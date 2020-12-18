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МВФ (3051) Люнгман Йоста (39)

Місія МВФ почне роботу в Україні вже у грудні

Місія МВФ почне роботу в Україні вже у грудні

Постійний представник Міжнародного валютного фонду в Україні Йоста Люнгман назвав дату початку роботи місії. Перегляд угоди з Україною почнеться наступного тижня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК, про це йдеться в повідомленні МВФ.

Перегляд угоди в форматі Stand-by з Україною почнеться в період з 21 по 23 грудня.

"З огляду на обставини пандемії COVID-19, місія проводитиме дистанційне обговорення з владою України останніх економічних подій, а також заходів і реформ, необхідних для завершення першого перегляду", - заявив Люнгман.

Він також зазначив, що місія МВФ планує відновити зустрічі по завершенні новорічних свят у січні 2021 року.

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Топ коментарі
+4
Землю, лес, людей... а что ещё то хотите?
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18.12.2020 20:32
+3
А страна ходит в МВФ с протянутой рукой: "Же не манж па сис жур"...(Je n'ai pas mangé depuis six jours)
)))
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18.12.2020 20:41
+3
Как продать Родину дёшево за кредиты. Или краткие тезисы меморандума с МВФ.

1. Цена на газ 12 тыс. с 01.01.2020, около 10 тыс. с 01.05.19.

2. Прямой запрет изменять налог на прибыль и заменять его налогом на выведенный капитал.

3. НБУ будет девальвировать гривну и выкупать валюту в резервы для увеличения международных резервов.

Читайте также: Економічні підсумки року, що минає

4. Независимого НБУ теперь больше нет, теперь если НБУ не выдержит инфляцию (а он это гарантированно не выдержит), то теперь МВФ будет решать, что делать с этим. Плюс НБУ будет ещё увеличивать учетную ставку.

5. Прямое увеличение налоговой нагрузки на экономику, за счёт отмены уже в январе верхней границы ЕСВ и обложение высоких зарплат ЕСВ по полной программе.

6. Прямой запрет запуска 2-го уровня пенсионной системы.

7. Потеря права осуществлять независимую налоговую политику. Налоговой политикой за Украину будут заниматься эксперты МВФ.

8. Монетизацию субсидий перенесли на 2020 год.

Читайте также: Переломна точка для України й нашої економіки

9. Разделение Нафтогаза на 2 компании. Суд Стольгольма не причём.
10. Банкопад одобрен МВФ и будет продолжен. Если не будет достаточно капитала, то банки будут опять ликвидироваться.

11. Рынок земли - продолжим подготовку к запуску...Который год.

Теперь живите с этим.

