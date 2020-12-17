Транш МВФ очікуємо в лютому-березні 2021 року, - Шмигаль

Україна може отримати черговий транш від Міжнародного валютного фонду в лютому-березні 2021 року.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у рамках "Великої розмови НВ "Україна та світ в 2021", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Якщо ми говоримо про прогнозоване майбутнє, то хотілося б мати його (транш. - Ред.) не пізніше лютого. Думаю, це лютий-березень. Це прогнози, про які ми говоримо спільно з МВФ при інших рівних умовах", - сказав Шмигаль.

"Якщо не буде сюрпризів", - додав прем'єр.

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