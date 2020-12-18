Місія МВФ почне роботу в Україні вже у грудні

Постійний представник Міжнародного валютного фонду в Україні Йоста Люнгман назвав дату початку роботи місії. Перегляд угоди з Україною почнеться наступного тижня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК, про це йдеться в повідомленні МВФ.

Перегляд угоди в форматі Stand-by з Україною почнеться в період з 21 по 23 грудня.

"З огляду на обставини пандемії COVID-19, місія проводитиме дистанційне обговорення з владою України останніх економічних подій, а також заходів і реформ, необхідних для завершення першого перегляду", - заявив Люнгман.

Він також зазначив, що місія МВФ планує відновити зустрічі по завершенні новорічних свят у січні 2021 року.

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