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Даниил МОНИН
["Независимого НБУ теперь больше нет". Краткие тезисы меморандума с МВФ]: Посмотри! https://uainfo.org/blognews/1545375992--nezavisimogo-nbu-teper-bolshe-net-kratkie-tezisy-memoranduma.html
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18.12.2020 20:53
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Землю, лес, людей... а что ещё то хотите?
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18.12.2020 20:32 Відповісти
Землю без людей и леса.
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18.12.2020 20:34 Відповісти
А кто ж работать будет? Ухаживать? Растить? Пахать?
Нет, млн 20-ть оставят.
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18.12.2020 20:37 Відповісти
Миссия МВФ начнет работу в Украине уже в декабре - Цензор.НЕТ 3085
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18.12.2020 20:37 Відповісти
)))) нахєра МВФ наша земля, придурок?
МВФ тут через те, що зелені придурки не вміють керувати країною і її економікою!
і якщо, терміново, ніхто не займе грошей, то все навернеться к бісовій матері!
МВФ класично рекомендує скоротити витрати, якщо ні, то досліджує, які у країни, яка потребує кредитів, є активи! в нашому випадку - земля! тому МВФ рекомендує продати зайву землю
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18.12.2020 20:39 Відповісти
Миссия МВФ начнет работу в Украине уже в декабре - Цензор.НЕТ 9775
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18.12.2020 20:42 Відповісти
Реформ вони хочуть.
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18.12.2020 20:36 Відповісти
Взамен на землю, лес и людей.
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18.12.2020 20:42 Відповісти
"ЛЮДЕЙ"?Аж жутко.Это как "хотят людей"?На органы или в сексуальном плане?
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18.12.2020 20:51 Відповісти
А как тебе больше хочется?
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18.12.2020 20:57 Відповісти
Шо там с распятыми мальчиками?)
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18.12.2020 21:31 Відповісти
Конечно хочуть. Не могут же они не обернуть всё это красивым словом. Конечная цель одна- не вбухивать огромные деньги на прокормку многочисленному местному населению. Нужно только то количество, которое сможет обеспечить рентабельную землеобработку. А для этого не нужно 40млн- хватит и 15(максимум 20 млн.чел).
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18.12.2020 20:45 Відповісти
мвф не по лісу,а по домашньому завданню,в інтернеті все є
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18.12.2020 20:37 Відповісти
Ага.Скоро и лампочки начнут нам выкручивать,и в подъездах ссать,як ото Обама кацапам выкручивал и ссал.
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18.12.2020 20:49 Відповісти
Ну понятно. Как же не смешать всё в одну кучу, дабы замазать всё коричневым цветом.
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18.12.2020 20:52 Відповісти
Что понятно?Ты написал,что взамен они хотят землю,лес и людей.Про земли и лес-ладно уже(хотя хз зачем МВФ лес),а вот за людей и хотел уточнить.Так зачем мы им?Ты хоть глаза нам открой,бо хз,как жить теперь в страхе...Или они каннибалы и будут делать из нас приправу и чипсы?Не томи,отец,скажи!!!!Дети плачут...Открой нам будущее,о Величайший из Пророков!
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18.12.2020 21:03 Відповісти
Хватит ёрничать. Зачем это нужно? Для лайков? Хочешь лайкну тебя?
Всё на поверхности на самом деле. Лес нужен потому что в Европе его вырубать нельзя. Например, в Германии есть красивейшие леса, но их не одна собака не тронет, не для какой икеявской мебели. Люди тоже нужны(не для Германии), но например для Польши, Венгрии, Румынии. Они стимулируют экономику(приток работоспособных рук в самом соку). Ты думаешь, кому то в Европе нужны конкуренты с товарами с высоким НДС? Нет, тут за каждую копейку, как что, так бастуют. И если ты думаешь, что кто-то поделится долей рынка на продукции возникшей из интеллектуальной собственности, а не сырьевой- то ты наивный человек и веришь в сказки про добрых европейцев, которые спят и видят как бы поделится своим местом под солнцем. Никто не подвинется даже на сантиметр. Проснись!
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18.12.2020 21:16 Відповісти
Ну,так нормально и говори,чтоб не ёрничали.А то ты с сумасшедшей Ксюней списался-а это чревато тяжкими)Я во многом согласен.Ток наш лес Европа тянет,а не МВФ.Тянут под видом дров и отходов.И это с подачи европейских правительств.Или кто-то думает,что европейские друзья нам заказывают опилки,а мы им вместо них лес подсовываем?Кто-то думает,что европейский таможенник не видит,что вместо опилок лежит древесина?Кто-то приведет хоть один пример,когда их таможенники отреагировали?Отож:европейские крысы не на много лучше кацапских
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18.12.2020 21:52 Відповісти
МВФ -это прозападная структура. И она ничего не делает в разрез с интересами "устоявшегося мира". Из Украины прут лес "кругляк" только в путь. И это всех устраивает. Украинцы (укр.мафия) имеет все возможности для этого- коррумпированная таможня и своя часть депутатов в Раде делают своё дело. А бедолаги из сёл, рубящие этот лес от безвыходности, тоже явл-ся соучастниками (но их используют. Они заложники из-за отсутствия интеллекта в целом у народа Украины). Но народ не глупый, просто эволюционная прорастающая, после коммунизма, не простая штука. Это всё равно, что сейчас(в 2021году) пытаться конкурировать с "бизнесменами" из 90х.
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18.12.2020 22:09 Відповісти
Это троллям кацапским методички выдали?)
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18.12.2020 21:28 Відповісти
Сказал бы что по существу- цены бы те не было.
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18.12.2020 21:30 Відповісти
Методички меняйте троллины кацапские)
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18.12.2020 21:32 Відповісти
Локдаун. Всё притормозилось. Пользуемся теми что есть)
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18.12.2020 21:34 Відповісти
Да у вас там на кацапетовке, локдаун еще с момента * она утонула * в.в. *****. Так шо, вы даже не пользуетесь, это у вас уровень жизни такой.
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18.12.2020 21:39 Відповісти
На ваше утверждение отвечу после "Н.Г".
Директивы уже в пути. У нас нет человека на вакансию "Отец русской демократии". Вы как?
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18.12.2020 21:43 Відповісти
А страна ходит в МВФ с протянутой рукой: "Же не манж па сис жур"...(Je n'ai pas mangé depuis six jours)
)))
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18.12.2020 20:41 Відповісти
Увидели в глазах Зели желание бороться с коррупцией?
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18.12.2020 20:47 Відповісти
Не будет толку в Украиностане,
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18.12.2020 20:48 Відповісти
"Цель программы МВФ - закрепить за Украиной статус колонии без перспектив роста", - экономист. ИНФОГРАФИКА.

