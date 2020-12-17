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МВФ (3051) транш (460) Денис Шмигаль (4393)

Транш МВФ очікуємо в лютому-березні 2021 року, - Шмигаль

Транш МВФ очікуємо в лютому-березні 2021 року, - Шмигаль

Україна може отримати черговий транш від Міжнародного валютного фонду в лютому-березні 2021 року.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у рамках "Великої розмови НВ "Україна та світ в 2021", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Якщо ми говоримо про прогнозоване майбутнє, то хотілося б мати його (транш. - Ред.) не пізніше лютого. Думаю, це лютий-березень. Це прогнози, про які ми говоримо спільно з МВФ при інших рівних умовах", - сказав Шмигаль.

"Якщо не буде сюрпризів", - додав прем'єр.

Читайте також: Україна очікує місію МВФ і другий транш у рамках програми stand-by, - Шмигаль
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Топ коментарі
+14
Только в ваших влажных мечтах. Ждуны.
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17.12.2020 20:31
+11
Нужно было не выбирать дебилов во власть. Единственны условием транша летом 2019 года было ограничение власти Бени -- "антиколомойский" закон. И все. Но зелень их попыталась надурить, как и с ковидным фондом. Теперь имеем жопу вместо денег.
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17.12.2020 20:34
+9
шмиг- шмиг ...
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17.12.2020 20:33
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Опять подачку кинут раза в три меньше чем обещали и кабальные договора на подпись подсунут.
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17.12.2020 20:30 Відповісти
Нужно было не выбирать дебилов во власть. Единственны условием транша летом 2019 года было ограничение власти Бени -- "антиколомойский" закон. И все. Но зелень их попыталась надурить, как и с ковидным фондом. Теперь имеем жопу вместо денег.
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17.12.2020 20:34 Відповісти
Только в ваших влажных мечтах. Ждуны.
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17.12.2020 20:31 Відповісти
чего-чего?
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17.12.2020 20:31 Відповісти
шмиг- шмиг ...
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17.12.2020 20:33 Відповісти
С таким гордым видом заявляет,что кредит берёт,вроде это какое-то особенное достижение.
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17.12.2020 20:35 Відповісти
Как будто не он берёт, а наоборот он ЕС на чай даёт.
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17.12.2020 21:23 Відповісти
Можливо 2024 року, не раніше.

Наркоманам гроші давати, себе не поважати.
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17.12.2020 20:36 Відповісти
ага
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17.12.2020 20:36 Відповісти
ага
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17.12.2020 20:36 Відповісти
**********, однако
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17.12.2020 20:36 Відповісти
у шмыгаля ломка
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17.12.2020 20:37 Відповісти
Витренко на премии сотню миллионов
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17.12.2020 20:38 Відповісти
на 25 января никак подгадать не мона?
така визначна дата - нелох 42 превращается в лоха 43
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17.12.2020 20:38 Відповісти
Казлы зажрались и пенсионерам Геноцид устроили
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17.12.2020 20:39 Відповісти
пенсионерам бы мозгой шевельнуть в апреле 19го,
а теперь стонать нечего...
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17.12.2020 20:42 Відповісти
Я бы пенсионерам не пинял -- они, по бедности, за каждую копеечку страхом маются -- жизненный опыт обязывает...
А вот, равнодушным, молодым, работящим и прикольным -- надрал бы всё -- от ушей до задницы и по пяткам бамбуковой палочкой настучал.
...так не поймут, пока самих в Собес не призовут...
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18.12.2020 00:40 Відповісти
и я бы им не пинял - они все безнуковые и бездетные?
своей зеленой голосовашкой они им кислород перекрыли....
последнюю копейку на клована поставили - и ето было умно?
жалость выключена - даже не пытайся давить....
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18.12.2020 00:50 Відповісти
Пенсы -- люди от всех зависимые. Не бойцы -- тут ты прав...
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18.12.2020 00:53 Відповісти
от именно поетому нужно челюсти прихлопнуть и молчать -
навоевали уже...
дайте хоть шанс детям и внукам все поправить...
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18.12.2020 00:57 Відповісти
Так чё ж их дети и внуки не надоумили? -- ...вот я про это же самое.

Молодёжь и середняки лоханулись в первую очередь.
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18.12.2020 01:00 Відповісти
ты много советов даешь своей бабуле или там дедуле на голосовашку?
я ни одному - по причине отсутствия всех четырех на етом свете...
а и живы бы были - смолчал бы....
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18.12.2020 01:06 Відповісти
Когда они жили в Украине -- помогал. Потом в загранку их переправил...
Я про другое -- стерильно чистый пример: Когда Меркель в первый раз стала Канцлером, в 2005, что ли? После Шрёдера, заметь! (тот ещё клоун был) -- она, буквально сразу же заявила, что денег на пенсии у государства будет не хватать. Поэтому честно призвала всех озаботиться собственной пенсией самостоятельно и чем раньше, тем лучше... ...и после этого, переизбирается до сих пор!
Пенсии, правда, слегка увеличивает -- но совсем не жирно -- было, шо и на 5 евриков подняла всего... -- ну, это смешно.
Однако -- ни молодь, ни пенсы не возбухали. А жизнь подорожала заметно.
Не в пенсах дело. Не они рулят...
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18.12.2020 01:16 Відповісти
уверен шо когда мальцами усирались и обссыкались - наше дерьмо
нюхала тока мама и батя?
а може и деды с бабусями тоже..? - так как я своих подтираю?
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18.12.2020 01:30 Відповісти
Ну, мы ж почти сошлись, шо дети и внуки не доработали дидов по нужной фазе... -- а пускать их на самотёк, тоже вредно -- бо старе дурне, як мале...

