Місія МВФ почне роботу в Україні вже у грудні
Постійний представник Міжнародного валютного фонду в Україні Йоста Люнгман назвав дату початку роботи місії. Перегляд угоди з Україною почнеться наступного тижня.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК, про це йдеться в повідомленні МВФ.
Перегляд угоди в форматі Stand-by з Україною почнеться в період з 21 по 23 грудня.
"З огляду на обставини пандемії COVID-19, місія проводитиме дистанційне обговорення з владою України останніх економічних подій, а також заходів і реформ, необхідних для завершення першого перегляду", - заявив Люнгман.
Він також зазначив, що місія МВФ планує відновити зустрічі по завершенні новорічних свят у січні 2021 року.
Топ коментарі
+4 Дмитрий Шкицкий
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+3 Baks13
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Нет, млн 20-ть оставят.
МВФ тут через те, що зелені придурки не вміють керувати країною і її економікою!
і якщо, терміново, ніхто не займе грошей, то все навернеться к бісовій матері!
МВФ класично рекомендує скоротити витрати, якщо ні, то досліджує, які у країни, яка потребує кредитів, є активи! в нашому випадку - земля! тому МВФ рекомендує продати зайву землю
Всё на поверхности на самом деле. Лес нужен потому что в Европе его вырубать нельзя. Например, в Германии есть красивейшие леса, но их не одна собака не тронет, не для какой икеявской мебели. Люди тоже нужны(не для Германии), но например для Польши, Венгрии, Румынии. Они стимулируют экономику(приток работоспособных рук в самом соку). Ты думаешь, кому то в Европе нужны конкуренты с товарами с высоким НДС? Нет, тут за каждую копейку, как что, так бастуют. И если ты думаешь, что кто-то поделится долей рынка на продукции возникшей из интеллектуальной собственности, а не сырьевой- то ты наивный человек и веришь в сказки про добрых европейцев, которые спят и видят как бы поделится своим местом под солнцем. Никто не подвинется даже на сантиметр. Проснись!
Директивы уже в пути. У нас нет человека на вакансию "Отец русской демократии". Вы как?
)))
Программа МВФ в целом преследует базовую цель - закрепление Украиной статуса колонии без перспектив роста, а гарантом этого статуса явлся экс президент Петр Порошенко!
Полный запрет на уменьшение налогов, льгот бизнесу, и, конечно, полный запрет смены налога на прибыль,подписанный лично Президентом Порошенко, Главой Минфина, Премьер-министром и Главой НБУ.
["Цель программы МВФ - закрепить за Украиной статус колонии без перспектив роста", - экономист. ИНФОГРАФИКА]: Посмотри! https://uainfo.org/blognews/1547189154--tsel-programmy-mvf-zakrepit-za-ukrainoy-status-kolonii.html
1. Цена на газ 12 тыс. с 01.01.2020, около 10 тыс. с 01.05.19.
2. Прямой запрет изменять налог на прибыль и заменять его налогом на выведенный капитал.
3. НБУ будет девальвировать гривну и выкупать валюту в резервы для увеличения международных резервов.
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4. Независимого НБУ теперь больше нет, теперь если НБУ не выдержит инфляцию (а он это гарантированно не выдержит), то теперь МВФ будет решать, что делать с этим. Плюс НБУ будет ещё увеличивать учетную ставку.
5. Прямое увеличение налоговой нагрузки на экономику, за счёт отмены уже в январе верхней границы ЕСВ и обложение высоких зарплат ЕСВ по полной программе.
6. Прямой запрет запуска 2-го уровня пенсионной системы.
7. Потеря права осуществлять независимую налоговую политику. Налоговой политикой за Украину будут заниматься эксперты МВФ.
8. Монетизацию субсидий перенесли на 2020 год.
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9. Разделение Нафтогаза на 2 компании. Суд Стольгольма не причём.
10. Банкопад одобрен МВФ и будет продолжен. Если не будет достаточно капитала, то банки будут опять ликвидироваться.
11. Рынок земли - продолжим подготовку к запуску...Который год.
Теперь живите с этим.
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Даниил МОНИН
["Независимого НБУ теперь больше нет". Краткие тезисы меморандума с МВФ]: Посмотри! https://uainfo.org/blognews/1545375992--nezavisimogo-nbu-teper-bolshe-net-kratkie-tezisy-memoranduma.html