Программа МВФ в целом преследует базовую цель - закрепление Украиной статуса колонии без перспектив роста, а гарантом этого статуса явлся экс президент Петр Порошенко!
Полный запрет на уменьшение налогов, льгот бизнесу, и, конечно, полный запрет смены налога на прибыль,подписанный лично Президентом Порошенко, Главой Минфина, Премьер-министром и Главой НБУ.
["Цель программы МВФ - закрепить за Украиной статус колонии без перспектив роста", - экономист. ИНФОГРАФИКА]: Посмотри! https://uainfo.org/blognews/1547189154--tsel-programmy-mvf-zakrepit-za-ukrainoy-status-kolonii.html
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18.12.2020 20:51 Відповісти
Как продать Родину дёшево за кредиты. Или краткие тезисы меморандума с МВФ.

1. Цена на газ 12 тыс. с 01.01.2020, около 10 тыс. с 01.05.19.

2. Прямой запрет изменять налог на прибыль и заменять его налогом на выведенный капитал.

3. НБУ будет девальвировать гривну и выкупать валюту в резервы для увеличения международных резервов.

Читайте также: Економічні підсумки року, що минає

4. Независимого НБУ теперь больше нет, теперь если НБУ не выдержит инфляцию (а он это гарантированно не выдержит), то теперь МВФ будет решать, что делать с этим. Плюс НБУ будет ещё увеличивать учетную ставку.

5. Прямое увеличение налоговой нагрузки на экономику, за счёт отмены уже в январе верхней границы ЕСВ и обложение высоких зарплат ЕСВ по полной программе.

6. Прямой запрет запуска 2-го уровня пенсионной системы.

7. Потеря права осуществлять независимую налоговую политику. Налоговой политикой за Украину будут заниматься эксперты МВФ.

8. Монетизацию субсидий перенесли на 2020 год.

Читайте также: Переломна точка для України й нашої економіки

9. Разделение Нафтогаза на 2 компании. Суд Стольгольма не причём.
10. Банкопад одобрен МВФ и будет продолжен. Если не будет достаточно капитала, то банки будут опять ликвидироваться.

11. Рынок земли - продолжим подготовку к запуску...Который год.

Теперь живите с этим.

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Даниил МОНИН
["Независимого НБУ теперь больше нет". Краткие тезисы меморандума с МВФ]: Посмотри! https://uainfo.org/blognews/1545375992--nezavisimogo-nbu-teper-bolshe-net-kratkie-tezisy-memoranduma.html
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18.12.2020 20:53 Відповісти
Будут вовочку и чмыгаля учить??
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18.12.2020 21:09 Відповісти
А как же проваленные законы и рехвормы? Я так вижу МВФ уже абсолютно насрать на людей в Украине. То ли МВФ в доле с нашими бандитами.
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18.12.2020 21:19 Відповісти
 
 