прибыль,подписанный лично Президентом Порошенко, Главой Минфина, Премьер-министром и Главой НБУ.
["Цель программы МВФ - закрепить за Украиной статус колонии без перспектив роста", - экономист. ИНФОГРАФИКА]: Посмотри! https://uainfo.org/blognews/1547189154--tsel-programmy-mvf-zakrepit-za-ukrainoy-status-kolonii.html
1. Цена на газ 12 тыс. с 01.01.2020, около 10 тыс. с 01.05.19.
2. Прямой запрет изменять налог на прибыль и заменять его налогом на выведенный капитал.
3. НБУ будет девальвировать гривну и выкупать валюту в резервы для увеличения международных резервов.
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4. Независимого НБУ теперь больше нет, теперь если НБУ не выдержит инфляцию (а он это гарантированно не выдержит), то теперь МВФ будет решать, что делать с этим. Плюс НБУ будет ещё увеличивать учетную ставку.
5. Прямое увеличение налоговой нагрузки на экономику, за счёт отмены уже в январе верхней границы ЕСВ и обложение высоких зарплат ЕСВ по полной программе.
6. Прямой запрет запуска 2-го уровня пенсионной системы.
7. Потеря права осуществлять независимую налоговую политику. Налоговой политикой за Украину будут заниматься эксперты МВФ.
8. Монетизацию субсидий перенесли на 2020 год.
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9. Разделение Нафтогаза на 2 компании. Суд Стольгольма не причём.
10. Банкопад одобрен МВФ и будет продолжен. Если не будет достаточно капитала, то банки будут опять ликвидироваться.
11. Рынок земли - продолжим подготовку к запуску...Который год.
Теперь живите с этим.
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Даниил МОНИН
["Независимого НБУ теперь больше нет". Краткие тезисы меморандума с МВФ]: Посмотри! https://uainfo.org/blognews/1545375992--nezavisimogo-nbu-teper-bolshe-net-kratkie-tezisy-memoranduma.html