Договорились? *)
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18.12.2020 01:34 Відповісти
да
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18.12.2020 01:40 Відповісти
Может мне за пенсов обидно? -- по украинским понятиям, я уже год пенсионер... ...а по немецким, ещё три года конь пахотный, да ещё и за бездетность высчитывают -- склоняют дедушку к плодотворному сожитию...
А я Германии двух классных пацанок подарил, не считая жены и с Беларуси ещё двух барышень завезти хочу -- мне доплачивать надо, а не раздевать до безтрусов... -- вот я за Меркель и не голосую!

Иду вразрез с немецким Народом...*)
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18.12.2020 01:49 Відповісти
Поинтерисуйся пенсиями нацистских вояк.
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18.12.2020 10:01 Відповісти
Меня больше вторая буква "Е" в слове "Поинтерисуйся", из твоего совкового лексикона... -- рисуй есчё! *)
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18.12.2020 15:22 Відповісти
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/12/17/669310/ Официальный курс: гривня ослабла к доллару и евро
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17.12.2020 20:41 Відповісти
А как он отдавать собирается эти кредиты не говорит?
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17.12.2020 20:42 Відповісти
Он потом объяснит, что тебе делать -- для тебя ж старается -- тебе и отдавать...
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18.12.2020 00:34 Відповісти
а можно без него? Вы все равно разворуете половину! И вообще хотелось бы знать куда он направится транш опять на проедание или вы запустите хоть что то что бы этот транш заработал, окупил себя, отдал долги и дал прибыль!? Хотя я в этом оооочень сомне6ваюсь
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17.12.2020 20:42 Відповісти
прикинь , Витренко сотню миллионов премию выписали
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17.12.2020 20:44 Відповісти
ну они же "работают" не покладая рук, результат их работы отрицательный, был бы положительный премия не полагается.. видать так у властьимущих устроена работа.. Кто не работате тот ест.......................
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17.12.2020 20:49 Відповісти
Половину? Да со следующего транша еще за етот год должны Ахметову отдать 40млрд. грн отдать по *зеленым тарифам*. + в следующем году еще больше нужно будет отдавать. так что етот транш как и все остальные ни на секунду не остановится в Украине а сразу же будет перечислен на счета Ахметова. Еще и не хватит.
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17.12.2020 21:55 Відповісти
Из классики!
У тебя скучное лицо. Тебе никто денег не даст
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17.12.2020 20:48 Відповісти
Транш МВФ ожидаем в феврале-марте 2021 года,
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1337488913269861&set=p.1337488913269861&type=3&av=100010262946037&eav=Afar-5knGu2T8ISaCCudHodBwVdKPge789Svrokturiy7E6K9KAeeo9wy4n7POkDiJ8&__cft__[0]=*********************************************************************************************************************-yoDJ1xktlR73o&__tn__=R]-R Транш МВФ очікуємо в лютому-березні 2021 року, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6339
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17.12.2020 20:52 Відповісти
Надеюсь в МВФ понимают,что эти деньги руководство берёт себе на премии
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17.12.2020 20:53 Відповісти
Чуваки,транша не будет ...сдаете Кучму и его банду...поговорим...побазарим...
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17.12.2020 21:06 Відповісти
А пенделя в сраку ЗЕ-подонки во главе с падлючим ЗЕ-брехуном в феврале не ожидают? Как раз в феврале лохмандеи платёжки за январь с новыми тарифами получат, всласть насладятся подпрыгнувшими ценами и упавшей гривной - могут охренеть. Шибко рискуют-то Слуги Народа своей единственной позитивной чертой - той, которая их полужопия сопрягает в единые анатомические объекты. Свалить "свет за очи"© с разваленной дупой может не получиться.
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17.12.2020 21:09 Відповісти
Просто обманывает людей. Если лоханулись так уже молчал бы. В январе-феврале 2022 года, при условии, что в Новомм 2021 году мы шмарклю выгоним.
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17.12.2020 21:19 Відповісти
хм.. я надеюсь что в марте вас уже не будет ...
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17.12.2020 21:21 Відповісти
Скоро второй год пойдет бесплодного ананизма ЗЕленых клоунов не неполученный транш МВФ.
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17.12.2020 21:30 Відповісти
Ой юморст. Конечно будет. Но коммуналку в 2 раза поднять нужно будет
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17.12.2020 21:51 Відповісти
Вы хотели сказать Треш? Х**** вам а не транш. Пускай Гудок и Беня лапу сосут
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17.12.2020 21:52 Відповісти
якщо так хочуть - то, значить, не отримають.
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18.12.2020 07:09 Відповісти
73% ******* фантіки........ Господа воліють цукорки
Шмуля "запалює сексі".....
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18.12.2020 11:39 Відповісти
 
 